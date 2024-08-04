Топ-события понедельника: «Спартак» — «Крылья» и Олимпиада

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Посмотреть все события 5 августа в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏐 10:00: Словения — Польша, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/4 финала

Интрига: сломают ли поляки проклятие четвертьфинала?

Сборная Польши вылетает на стадии четвертьфинала пять Олимпиад подряд. Сейчас, казалось бы, у поляков есть всё — самый глубокий состав, звезда в лице Вильфредо Леона, багаж побед. Но игра в Париже не внушает оптимизма, матч с Италией выдался откровенно провальным. А тут ещё и встреча со Словенией, которая не раз обыгрывала поляков в последние годы.

Кстати, для словенцев эта Олимпиада первая, но для многих уже и последняя, эта команда довольно возрастная. Так что это исторический шанс! Воспользуется ли им команда Георге Крету?

А еще за Словению играет лучший бомбардир Олимпиады: Словенец Штерн — лучший бомбардир группового этапа волейбольного турнира Олимпиады

🥇🤸‍♂️ 12:45: Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, финалы, параллельные брусья (мужчины), бревно (женщины), перекладина (мужчины), вольные упражнения (женщины)

Интрига: станет ли Байлз чемпионкой в последний день?

Симона Байлз — уже семикратная олимпийская чемпионка. Но в последний день день турнира по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Париже она может пополнить коллекцию. Ведь такой сложности в вольных упражнениях, как у неё, нет ни у кого в мире.

🏐 14:00: Италия — Япония, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/4 финала

Интрига: нащупает ли Япония свою игру?

Перед Олимпиадой японцы показали классный волейбол на Лиге наций и в интервью заявляли о борьбе за медали. Но пока этим и не пахнет: «самураи» еле-еле выползли из группы, спасибо сборной США, которая не стала упираться в одной из партий. В четвертьфинале миссия выглядит практически невыполнимой, Италия здесь хороша. Но плей-офф — это совсем другой турнир. Кого сломает давление четвертьфинала?

Во время матча Япония — США на арене погас свет! Фото Во время волейбольного матча Япония — США на Олимпиаде на арене полностью погас свет

🏐 18:00: Франция — Германия, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/4 финала

Интрига: будет ли ещё один матч на Олимпиаде в карьере Георга Гроцера?

Германия удивила в Париже! Команда, которую не рассматривали в качестве претендента на плей-офф, уверенно туда вышла. Георг Гроцер исполняет свою «лебединую песню» и делает это шикарно. Матч с Францией может стать для него последним в сборной. Сможет ли лидер немцев продлить олимпийскую карьеру?

Франция выйдет на матч в статусе фаворита, но с оплеухой от Словении на финише группового этапа. Впрочем, там очень спорные решения судей явно помешали команде Андреа Джани. Может быть, это разозлит хозяев?

Судья Симонович может стать персоной нон грата во Франции: «Я никогда такого не видел». Французы недовольны судейством в матче со Словенией

⚽️ 19:00: Марокко — Испания, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), 1/2 финала

Интрига: кто сохранит шансы на золото Олимпиады?

Марокканцы стартовали на турнире с победы в матче с Аргентиной (2:1). Правда, сама встреча получилась достаточно скандальной, с учётом того, что последние три минуты доиграли через пару часов после предполагаемого окончания. Марокканцы вышли из группы с шестью очками, а потом хлопнули американцев — 4:0. Испанцы, в свою очередь, заняли второе место в группе, поскольку проиграли Египту (1:2) в заключительном туре. Впрочем, это не помешало европейской сборной ярко проявить себя в четвертьфинале — разгромила Японию (3:0).

⚽️ 19:00: «Арсенал» Тула — «Енисей», Первая лига, 4-й тур

Интрига: остановит ли Тихонов лидера Первой лиги?

Тульский клуб классно стартовал в новом сезоне — три победы в трёх матчах. Любопытно, что пока «Арсенал» выигрывает только со счётом 1:0. Он последовательно обыграл «Черноморец», «КАМАЗ» и «Ротор». Неудивительно, что после трёх туров команда Александра Сторожука располагается на первой строчке в таблице. А что «Енисей»? Команда Андрея Тихонова стартовала с победы — обыграла дома «КАМАЗ» (2:1). После этого «Енисей» не набрал ни одного очка. Он уступил «Соколу» (0:1) и «Торпедо» (0:1).

Неделю назад «Арсенал» с большим трудом победил в Волгограде: Тульский «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Ротора» в матче 3-го тура Первой лиги

⚽️ 20:00: «Спартак» — «Крылья Советов», РПЛ, 3-й тур

Интрига: прервут ли «Крылья» неудачную серию в гостевых матчах с красно-белыми?

«Крылья» в последнее время хорошо играют против «Спартака» — три победы в четырёх матчах. Но есть один нюанс. Самарцы очень давно не побеждали в Москве, а в последних девяти матчах на поле красно-белых потерпели девять поражений. Как будет на этот раз? «Крылья» неудачно выступают на старте сезона — три поражения во всех турнирах. Более того, команда Игоря Осинькина пропустила семь мячей в двух домашних встречах РПЛ. «Спартак» быстро пришёл в себя после неудачной игры в Оренбурге. Он справился и с «Химками» (3:1) в РПЛ, и с «Динамо» (3:0) в Кубке России. А Манфред Угальде забил уже больше, чем за вторую половину прошлого сезона.

🥇 🔝🤸‍♂️ 20:00: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, прыжки с шестом (мужчины), финал

Интрига: Дюплантис победит. Но сможет ли побить мировой рекорд?

Представить ситуацию, при которой швед Арман Дюплантис не станет двукратным олимпийским чемпионом в Париже, просто невозможно. У него нет соперников в секторе, есть только соперница — планка. И Дюплантис намерен установить новый мировой рекорд — 6,25 м. Сможет ли он это сделать?

⚽️ 22:00: Франция — Египет, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), 1/2 финала

Интрига: доберутся ли хозяева Олимпиады до финала?

Олимпийская сборная Франции смотрится очень прилично на домашнем турнире. Четыре победы в четырёх матчах, ни одного пропущенного мяча. В четвертьфинале французы одолели Аргентину (1:0) благодаря голу в самом начале встречи. Египту для прохода в полуфинал пришлось бить пенальти. Основное время игры с Парагваем завершилось со счётом 1:1, а африканцы ушли от поражения на 88-й минуте. Более того, потом лучше исполнили пенальти и пробились в четвёрку сильнейших команд турнира. Сделает ли команда Тьерри Анри ещё один шаг на пути к золоту? Или мы увидим в финале египтян?

🏐 22:00: США — Бразилия, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/4 финала

Интрига: главный матч четвертьфинала! Кто из двух опытнейших команд пройдёт дальше?

Две суперопытные команды сойдутся уже на стадии 1/4 финала. Американцы были в порядке на групповом этапе, но расслаблялись после двух сетов. Концентрации этой команде не хватало, но сейчас ответственность уже другая! Бразильцы выглядели неплохо, но проиграли Польше и Италии, повезло, что в группе был Египет. И всё-таки это Бразилия — эту волейбольную державу нельзя сбрасывать со счетов никогда.

🥇🏃‍♀️ 22:10: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 5000 м (женщины), финал

Интрига: Кипьегон или кто-то другой?

Кенийка Фаит Кипьегон — лучшая бегунья мира на средние дистанции. И это её первый финал в Париже. В какой форме Кипьегон приехала на Олимпиаду? Сможет ли она выиграть все дистанции, которые побежит? Начинает великая кенийка на 5000 м.

🥇🏃‍♀️ 22:45: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 800 м (женщины), финал

Интрига: сможет ли Кили Ходжкинсон поменять серебро на золото?

В финале женского бега на 800 м в Париже всё внимание будет к 22-летней британке Кили Ходжкинсон. Три года назад в Токио она завоевала серебряную медаль, сейчас её цель — только победа. За две недели до старта Олимпиады на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне она установила национальный рекорд. Быстрее бегали только Ярмила Кратохвилова, Надежда Олизаренко и Кастер Семеня.