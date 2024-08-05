Сверхчеловек из Китая отобрал у США золото. Прежде американцы не проигрывали никому!

С 1960 года, когда на Олимпиаде в Токио впервые состоялись комбинированные эстафеты 4х100 м вольным стилем, американские пловцы не проигрывали этот вид программы. Но в Париже сборную США растерзал на последнем этапе китаец Пань Чжаньлэ, который проплыл с нечеловеческой скоростью, преодолев стометровку менее чем за 46 секунд!

Комбинированная эстафета 4х100 м словно для США и была придумана. Мужская сборная выигрывала её на всех Олимпиадах, в которых участвовала. Исключением стали Игры-1980 в Москве, где победили австралийцы. Но в отсутствие сборной США, так что американцы и не проиграли.

Кто бы мог подумать, что великая серия прервётся в 2024-м? Однако эту серию прервал пловец, способности которого заставляют соперников смотреть на всё происходящее взглядом-мемом шахматиста Яна Непомнящего – КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?

Пань Чжаньлэ принял эстафету с отставанием в 0,7 секунды от сборных Франции и США. А итоговое преимущество сборной Китая над американцами, ставшими вторыми, составило 0,55 секунды. Всё потому, что удивительный китайский пловец проплыл свой этап за 45,92, став первым в истории человеком (хотя человек ли он?), который выплыл из 46 секунд.

Китаец установил мировой рекорд в плавании на 100 м, обыграв соперников на секунду!

Свой же мировой рекорд Чжаньлэ не побил, так как в эстафетах рекорды считают только на первых этапах. Но это время – просто взрыв мозга. До этого неофициальный рекорд на эстафетных этапах принадлежал американцу Джейсону Лезаку, который в 2008-м в Пекине тоже в комбинированной эстафете проплыл за 46,06, и тот результат был словно из будущего.

Чжаньлэ просто нокаутировал американцев, прервав великую победную серию. Пловцы из США вместе с французами нашли в себе силы поприветствовать чемпионов, а вот болельщики их освистали.

Пань Чжаньлэ Фото: Sarah Stier/Getty Images

В составе сборной Китая плыли два пловца из тех 23, у которых перед Олимпиадой в Токио нашли триметазидин в пробах. Однако их оправдали, поскольку были предоставлены доказательства, что спортсмены употребляли в пищу загрязнённое мясо в гостинице. В эту версию в мире не поверили, но это ерунда, поскольку объяснения устроили ВАДА.

Британец Адам Пити, команда которого стала лишь четвёртой, после финиша не постеснялся назвать китайских пловцов мошенниками. Правда, атаковал он не Чжаньлэ, который в «деле 23» замешан не был, а Цинь Хайяна, который выкосил весь брасс на ЧМ-2023, но в Париже выступил очень слабо по своим меркам.

Чжаньлэ же заявил, что ни одну команду не проверяли на допинг так часто, как сборную Китая. Допинг-офицеры будили спортсменов ранним утром, не давали спать поздним вечером, в среднем каждый пловец сдал за время Игр примерно по 25 проб.

«Если у нас ничего не нашли, в чём вы нас обвиняете?» – задал вопрос Чжаньлэ.

Его поддержал австралиец Джеймс Магнуссен, сильнейший спринтер мира начала 2010-х. По его словам, соперникам просто нужно изучить технику китайца и посмотреть, насколько феноменально он владеет телом и какая взрывная мощность у него на заключительной части дистанции, а не искать какие-то подводные камни.

Плавание на Олимпиаде завершилось. И оно получилось феноменальным. В том числе и благодаря китайцу Пань Чжаньлэ.