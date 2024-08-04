Судьи помешали англичанам победить на Олимпиаде: отобрали у вратаря планшет с подсказками

Драмой для мужской сборной Великобритании завершился четвертьфинал Олимпийских игр в Париже в хоккее на траве. Британцы, играя значительную часть матча в большинстве, уступили сборной Индии в серии буллитов. Вратарь сборной Великобритании Олли Пэйн пытался повторить трюк футбольного коллеги Джордана Пикфорда на Евро-2024, но судьи пресекли попытку схитрить.

Британцы рассчитывали в Париже взять первую медаль в хоккее на траве с 1988 года. И матч прошёл с их преимуществом. Но во многом из-за того, что Амит Рохидас получил прямую красную карточку, что в этой игре довольно редко случается. Индийский хоккеист в борьбе за мяч попал клюшкой в лицо сопернику. Игроки сборной Индии выразили своё возмущение таким наказанием, но решение арбитров было неизменно.

Основное время матча завершилось вничью, а в серии буллитов сильнее оказались индийцы, победившие со счётом 4:2. Именно в серии пенальти произошёл спорный эпизод: вратарь сборной Великобритании Олли Пэйн изучал на планшете подсказки о том, как исполняют буллиты соперники.

Судьи заметили это при счёте 2:1 в пользу сборной Великобритании: пока британский хоккеист исполнял буллит, Пэйн отправился к боковой линии, где лежал планшет, и спокойно изучал подсказки. Один из арбитров потребовал у тренера британской команды убрать гаджет. Тот начал было спорить, но в итоге подчинился. После этого эпизода игроки сборной Великобритании расклеились, а вратарь сборной Индии Пр Сриджет был великолепен.

Итог – 4:2 в пользу индийцев, которые продолжают борьбу. А для британцев Олимпиада завершена. Возможно, если бы Олли Пэйн пил водичку из бутылки с подсказками, как делал Джордан Пикфорд на Евро-2024, никто бы ничего не заметил. Но такое откровенное «списывание» не заметить было невозможно.