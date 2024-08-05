Российские атлеты на аренах сегодня, к сожалению, не появятся.

Байлз, Дюплантис и многострадальный триатлон. Что происходит в 10-й день Олимпиады? LIVE

В понедельник, 5 августа, в Париже пройдут соревнования 10-го дня Олимпийских игр — 2024. Спортсмены разыграют 20 комплектов наград в девяти различных видах спорта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём самом интересном.

Российские атлеты в понедельник на арены Олимпиады не выйдут. Однако из без наших будет происходить немало интересного. Американская гимнастка Симона Байлз постарается сравняться с Ларисой Латыниной по количеству золотых наград Олимпиад. Арман Дюплантис совершит попытку на мировой рекорд в прыжках в высоту. Помимо этого, в мужском футболе состоятся полуфиналы, а в мужском волейболе — четвертьфиналы.

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