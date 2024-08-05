Жертва Олимпиады. Спортсменка заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене

Заплыв в грязной Сене не прошёл бесследно для бельгийской триатлонистки Клэр Мишель. Спортсменка заразилась кишечной палочкой. Из-за её болезни на старт смешанной эстафеты не выйдет вся сборная.

«На вкус это не похоже на колу или спрайт»

Готовность, а точнее неготовность Сены к Олимпийским играм – главная тема прошедшей недели. После отмены всех тренировок и переноса мужского старта из-за загрязнения воды соревнования всё же состоялись.

Первыми дистанцию преодолели женщины. Уже на финише спортсменка сборной Бельгии Йолин Вермейлен без прикрас рассказывала журналистам, с чем её пришлось столкнуться в мутных водах Сены.

«Я наглоталась воды, так что завтра мы узнаем, заболела я или нет. Конечно, на вкус это не похоже на колу или спрайт. Проплывая под мостом, я также почувствовала запахи и увидела вещи, о которых не стоит слишком задумываться. Вода в Сене была грязной в течение ста лет, поэтому они (организаторы – Прим. «Чемпионата») не должны сейчас говорить, что безопасность спортсменов является приоритетом. Это чушь собачья», – заявила спортсменка.

К счастью, сама Вермейлен не пострадала. Гораздо меньше повезло её подруге по сборной Клэр Мишель.

Для Бельгии Олимпиада завершена

35-летняя Мишель преодолела заплыв по Сене за 26 минут и 5 секунд, показав 48-й результат. На следующих этапах спортсменка отыграла десять позиций и завершила гонку на 38-м месте.

Оставшаяся недовольной своим выступлением Клэр надеялась показать результат в смешанной эстафете в составе сборной Бельгии. Но за день до старта гонки команда снялась с соревнований из-за болезни спортсменки.

Мишель госпитализировали в воскресенье утром, спустя четыре дня после заплыва в Сене. Результаты исследования показали – Клэр инфицирована кишечной палочкой – бактерией, вызывающей проблемы с желудком и кишечником.

Клэр Мишель Фото: Jasper Jacobs/Zuma/ТАСС

Спортсменку отпустили в её номер в этот же день, но продолжить выступление на Играх она уже не сможет. Как не смогут и её товарищи по команде, потому что без Клэр не могут набрать полный состав.

Объявив эту новость, раздосадованный Олимпийский комитет Бельгии лишь подчеркнул низкое качество организации соревнований на Играх в Париже. Сообщение просто сквозит пассивной агрессией.

«BOIC (Олимпийский межфедеральный комитет Бельгии) и Belgian Triathlon надеются, что будут извлечены уроки для будущих соревнований по триатлону. Это включает в себя дни тренировок, которые могут быть гарантированы, дни соревнований и их форматы, которые известны заранее, а также обстоятельства, которые не вызывают неуверенности у спортсменов, окружения и болельщиков».