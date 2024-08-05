Заход на новый мировой рекорд от Дюплантиса. Расписание 10-го дня Олимпиады-2024

Сегодня пройдут финалы в лёгкой атлетике, спортивной гимнастике, баскетболе 3х3 и гребном слаломе.

Сегодня, 5 августа, в Париже разыграют 20 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в девяти различных видах спорта: лёгкой атлетике, стрельбе, велоспорте, спортивной гимнастике, бадминтоне, триатлоне, гребном слаломе, баскетболе 3х3 и сёрфинге.

Впервые на этой Олимпиаде полный соревновательный день пройдёт без российских спортсменов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 5 августа.

5 августа, понедельник. День 10-й. Расписание финалов

09:00. Триатлон. Смешанная эстафета;

10:30. Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет. 25 м;

10:45. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд;

12:45. Спортивная гимнастика. Мужчины. Брусья;

13:38. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно;

14:33. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина;

15:23. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения;

15:30. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд;

16:00. Стрельба. Микст. Скит;

17:43. Гребной слалом. Экстрим-слалом. Женщины;

17:48. Гребной слалом. Экстрим-слалом. Мужчины;

20:00. Лёгкая атлетика. Прыжки с шестом. Мужчины;

20:46. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт;

21:30. Лёгкая атлетика. Метание диска. Женщины;

22:15. Лёгкая атлетика. 5000 м. Женщины;

22:47. Лёгкая атлетика. 800 м. Женщины;

23:00. Баскетбол 3х3. Женщины;

23:30. Баскетбол 3х3. Женщины;

23:46. Сёрфинг. Мужчины;

00:27. Сёрфинг. Женщины.

5 августа, понедельник. 10-й день. Полное расписание

09:00. Триатлон. Смешанная эстафета. Финал;

10:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Словения — Польша;

10:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Женщины. Германия — Латвия;

10:00. Стрельба. Микст. Скит. Квалификация;

10:30. Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет. 25 м. Финал;

10:45. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал;

11:00. Настольный теннис. Мужчины, женщины. Команды. 1/8 финала;

11:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Мужчины. Польша — Испания;

11:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Предварительный раунд;

11:00. Спортивное скалолазание. Мужчины. Боулдеринг. 1/2 финала;

11:00. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Австралия — Китай;

11:05. Лёгкая атлетика. 400 м с/б. Мужчины. Метание диска. Мужчины. 400 м. Женщины. Прыжки с шестом. Женщины. 110 м с/б. Мужчины. 400 м с/б. Женщины. Квалификация. 400 м с/б. Женщины. 200 м. Женщины. Утешительный раунд;

12:45. Спортивная гимнастика. Мужчины. Брусья. Финал;

13:00. Водное поло. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Венгрия — Сербия;

13:03. Парусный спорт. Мужчины, женщины, микст. Кайт, накра, лазер радиал, лазер;

13:30. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Аргентина — Германия;

13:38. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал;

14:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Италия — Япония;

14:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Женщины. Испания — Нидерланды;

14:00. Спортивное скалолазание. Женщины. Квалификация с посевом. Скорость. Квалификация;

14:33. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Финал;

14:35. Водное поло. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Австралия — Япония;

15:00. Конный спорт. Личный конкур. Квалификация;

15:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Мужчины. США — Норвегия;

15:23. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Финал;

15:30. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал;

15:40. Парусный спорт. Мужчины. Динги;

16:00. Греко-римская борьба. До 60, до 130 кг. Женская борьба. До 68 кг. 1/8 финала;

16:00. Настольный теннис. Мужчины, женщины. Команды. 1/8 финала;

16:00. Стрельба. Микст. Скит. Финал;

16:10. Водное поло. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Греция — Италия;

16:30. Гребной слалом. Мужчины, женщины. Экстрим-слалом. 1/4 финала;

17:43. Гребной слалом. Экстрим-слалом. Мужчины, женщины. Финалы;

18:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Франция — Германия;

18:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Мужчины. США — Италия;

18:00. Велоспорт. Трек. Мужчины, женщины. Командный спринт. Командная гонка преследования. Квалификация;

18:30. Баскетбол 3х3. Женщины. 1/2 финала. Испания — США. Германия — Канада;

18:30. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Нидерланды — Великобритания;

19:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. 1/2 финала;

19:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Женщины. Канада — США;

19:00. Футбол. Мужчины. 1/2 финала. Марокко — Испания;

19:30. Водное поло. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Хорватия — США;

20:00. Лёгкая атлетика. Прыжки с шестом. Мужчины. Финал;

20:04. Лёгкая атлетика. 3000 м с/ч. Мужчины. 200 м. Мужчины. Предварительный раунд. 200 м. Женщины. Полуфинал;

20:30. Синхронное плавание. Группы. Техническая программа;

20:46. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал;

21:00. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Бельгия — Испания;

21:05. Водное поло. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Франция — Испания;

21:30. Лёгкая атлетика. Метание диска. Женщины. Финал;

22:00. Баскетбол 3х3. Мужчины, женщины. Матчи за третье место;

22:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. США — Бразилия;

22:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Женщины. Бразилия — Япония;

22:00. Футбол. Мужчины. 1/2 финала. Франция — Египет;

22:15. Лёгкая атлетика. 5000 м. Женщины. Финал;

22:24. Сёрфинг. Мужчины, женщины. Поединки за бронзу;

22:40. Водное поло. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Румыния — Черногория;

22:47. Лёгкая атлетика. 800 м. Женщины. Финал;

23:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Финал;

23:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Мужчины. Катар — Чили;

23:30. Баскетбол 3х3. Мужчины. Финал;

23:46. Сёрфинг. Мужчины, женщины. Финалы.