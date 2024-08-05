Леон Маршан забрал четыре золота на одной Олимпиаде. Но были чемпионы и покруче!

Леон Маршан стал безусловным героем Олимпиады в Париже, выиграв четыре золотые медали. Он стал первым в истории своей страны спортсменом, которому покорилось такое достижение в рамках одних Игр. Позади остались даже такие гении, как велосипедист Поль Массон, горнолыжник Жан-Клод Килли и биатлонист Мартен Фуркад. Однако достижения Маршана меркнут в сравнении с подвигами других звёзд спорта на летних Олимпиадах.

Кто же круче безупречного Леона?

Недостижимый Фелпс

На Играх в Париже Маршан побил олимпийский рекорд американского пловца Майкла Фелпса на дистанции 200 метром комплексом. Однако до глобальных достижений американца на Играх Леону ещё безумно далеко.

Фелпс является абсолютным лидером по количеству золотых наград на одной Олимпиаде и за всю карьеру в целом. Всего у него 23 медали высшей пробы, причём на турнире в Пекине в 2008 году Майкл умудрился победить сразу в восьми дисциплинах. Это было совершенное безумие. В Афинах он шесть раз поднимался на высшую ступень пьедестала, в Рио – пять, в Лондоне – четыре. То есть даже на худшей для себя Олимпиаде Фелпс выступил не хуже, чем Маршан в Париже сейчас. Тут даже комментировать нечего.

Фелпс с золотом ОИ-2008 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Ещё один уникальный американец

Пловец Марк Спитц на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году сотворил нечто на тот момент невозможное. Он стал первым в истории Игр человеком, выигравшим сразу семь золотых медалей на одном турнире. Но самым крутым было даже не это, а тот факт, что каждая победа американского пловца сопровождалась мировым рекордом. Уникальное достижение, которое не смог превзойти даже Майкл Фелпс. Любопытно, что после окончания карьеры из Марка активно хотели сделать звезду кино и шоу-бизнеса, однако блестящий атлет оказался не слишком хорош перед камерами.

Марк Спитц Фото: Getty Images

С любовью из СССР

Советский гимнаст Виталий Щербо стал единственным в истории непловцом, завоевавшим минимум шесть золотых медалей на одной Олимпиаде, естественно такое количество наград высшей пробы — абсолютный рекорд для этого вида спорта. Всё случилось на Играх в Барселоне в 1992 году, где Щербо представлял так называемую Объединенную команду, сформировавшуюся после развала СССР. Виталий мог добиться гораздо большего в своей карьере, однако завязал со спортом в 25 лет из-за тяжелого перелома руки после падения с мотоцикла.

Виталий Щербо Фото: Dimitri Iundt/Corbis/VCG via Getty Images

Рекорды Сеула-1988

Немецкая пловчиха Кристин Отто является единственной в истории женщиной, выигравшей шесть золотых медалей на одной Олимпиаде. Собственно, среди всех мужчин такое достижение покорилось только трем людям, о которых мы рассказали выше. В Сеуле в 1988 году Кристин доминировала на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем, на 100 м на спине и баттерфляем, а также в классической и комбинированной эстафетах 4х100 м.

Кристин Отто Фото: Staff/Getty Images

На тех же Играх в Корее отличился ещё один пловец – американец Мэтт Бионди. Спортсмен из США взял пять золотых наград, после чего неожиданно ушёл в водное поло. Правда, там у него карьера не сложилась, поэтому он вернулся в плавание и успел взять ещё два золота.

Свежий американский пример

На прошлых летних Олимпийских играх в Токио преемник Майкла Фелпса Кейлеб Дрессел одержал сразу пять побед. А ещё на его счету по две золотые медали с Игр в Рио и с текущей Олимпиады в Париже. Одним из главных достижений Кейлеба является мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем — он улучшил результат самого Фелпса.

Кейлеб Дрессел на ОИ-2020 Фото: Clive Rose/Getty Images

Триумфы 100-летней давности

Золотые мультимедалисты на Олимпиадах встречались и в начале XX века. Ровно 100 лет назад финский бегун на средние и длинные дистанции Пааво Нурми первенствовал сразу в пяти дисциплинах на Играх… в Париже.

В Антверпене четырьмя годами ранее будущий вице-адмирал военно-морских сил США времен Второй мировой войны Уиллис Огастес Ли выиграл пять золотых медалей в соревнованиях по стрельбе. Там же итальянец Недо Нади стал единственным фехтовальщиком, сумевшим пять раз подняться на верхнюю ступень пьедестала. А ещё был американский гимнаст Антон Хейда, в 1904 году в Сент-Луисе победивший также пять раз.