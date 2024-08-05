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Олимпиада-2024: расписание трансляций на 5 августа по каналам, где смотреть Олимпийские игры в Париже

Байлз — великая или нет? Что стоит посмотреть в 10-й день Олимпиады
Батраз Томаев
Олимпиада-2024: расписание трансляций на 5 августа
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Американская гимнастка может догнать Ларису Латынину.

Сегодня, 5 августа, в Париже пройдёт 10-й соревновательный день Олимпийских игр – 2024. Будет разыграно 20 комплектов наград.

Россиян в этот день на старте мы не увидим. Однако и без наших спортсменов яркое шоу продолжится: выступают ведь лучшие атлеты мира!

Напоминаем, что посмотреть Олимпиаду можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Подробнее о том, как смотреть трансляции Игр:
Олимпиаду-2024 всё-таки будут показывать в России! Где смотреть трансляции всех событий?
Олимпиаду-2024 всё-таки будут показывать в России! Где смотреть трансляции всех событий?

Будет ли рекорд от Дюплантиса?

В 20:00 мск на легкоатлетическом стадионе начнётся большое шоу в исполнении шведского уникума Армана Дюплантиса. В том, что он возьмёт второе золото ОИ в карьере, сомнений практически нет.

Всех интересует другое — установит ли атлет новый мировой рекорд?

На этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне он прыгнул 6,24 м, а вообще за три года с прошлой Олимпиады улучшил собственные показатели на 22 см. Для квалификации в Париже ему было достаточно преодолеть отметку в 5,75 м. Видимо, Арман бережёт силы для чего-то удивительного.

При всём уважении к соперникам, в Париже Дюплантис будет соревноваться сам с собой. Для всего остального мира это пока космос.

Дюплантис точно захочет побить мировой рекорд:
Он человек вообще? Великий Дюплантис с первой попытки установил фантастический рекорд!
OMG
Он человек вообще? Великий Дюплантис с первой попытки установил фантастический рекорд!

Кипьегон против Цегай

В 22:15 начнётся забег на 5000 м у женщин.

Олимпийской чемпионкой Токио является Сифан Хассан (Нидерланды). С бронзой на Играх в 2021 году осталась Гудаф Цегай (Уганда). Год назад она установила новый мировой рекорд — 14.00,21. Так что Гудаф точно мечтает о реванше.

Смелее стала и кенийка Фаит Кипьегон, которая впервые в карьере на этой дистанции выиграла ЧМ. Дело было в Будапеште-2023. А ещё она является автором предыдущего мирового рекорда на 5000 м.

Как Кипьегон становилась мировой рекордсменкой:
Кенийская бегунья щёлкает мировые рекорды, как семечки. Установила аж три за два месяца!
Кенийская бегунья щёлкает мировые рекорды, как семечки. Установила аж три за два месяца!

Великая или нет?

На гимнастической арене пройдут заключительные финалы на отдельных снарядах. Всё внимание приковано к Симоне Байлз. Американка выступит в финале соревнований на бревне — в 13:38, а также в вольных — в 15:23.
И если в вольных её победа не ставится под сомнение, то с бревном вопросы есть. В квалификации Байлз проиграла китаянке Яцинь Чжоу 0,133 балла.

Если Байлз выиграет оба финала, то по количеству золотых наград догонит великую советскую гимнастку девятикратную чемпионку Игр Ларису Латынину.

Симона Байлз в Париже стала абсолютной олимпийской чемпионкой:
Байлз непобедима. Как бы её ни ненавидели!
Байлз непобедима. Как бы её ни ненавидели!

Битва сильнейших в футболе

До серьёзных матчей дошло дело и в олимпийском футболе. В мужском турнире пройдут два полуфинала. В 19:00 Марокко сыграет с Испанией, а в 22:00 Франция сразится с Египтом.

Начался плей-офф и в мужском волейболе. Вот расписание игр 1/4 финала, которые пройдут в 10-й день Олимпиады:

10:00. Словения — Польша;
14:00. Италия — Япония;
18:00. Франция — Германия;
22:00. США — Бразилия.

Сетка плей-офф в баскетболе тоже определилась:
Все участники плей-офф Олимпиады известны. А кто те пять героев, которые их туда затащили?
Все участники плей-офф Олимпиады известны. А кто те пять героев, которые их туда затащили?
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Новости. Олимпиада 2024
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