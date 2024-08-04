Топ-события понедельника: «Спартак» — «Крылья» и Олимпиада

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Посмотреть все события 5 августа в Матч-центре
- 🏐 10:00: Словения — Польша, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/4 финала
- 🥇🤸♂️ 12:45: Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, финалы, параллельные брусья (мужчины), бревно (женщины), перекладина (мужчины), вольные упражнения (женщины)
- 🏐 14:00: Италия — Япония, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/4 финала
- 🏐 18:00: Франция — Германия, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/4 финала
- ⚽️ 19:00: Марокко — Испания, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), 1/2 финала
- ⚽️ 19:00: «Арсенал» Тула — «Енисей», Первая лига, 4-й тур
- ⚽️ 20:00: «Спартак» — «Крылья Советов», РПЛ, 3-й тур
- 🥇 🔝🤸♂️ 20:00: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, прыжки с шестом (мужчины), финал
- ⚽️ 22:00: Франция — Египет, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), 1/2 финала
- 🏐 22:00: США — Бразилия, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/4 финала
- 🥇🏃♀️ 22:10: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 5000 м (женщины), финал
- 🥇🏃♀️ 22:45: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 800 м (женщины), финал
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Время в материале указано по Москве.
🏐 10:00: Словения — Польша, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/4 финала
Интрига: сломают ли поляки проклятие четвертьфинала?
Сборная Польши вылетает на стадии четвертьфинала пять Олимпиад подряд. Сейчас, казалось бы, у поляков есть всё — самый глубокий состав, звезда в лице Вильфредо Леона, багаж побед. Но игра в Париже не внушает оптимизма, матч с Италией выдался откровенно провальным. А тут ещё и встреча со Словенией, которая не раз обыгрывала поляков в последние годы.
Кстати, для словенцев эта Олимпиада первая, но для многих уже и последняя, эта команда довольно возрастная. Так что это исторический шанс! Воспользуется ли им команда Георге Крету?
🥇🤸♂️ 12:45: Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, финалы, параллельные брусья (мужчины), бревно (женщины), перекладина (мужчины), вольные упражнения (женщины)
Интрига: станет ли Байлз чемпионкой в последний день?
Симона Байлз — уже семикратная олимпийская чемпионка. Но в последний день день турнира по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Париже она может пополнить коллекцию. Ведь такой сложности в вольных упражнениях, как у неё, нет ни у кого в мире.
🏐 14:00: Италия — Япония, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/4 финала
Интрига: нащупает ли Япония свою игру?
Перед Олимпиадой японцы показали классный волейбол на Лиге наций и в интервью заявляли о борьбе за медали. Но пока этим и не пахнет: «самураи» еле-еле выползли из группы, спасибо сборной США, которая не стала упираться в одной из партий. В четвертьфинале миссия выглядит практически невыполнимой, Италия здесь хороша. Но плей-офф — это совсем другой турнир. Кого сломает давление четвертьфинала?
🏐 18:00: Франция — Германия, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/4 финала
Интрига: будет ли ещё один матч на Олимпиаде в карьере Георга Гроцера?
Германия удивила в Париже! Команда, которую не рассматривали в качестве претендента на плей-офф, уверенно туда вышла. Георг Гроцер исполняет свою «лебединую песню» и делает это шикарно. Матч с Францией может стать для него последним в сборной. Сможет ли лидер немцев продлить олимпийскую карьеру?
Франция выйдет на матч в статусе фаворита, но с оплеухой от Словении на финише группового этапа. Впрочем, там очень спорные решения судей явно помешали команде Андреа Джани. Может быть, это разозлит хозяев?
⚽️ 19:00: Марокко — Испания, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), 1/2 финала
Интрига: кто сохранит шансы на золото Олимпиады?
Марокканцы стартовали на турнире с победы в матче с Аргентиной (2:1). Правда, сама встреча получилась достаточно скандальной, с учётом того, что последние три минуты доиграли через пару часов после предполагаемого окончания. Марокканцы вышли из группы с шестью очками, а потом хлопнули американцев — 4:0. Испанцы, в свою очередь, заняли второе место в группе, поскольку проиграли Египту (1:2) в заключительном туре. Впрочем, это не помешало европейской сборной ярко проявить себя в четвертьфинале — разгромила Японию (3:0).
⚽️ 19:00: «Арсенал» Тула — «Енисей», Первая лига, 4-й тур
Интрига: остановит ли Тихонов лидера Первой лиги?
Тульский клуб классно стартовал в новом сезоне — три победы в трёх матчах. Любопытно, что пока «Арсенал» выигрывает только со счётом 1:0. Он последовательно обыграл «Черноморец», «КАМАЗ» и «Ротор». Неудивительно, что после трёх туров команда Александра Сторожука располагается на первой строчке в таблице. А что «Енисей»? Команда Андрея Тихонова стартовала с победы — обыграла дома «КАМАЗ» (2:1). После этого «Енисей» не набрал ни одного очка. Он уступил «Соколу» (0:1) и «Торпедо» (0:1).
⚽️ 20:00: «Спартак» — «Крылья Советов», РПЛ, 3-й тур
Интрига: прервут ли «Крылья» неудачную серию в гостевых матчах с красно-белыми?
«Крылья» в последнее время хорошо играют против «Спартака» — три победы в четырёх матчах. Но есть один нюанс. Самарцы очень давно не побеждали в Москве, а в последних девяти матчах на поле красно-белых потерпели девять поражений. Как будет на этот раз? «Крылья» неудачно выступают на старте сезона — три поражения во всех турнирах. Более того, команда Игоря Осинькина пропустила семь мячей в двух домашних встречах РПЛ. «Спартак» быстро пришёл в себя после неудачной игры в Оренбурге. Он справился и с «Химками» (3:1) в РПЛ, и с «Динамо» (3:0) в Кубке России. А Манфред Угальде забил уже больше, чем за вторую половину прошлого сезона.
🥇 🔝🤸♂️ 20:00: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, прыжки с шестом (мужчины), финал
Интрига: Дюплантис победит. Но сможет ли побить мировой рекорд?
Представить ситуацию, при которой швед Арман Дюплантис не станет двукратным олимпийским чемпионом в Париже, просто невозможно. У него нет соперников в секторе, есть только соперница — планка. И Дюплантис намерен установить новый мировой рекорд — 6,25 м. Сможет ли он это сделать?
⚽️ 22:00: Франция — Египет, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), 1/2 финала
Интрига: доберутся ли хозяева Олимпиады до финала?
Олимпийская сборная Франции смотрится очень прилично на домашнем турнире. Четыре победы в четырёх матчах, ни одного пропущенного мяча. В четвертьфинале французы одолели Аргентину (1:0) благодаря голу в самом начале встречи. Египту для прохода в полуфинал пришлось бить пенальти. Основное время игры с Парагваем завершилось со счётом 1:1, а африканцы ушли от поражения на 88-й минуте. Более того, потом лучше исполнили пенальти и пробились в четвёрку сильнейших команд турнира. Сделает ли команда Тьерри Анри ещё один шаг на пути к золоту? Или мы увидим в финале египтян?
🏐 22:00: США — Бразилия, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/4 финала
Интрига: главный матч четвертьфинала! Кто из двух опытнейших команд пройдёт дальше?
Две суперопытные команды сойдутся уже на стадии 1/4 финала. Американцы были в порядке на групповом этапе, но расслаблялись после двух сетов. Концентрации этой команде не хватало, но сейчас ответственность уже другая! Бразильцы выглядели неплохо, но проиграли Польше и Италии, повезло, что в группе был Египет. И всё-таки это Бразилия — эту волейбольную державу нельзя сбрасывать со счетов никогда.
🥇🏃♀️ 22:10: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 5000 м (женщины), финал
Интрига: Кипьегон или кто-то другой?
Кенийка Фаит Кипьегон — лучшая бегунья мира на средние дистанции. И это её первый финал в Париже. В какой форме Кипьегон приехала на Олимпиаду? Сможет ли она выиграть все дистанции, которые побежит? Начинает великая кенийка на 5000 м.
🥇🏃♀️ 22:45: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 800 м (женщины), финал
Интрига: сможет ли Кили Ходжкинсон поменять серебро на золото?
В финале женского бега на 800 м в Париже всё внимание будет к 22-летней британке Кили Ходжкинсон. Три года назад в Токио она завоевала серебряную медаль, сейчас её цель — только победа. За две недели до старта Олимпиады на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне она установила национальный рекорд. Быстрее бегали только Ярмила Кратохвилова, Надежда Олизаренко и Кастер Семеня.