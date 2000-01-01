Сент-Люсия радуется первой медали в истории на ОИ
3 авугста в финальном забеге на 100 м случилась настоящая сенсация. Спринтерша из Сент-Люсии Жюльен Альфред завоевала золото. Эта медаль — первая в истории Игр на Олимпиаде. Посмотрите, как отмечали в стране это событие.
Жители Сент-Люсии радуются первой в истории страны медали Олимпиады. Видео
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