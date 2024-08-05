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Олимпиада 2024 в Париже — онлайн-трансляция соревнований 5 августа 2024

Байлз, Дюплантис и многострадальный триатлон. Что происходит в 10-й день Олимпиады? LIVE
Татьяна Постникова Андрей Шитихин
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Симона Байлз, Олимпиада-2024
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Российские атлеты на аренах сегодня, к сожалению, не появятся.

В понедельник, 5 августа, в Париже пройдут соревнования 10-го дня Олимпийских игр — 2024. Спортсмены разыграют 20 комплектов наград в девяти различных видах спорта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём самом интересном.

Российские атлеты в понедельник на арены Олимпиады не выйдут. Однако из без наших будет происходить немало интересного. Американская гимнастка Симона Байлз постарается сравняться с Ларисой Латыниной по количеству золотых наград Олимпиад. Арман Дюплантис совершит попытку на мировой рекорд в прыжках в высоту. Помимо этого, в мужском футболе состоятся полуфиналы, а в мужском волейболе — четвертьфиналы.

Олимпиада-2024. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2024. Медальный зачёт

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Главные события 10-го дня Олимпиады Что посмотреть в 10-й день Олимпиады
Live Андрей Шитихин

В триатлоне идёт рубилово в смешанной эстафете, а Новак Джокович танцует. Кстати, этот мужчина заявил, что не прочь поучаствовать и в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе!

09:30 Андрей Шитихин

Ноа Лайлз, конечно, шоумен. Выиграл, покричал, покрасовался, попозировал. Красавец, чего уж там. В нужную секунду он оказался быстрее. Кажется, если бы спринтеров так долго не держали на старте, результат мог быть другим. Но это не считается.

Фото: Getty Images

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09:24 Андрей Шитихин

А тем временем золотой фонд отмазок по поводу положительной допинг-пробы пополнился. Польскую каноистку Дороту Боровску допустили до соревнований, несмотря на проваленный допинг-тест. Нарушение было, да. Но виновата собака, лапы которой Боровска мазала кремом с запрещённым препаратом. Верим, конечно.

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09:17 Андрей Шитихин

Пока триатлонисты разбираются, кто же возьмёт медали в эстафете, давайте вспомним окончание вчерашнего дня на Олимпиаде. Финал на мужской стометровке стал самым плотным в истории. Всего 12 сотых между первым и последним местом. Впервые в истории все участники финала с допустимым по правилам ветром выбежали из 10 секунд. Ну и вот как это выглядело сверху.

09:07 Андрей Шитихин

Португалец Рикардо Батиста отстоял за свой фальстарт 10 секунд в транзитной зоне.

09:02 Андрей Шитихин

А в Париже стартовала смешанная эстафета в триатлоне. Стартовала с явного фальстарта — это стопроцентное нарушение.

08:58 Андрей Шитихин

Главные события 10-го дня Олимпиады

И все главные события дня тоже расписали подробно. В нашем лайве постараемся не упустить ничего важного.

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