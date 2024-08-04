Швед Трулс Морегард в последние дни в Париже лишил медали лучшего в мире игрока в настольный теннис и почти выиграл золото.

Это была бы главная сенсация Олимпиады! Китайцев чуть не оставили без главного золота

Пока одна часть мира следила за финалом Джокович – Алькарас в большом теннисе, нешуточные страсти разворачивались в его настольной версии. Здесь местами было даже горячее, чем на корте. Уж поверьте!

В шаге от того, чтобы сотворить главную сенсацию Олимпиады-2024, остался 22-летний швед Трулс Морегард. В финале он сражался против олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира китайца Фань Чжэньдуна и проиграл. В решающем поединке победил опыт – 4:1 по партиям.

Откуда взялся раздражитель китайцев?

До 4 августа 2024 года в активе Трулса была только бронза ЧМ-2018 и серебро ЧМ-2021, что, впрочем, тоже немало. В финальном поединке одиночного разряда в 2021-м швед проиграл своему сегодняшнему сопернику Чжэньдуну.

В 2022-м Морегард стал №3 мирового рейтинга, а после этого просел в результатах, поэтому в Париж прилетел, будучи 26-й ракеткой мира.

Трулс Морегард Фото: Michael Reaves/Getty Images

Шведа, который уже давно ничем не выделялся, никто и не брал в расчёт. Особенно ребята из доминирующего в этом виде спорта Китая. Но уже в 1/32 финала соревнований Морегард вспомнил былые успехи и выбил из турнира первого номера рейтинга Ван Чуциня. Китаец уступил со счётом 2:4.

Затем шведский теннисист обыграл менее титулованных соперников из Бразилии, Египта и Тайваня. Но в финале ему чего-то не хватило.

Пошатнул гегемонию Китая

Трулс мог бы стать для Китая настоящим кошмаром. Впрочем, даже проиграв в финале, он прервал серию теннисистов из Поднебесной. У фаворитов впервые за 32 года только одна медаль мужского личного турнира вместо двух.

Но что касается именно первого места, то всё осталось ровно так же, как и было раньше. Сборная Китая не отдаёт золото в этом виде вот уже пятую Олимпиаду подряд, начиная с Пекина-2008.

Выделяется среди остальных

Однако Трулса Морегарда мы запомним не только вдохновенной игрой против китайцев, но и ракеткой. У него она… шестиугольная.

Трулс Морегард Фото: Michael Reaves/Getty Images

«Ракетка настолько хороша, что мне захотелось сразу играть ею. Она потрясающая и удобная. Верхняя зона на 11% больше, чем у обычной ракетки, что увеличивает поверхность наилучшего удара. Она быстрая, и с помощью неё можно иметь много контроля. Для некоторых людей она выглядит очень странно, но я считаю, что она хороша», – объяснял спортсмен.

Ракеткой такой формы швед играет уже пятый год. Возможно, благодаря ей он и добился таких высоких результатов. Китайцы уж точно его запомнят!