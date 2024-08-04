Российским призёрам Олимпиады, кроме медалей, дали загадочные коробки. Что же в них?

Российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер на церемонии награждения вручили не только серебряные награды, но и таинственные продолговатые коробки. Её вручают всем призёрам Олимпийских игр.

Содержимое коробок заинтересовало многих зрителей. Так что внутри?

Ответ прост: там уникальный олимпийский постер.

«Это истории внутри истории»

Официальный постер соревнований был подготовлен специально к Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже. Идея создания такого подарка принадлежит директору по дизайну Олимпиады Йоахиму Ронсину.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Я хотел рассказать историю Парижа-2024, чтобы вывести спорт за пределы спортивных арен. Я хотел, чтобы плакат рассказывал о бесчисленных вещах, был полон символов. Здесь много мелких деталей, это истории внутри истории», – объяснил задумку Ронсин.

Воплотить идею в жизнь доверили французскому художнику Уго Гаттони. В течение 2000 часов он работал над каждой деталью картины. Утверждается, что все плакаты были изготовлены вручную и при их создании не использовался искусственный интеллект.

«От первого штриха карандаша до последнего всплеска цвета, всё было сделано вручную. Вот почему каждый персонаж в толпе уникален», – подчёркивают организаторы Игр.

Постер можно разглядывать часами

Постер, созданный Гаттони, – это концентрация всех символов, культурных и спортивных объектов Игр-2024. Где ещё можно увидеть, как Париж слился воедино с берегами Таити и Марсельской гаванью и как Эйфелева башня стала центром огромного стадиона. Здесь и Большой дворец, и величественный мост Александра III, и Сена, по которой проплывали делегации спортсменов во время церемонии открытия.

Изучать плакат можно часами и каждый раз находить новую уникальную деталь. Например, в нём спрятаны восемь талисманов Олимпиады, изображены все виды спорта, уделено внимание каждому отдельному персонажу, будь то болельщик с флагом или спортсмен на дистанции.

Кстати, помимо медали и плаката, спортсменам уже после награждения вручают талисмана Игр – мягкую игрушку Фрижа. Тоже, кстати, непростую. На каждой нашита золотая, серебряная или бронзовая медаль в соответствии с той, которую завоевал сам спортсмен, а на спине вышита надпись «Браво».