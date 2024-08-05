Байлз — великая или нет? Что стоит посмотреть в 10-й день Олимпиады

Сегодня, 5 августа, в Париже пройдёт 10-й соревновательный день Олимпийских игр – 2024. Будет разыграно 20 комплектов наград.

Россиян в этот день на старте мы не увидим. Однако и без наших спортсменов яркое шоу продолжится: выступают ведь лучшие атлеты мира!

Напоминаем, что посмотреть Олимпиаду можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Будет ли рекорд от Дюплантиса?

В 20:00 мск на легкоатлетическом стадионе начнётся большое шоу в исполнении шведского уникума Армана Дюплантиса. В том, что он возьмёт второе золото ОИ в карьере, сомнений практически нет.

Всех интересует другое — установит ли атлет новый мировой рекорд?

На этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне он прыгнул 6,24 м, а вообще за три года с прошлой Олимпиады улучшил собственные показатели на 22 см. Для квалификации в Париже ему было достаточно преодолеть отметку в 5,75 м. Видимо, Арман бережёт силы для чего-то удивительного.

При всём уважении к соперникам, в Париже Дюплантис будет соревноваться сам с собой. Для всего остального мира это пока космос.

Кипьегон против Цегай

В 22:15 начнётся забег на 5000 м у женщин.

Олимпийской чемпионкой Токио является Сифан Хассан (Нидерланды). С бронзой на Играх в 2021 году осталась Гудаф Цегай (Уганда). Год назад она установила новый мировой рекорд — 14.00,21. Так что Гудаф точно мечтает о реванше.

Смелее стала и кенийка Фаит Кипьегон, которая впервые в карьере на этой дистанции выиграла ЧМ. Дело было в Будапеште-2023. А ещё она является автором предыдущего мирового рекорда на 5000 м.

Великая или нет?

На гимнастической арене пройдут заключительные финалы на отдельных снарядах. Всё внимание приковано к Симоне Байлз. Американка выступит в финале соревнований на бревне — в 13:38, а также в вольных — в 15:23.

И если в вольных её победа не ставится под сомнение, то с бревном вопросы есть. В квалификации Байлз проиграла китаянке Яцинь Чжоу 0,133 балла.

Если Байлз выиграет оба финала, то по количеству золотых наград догонит великую советскую гимнастку девятикратную чемпионку Игр Ларису Латынину.

Битва сильнейших в футболе

До серьёзных матчей дошло дело и в олимпийском футболе. В мужском турнире пройдут два полуфинала. В 19:00 Марокко сыграет с Испанией, а в 22:00 Франция сразится с Египтом.

Начался плей-офф и в мужском волейболе. Вот расписание игр 1/4 финала, которые пройдут в 10-й день Олимпиады:

10:00. Словения — Польша;

14:00. Италия — Япония;

18:00. Франция — Германия;

22:00. США — Бразилия.