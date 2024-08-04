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Олимпийские игры — 2024 в Париже: Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту, обзор

Украинка завоевала золото в прыжках в высоту. Финал хуже придумать было сложно
Татьяна Постникова
Ярослава Магучих
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Ярослава Магучих взяла ценную медаль. Вот только конкуренции у неё не было.

Украинка Ярослава Магучих завоевала олимпийское золото в прыжках в высоту. Это единственная награда, которой до сегодняшнего дня не было у 22-летней прыгуньи. Медаль Ярослава забрала без особой борьбы.

Финал хуже для такого важного титула было придумать сложно.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. Прыжки в высоту. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 20:50 МСК
Окончено
1
Ярослава Магучих
Украина
2.00
2
Никола Лорен Олислагерс
Австралия
2.00
3
Элеанор Паттерсон
Австралия
1.95
3
Ирина Геращенко
Украина
1.95

Помните финал прыжков в высоту на Олимпиаде в Токио? Этот мандраж до последних секунд? Эти переживания за Марию Ласицкене, не с первого раза берущую высоту? Эту соперничество, когда все прыгуньи не хотят уступать до последнего? Увы, в этот раз разборки за медаль таких эмоций нам не подарили. И дело не только в отсутствии сильнейшей россиянки.

После отстранения Ласицкене от международных стартов в мире выделился явный лидер в прыжках в высоту. Ярослава Магучих побеждала в одном турнире за другим, брала один титул за другим. Великолепной спортсменке не мог противостоять никто. Свои претензии на медаль украинка подтвердила, побив в начале июля мировой рекорд Стефки Костадиновой, держащийся 37 лет. Ярослава сдвинула планку с 2,09 м на 2,10 м.

Какой была победа Марии Ласицкене в Токио?
Маша — величайшая! Об этом золоте Ласицкене на Олимпиаде нужно снимать фильм!
Маша — величайшая! Об этом золоте Ласицкене на Олимпиаде нужно снимать фильм!

Учитывая такие расклады, все ожидали, что украинке не составит особого труда забрать и золото Олимпиады. Той единственной награды высшей пробы, которой у 22-летней спортсменки ещё не было.

При этом ожидалось, что борьба будет не хуже, чем на Играх в Токио. Всё-таки из той тройки призёров в Париж не приехала лишь Ласицкене. Серебряный призёр Ои-2020 Никола Олислагерс была на месте. Кроме того, борьбу претенденткам на медали должны были навязать Элеанор Паттерсон и Ирина Геращенко.

Вот только интриги не случилось. До высоты 1,98 м дошли лишь двое: Магучих и Олислагерс. Обе без проблем взяли эту планку. Два метра же Ярослава с лёгкостью взяла с первой попытки, Никола – с трудом с третьей.

Ещё месяц назад было ясно, что Магучих нет равных:
Украинская прыгунья побила мировой рекорд, который держался 37 лет. Просто фантастика!
Украинская прыгунья побила мировой рекорд, который держался 37 лет. Просто фантастика!

Всё окончательно решилось на 2,02 м. Австралийка начала первой, но трижды не взяла. Украинка не преодолела высоту с первых двух попыток, а увидев неудачу соперницы, вообще решила не прыгать третью и попросила переставить планку на 2,04 м. Вот только и эта высота не покорилась Магучих.

Ярослава взяла своё долгожданное золото. Вот только победа на важнейшей для Магучих Олимпиаде получилась уж слишком скучной: не было ни борьбы, ни даже замаха на какой-то мировой рекорд.

Кажется, зрители не заслуживали такой скуки.

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