Сумасшедший финал 100-метровки на Олимпиаде! Судьбу золота решили 0,005 секунды

Самого быстрого человека планеты определил только фотофиниш. При Болте такого не было.

Ноа Лайлз – олимпийский чемпион в беге на 100 м. Эпатажный американец на пять тысячных секунды опередил огромного ямайца Кишейна Томпсона, отставая на протяжении практически всей дистанции, но здорово набежав на финиш. Забег был настолько плотным, что даже фотофиниш не сразу назвал победителя.

100-метровка – всегда самое крутое событие олимпийской программы. В Париже забег получился таким, что искры летели. Никто из главных фаворитов не выбыл на предварительных стадиях. Все претенденты в полуфиналах показали очень плотные результаты, что обещало непредсказуемый финал. Но вряд ли кто-то думал, что главный забег Олимпиады получится просто сумасшедшим.

Огромный ямаец Кишейн Томпсон, триумфатор ЧМ-2023 Ноа Лайлз, обещавший побить рекорды Усэйна Болта, олимпийский чемпион Токио итальянец Ламонт Марсель Джейкобс, да и все остальные – реально победить мог кто угодно.

А кто победил – было непонятно. Спринтеры накатили на финиш просто волной. Визуально просто невозможно было определить, кто впереди. Даже электроника не сразу справилась. В итоге на табло появился протокол, в котором у Лайлза и Томпсона был одинаковый результат – 9,79 секунды, но фотофиниш с преимуществом в ничтожные пять тысячных секунды отдал преимущество американцу. И эти миллиметры решили, кто вошёл в историю, ведь помнят победителей.

Американец Ноа Лайлз выиграл забег на 100 м Фото: Скриншот трансляции

Лайлз, который позиционирует себя суперзвездой спринта (но до Болта ему как до Луны пешком), обладает качеством собираться и выдавать всё лучшее в самый нужный момент. В самую нужную секунду. Он ведь выиграл с личным рекордом. А Томпсон до своего личного рекорда не дотянул.

Шоумен, дерзкий и плохой парень, который не боится давать громких обещаний – для спринта, наверное, лучше, что победил именно он. Потому что Лайлз может собирать стадионы. Томпсон может это сделать, если побьёт мировой рекорд. Но Болт пока может быть спокоен.