Украинка завоевала золото в прыжках в высоту. Финал хуже придумать было сложно

Ярослава Магучих взяла ценную медаль. Вот только конкуренции у неё не было.

Украинка Ярослава Магучих завоевала олимпийское золото в прыжках в высоту. Это единственная награда, которой до сегодняшнего дня не было у 22-летней прыгуньи. Медаль Ярослава забрала без особой борьбы.

Финал хуже для такого важного титула было придумать сложно.

Помните финал прыжков в высоту на Олимпиаде в Токио? Этот мандраж до последних секунд? Эти переживания за Марию Ласицкене, не с первого раза берущую высоту? Эту соперничество, когда все прыгуньи не хотят уступать до последнего? Увы, в этот раз разборки за медаль таких эмоций нам не подарили. И дело не только в отсутствии сильнейшей россиянки.

После отстранения Ласицкене от международных стартов в мире выделился явный лидер в прыжках в высоту. Ярослава Магучих побеждала в одном турнире за другим, брала один титул за другим. Великолепной спортсменке не мог противостоять никто. Свои претензии на медаль украинка подтвердила, побив в начале июля мировой рекорд Стефки Костадиновой, держащийся 37 лет. Ярослава сдвинула планку с 2,09 м на 2,10 м.

Учитывая такие расклады, все ожидали, что украинке не составит особого труда забрать и золото Олимпиады. Той единственной награды высшей пробы, которой у 22-летней спортсменки ещё не было.

При этом ожидалось, что борьба будет не хуже, чем на Играх в Токио. Всё-таки из той тройки призёров в Париж не приехала лишь Ласицкене. Серебряный призёр Ои-2020 Никола Олислагерс была на месте. Кроме того, борьбу претенденткам на медали должны были навязать Элеанор Паттерсон и Ирина Геращенко.

Вот только интриги не случилось. До высоты 1,98 м дошли лишь двое: Магучих и Олислагерс. Обе без проблем взяли эту планку. Два метра же Ярослава с лёгкостью взяла с первой попытки, Никола – с трудом с третьей.

Всё окончательно решилось на 2,02 м. Австралийка начала первой, но трижды не взяла. Украинка не преодолела высоту с первых двух попыток, а увидев неудачу соперницы, вообще решила не прыгать третью и попросила переставить планку на 2,04 м. Вот только и эта высота не покорилась Магучих.

Ярослава взяла своё долгожданное золото. Вот только победа на важнейшей для Магучих Олимпиаде получилась уж слишком скучной: не было ни борьбы, ни даже замаха на какой-то мировой рекорд.

Кажется, зрители не заслуживали такой скуки.