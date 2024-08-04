Самый трогательный момент Олимпиады. Гандболистка помогла травмированной сопернице

Олимпийские игры – это не только про спорт, рекорды и достижения. Они также про взаимовыручку, уважение и дружбу. И неважно, из одной вы команды, страны или – прямо сейчас – соперники и бьётесь за победу.

Очень трогательная история произошла во время гандбольного матча Бразилия – Ангола.

Травма, несовместимая с игрой

В последнем матче предварительного этапа женского турнира по гандболу встретились сборные Бразилии и Анголы. Исход игры был важен для обеих команд – победитель отправится в четвертьфинал, а проигравший – домой.

На 36-й минуте встречи, когда Ангола уже уступала сопернику со счётом 8:16, капитан африканской команды Албертина Касома получила травму колена. Прямо на площадке девушке начали оказывать медицинскую помощь, но этого было мало. Стало ясно, что боль помешает Касоме вернуться в игру.

Врач сборной и вратарь команды помогли спортсменке подняться, не оказывая давления на повреждённую ногу. Они собирались проводить девушку до скамейки запасных, но Касома не могла сделать и шага. В этот момент и случилось то, что заставило весь зал аплодировать.

«Я не могла не помочь ей»

На помощь девушке из Анголы поспешила соперница – линейная сборной Бразилии Тамирес Морена Лима де Араужо. Она подняла Албертину, которая значительно выше и больше неё, на руки и отнесла на скамейку, попутно похлопывая её по спине в знак поддержки и приободрения.

«Травма произошла недалеко от меня. Сначала я продолжала играть, потому что не думала, что это настолько серьёзно. Когда я увидела её на площадке, я поняла, что она не сможет подняться, потому что очень редко бывает так, что ты падаешь и не встаёшь», – рассказала бразильянка.

«Албертина – мой друг на протяжении многих лет. Мы обе играем в Румынии. Я не могла не помочь ей, потому что понимала, что ей будет очень трудно покинуть площадку. Я испытываю к ней особую привязанность. Я очень уважаю её работу», – объяснила свой поступок де Араужо.

Тамирес Морена Лима де Араужо Фото: Brian Inganga/AP/ТАСС

Капитан Анголы покинула арену с мешком льда на повреждённом колене. А бразильянка поделилась тем, что сказала ей Албертина, находясь на её руках.

«Она сказала: «Большое тебе спасибо, мой друг. Только ты могла поднять меня. Мне было очень больно». Теперь она поправится. Я надеюсь, что она поправится. Мы обе уже пенсионерки (смеётся) и друзья, которые садятся выпить кофе и поболтать. У нас не так много времени, чтобы гулять по ночам, но мы друзья на всю жизнь», – заключила де Араужо.

Победителем матча стала Бразилия, команда вышла в четвертьфинал. Но спортивный итог этой встречи остался где-то на втором плане, потому что Олимпиада снова доказала – человечность важнее результатов.