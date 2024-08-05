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Олимпиада-2024 в Париже – расписание соревнований на 5 августа 2024

Заход на новый мировой рекорд от Дюплантиса. Расписание 10-го дня Олимпиады-2024
Батраз Томаев
Олимпиада-2024 в Париже
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Сегодня пройдут финалы в лёгкой атлетике, спортивной гимнастике, баскетболе 3х3 и гребном слаломе.

Сегодня, 5 августа, в Париже разыграют 20 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в девяти различных видах спорта: лёгкой атлетике, стрельбе, велоспорте, спортивной гимнастике, бадминтоне, триатлоне, гребном слаломе, баскетболе 3х3 и сёрфинге.

Впервые на этой Олимпиаде полный соревновательный день пройдёт без российских спортсменов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 5 августа.

Полный календарь Олимпиады-2024

5 августа, понедельник. День 10-й. Расписание финалов

09:00. Триатлон. Смешанная эстафета;
10:30. Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет. 25 м;
10:45. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд;
12:45. Спортивная гимнастика. Мужчины. Брусья;
13:38. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно;
14:33. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина;
15:23. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения;
15:30. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд;
16:00. Стрельба. Микст. Скит;
17:43. Гребной слалом. Экстрим-слалом. Женщины;
17:48. Гребной слалом. Экстрим-слалом. Мужчины;
20:00. Лёгкая атлетика. Прыжки с шестом. Мужчины;
20:46. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт;
21:30. Лёгкая атлетика. Метание диска. Женщины;
22:15. Лёгкая атлетика. 5000 м. Женщины;
22:47. Лёгкая атлетика. 800 м. Женщины;
23:00. Баскетбол 3х3. Женщины;
23:30. Баскетбол 3х3. Женщины;
23:46. Сёрфинг. Мужчины;
00:27. Сёрфинг. Женщины.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

5 августа, понедельник. 10-й день. Полное расписание

09:00. Триатлон. Смешанная эстафета. Финал;
10:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Словения — Польша;
10:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Женщины. Германия — Латвия;
10:00. Стрельба. Микст. Скит. Квалификация;
10:30. Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет. 25 м. Финал;
10:45. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал;
11:00. Настольный теннис. Мужчины, женщины. Команды. 1/8 финала;
11:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Мужчины. Польша — Испания;
11:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Предварительный раунд;
11:00. Спортивное скалолазание. Мужчины. Боулдеринг. 1/2 финала;
11:00. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Австралия — Китай;
11:05. Лёгкая атлетика. 400 м с/б. Мужчины. Метание диска. Мужчины. 400 м. Женщины. Прыжки с шестом. Женщины. 110 м с/б. Мужчины. 400 м с/б. Женщины. Квалификация. 400 м с/б. Женщины. 200 м. Женщины. Утешительный раунд;
12:45. Спортивная гимнастика. Мужчины. Брусья. Финал;
13:00. Водное поло. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Венгрия — Сербия;
13:03. Парусный спорт. Мужчины, женщины, микст. Кайт, накра, лазер радиал, лазер;
13:30. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Аргентина — Германия;
13:38. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал;
14:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Италия — Япония;
14:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Женщины. Испания — Нидерланды;
14:00. Спортивное скалолазание. Женщины. Квалификация с посевом. Скорость. Квалификация;
14:33. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Финал;
14:35. Водное поло. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Австралия — Япония;
15:00. Конный спорт. Личный конкур. Квалификация;
15:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Мужчины. США — Норвегия;
15:23. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Финал;
15:30. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал;
15:40. Парусный спорт. Мужчины. Динги;
16:00. Греко-римская борьба. До 60, до 130 кг. Женская борьба. До 68 кг. 1/8 финала;
16:00. Настольный теннис. Мужчины, женщины. Команды. 1/8 финала;
16:00. Стрельба. Микст. Скит. Финал;
16:10. Водное поло. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Греция — Италия;
16:30. Гребной слалом. Мужчины, женщины. Экстрим-слалом. 1/4 финала;
17:43. Гребной слалом. Экстрим-слалом. Мужчины, женщины. Финалы;
18:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Франция — Германия;
18:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Мужчины. США — Италия;
18:00. Велоспорт. Трек. Мужчины, женщины. Командный спринт. Командная гонка преследования. Квалификация;
18:30. Баскетбол 3х3. Женщины. 1/2 финала. Испания — США. Германия — Канада;
18:30. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Нидерланды — Великобритания;
19:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. 1/2 финала;
19:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Женщины. Канада — США;
19:00. Футбол. Мужчины. 1/2 финала. Марокко — Испания;
19:30. Водное поло. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Хорватия — США;
20:00. Лёгкая атлетика. Прыжки с шестом. Мужчины. Финал;
20:04. Лёгкая атлетика. 3000 м с/ч. Мужчины. 200 м. Мужчины. Предварительный раунд. 200 м. Женщины. Полуфинал;
20:30. Синхронное плавание. Группы. Техническая программа;
20:46. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал;
21:00. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Бельгия — Испания;
21:05. Водное поло. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Франция — Испания;
21:30. Лёгкая атлетика. Метание диска. Женщины. Финал;
22:00. Баскетбол 3х3. Мужчины, женщины. Матчи за третье место;
22:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. США — Бразилия;
22:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Женщины. Бразилия — Япония;
22:00. Футбол. Мужчины. 1/2 финала. Франция — Египет;
22:15. Лёгкая атлетика. 5000 м. Женщины. Финал;
22:24. Сёрфинг. Мужчины, женщины. Поединки за бронзу;

22:40. Водное поло. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Румыния — Черногория;
22:47. Лёгкая атлетика. 800 м. Женщины. Финал;
23:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Финал;
23:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Мужчины. Катар — Чили;
23:30. Баскетбол 3х3. Мужчины. Финал;
23:46. Сёрфинг. Мужчины, женщины. Финалы.

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