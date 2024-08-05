А российских спортсменов не пускали на Игры за лайки президенту.

Израильтянин поцеловал военный флаг прямо на Олимпиаде. МОК просто закрыл на это глаза

На днях на Олимпийских играх в Париже произошёл один скандальный эпизод, который как-то прошёл мимо новостных лент. А зря.

1 августа израильский дзюдоист Петер Палтчик завоевал бронзу турнира в весовой категории до 100 кг. Празднуя успех, он помчался к трибунам и там поцеловал принесённый кем-то из болельщиков флаг одной из израильских военных бригад. Произошло это прямо на арене и попало в трансляцию.

Фото: Кадры из трансляции

Вроде бы, согласно духу и букве олимпийского закона, подобные поступки на Олимпийских играх запрещены – за демонстрацию военных и политических жестов МОК должен строго наказывать. А здесь – жест явный, неприкрытый и злободневный, учитывая вооружённый конфликт на Ближнем Востоке.

Но близорукий МОК просто этого не заметил. Сотрудники без остановки проверяют соцсети российских спортсменов, не пускают наших журналистов в микст-зоны, а некоторых и вовсе лишают аккредитаций. Заняты, короче.

Однако своё недоумение высказали журналисты из Норвегии – с канала NRK. Они провели своё небольшое расследование, обнаружили в соцсетях спортсмена фотографии авиабомб с восторженными подписями и призывы поддерживать армию Израиля, которые он снимал прямо на территории Олимпийской деревни в Париже. А ещё – задали МОК прямой вопрос: собираются ли чиновники как-то наказывать израильского спортсмена?

Ведомство Томаса Баха в ответ проблеяло что-то нечленораздельное. Сначала они хотели вынести спортсмену (который уже завоевал медаль и покинул Игры) предупреждение. А потом и вовсе сказали, что он невиновен. Флаг, мол, на арену пронесли какие-то болельщики, а больше нам добавить нечего.

Занавес.

Здесь важно отметить одну вещь. Совершенно без разницы, будет ли наказан Петер Палтчик. И тем более нет задачи разобраться, кто прав, а кто виноват в арабо-израильском конфликте. Возмущает лишь какое-то невероятно наглое, местами просто демонстративное проявление двойных стандартов.

В мире постоянно полыхают десятки вооружённых конфликтов, в том числе таких, о которых не говорят в новостях ни у нас, ни на Западе. И каждая сражающаяся сторона верит в свою правду. Но МОК, конечно, совершенно вне политики (да-да, точно-точно!) и берёт на себя смелость решить, что единственная «неправильная» правда – у России. Поэтому ни один поддерживающий эту близкую ему правду российский спортсмен не может быть допущен к участию в Олимпиаде. И пока кто-то целует военные флаги прямо на Играх, наших чемпионов банят за лайки президенту.

В XX веке Международный олимпийский комитет действительно старался держаться над политикой и за счёт этого нарастил своё влияние до той степени, которая есть у него сейчас. Современный же МОК с Томасом Бахом во главе, год от года ускоряясь, движется по пути полного самоуничтожения.

Отойдём в сторону и не будем мешать. Ждать недолго осталось.