4 неизвестные страны с медалями ОИ-2024
На Олимпиаде-2024 в Париже медали брали представители небольших и малоизвестных государств. Какие самые необычные из них?
Доминика
Содружество Доминики — остров в Карибском море площадью 751 кв. км. Численность населения — около 75 тыс. человек. В 1805 году стала Британской колонией, в 1978 году получила независимость.
Доминика
На Играх в Париже медаль стране принесла Теа Лафон в тройном прыжке.
Сент-Люсия
Страна площадью 617 кв. км. расположена в Карибском море, недалеко от Южной Америки. Сент-Люсия была британской и французской колонией, независимость получила в 1979 году. Численность населения — около 180 тыс. человек.
Сент-Люсия
На ОИ-2024 первую медаль в истории страны взяла Жюльен Альфред. Она стала лучшей в беге на 100 м.
Фиджи
Государство расположено на архипелаге Фиджи в Океании, недалеко от Новой Зеландии. Площадь — 18,2 тыс. кв. км. Численность населения — около 1 млн человек. До 1970 года страна была британской колонией, потом получила независимость.
Фиджи
На Олимпиаде-2024 мужская сборная Фиджи взяла серебро в регби-7, проиграв в финале Франции.
Гренада
Островное государство площадью 344 кв. км находится в Карибском море. До 1974 года было колонией Великобритании, но стало независимым. Численность населения — 114,6 тыс. человек.
Гренада
На Олимпиаде в Париже Гренаде медаль принёс Линдон Виктор. Он взял бронзу в десятиборье.
4 неизвестные страны, спортсмены которых завоевали медали Олимпиад-2024
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