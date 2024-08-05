Байлз сенсационно осталась без медали. Величайшей гимнасткой ей не быть!

Симона упала на бревне и заняла пятое место. В Париже она уже не догонит Ларису Латынину по количеству золотых наград.

Симона Байлз не будет величайшей гимнасткой планеты. На Олимпиаде в Париже американка могла повторить рекорд Ларисы Латыниной, взявшей девять золотых медалей Игр. Симона уверенно шла к своей цели, и казалось, что помешать истории не сможет ничего. Но Байлз сенсационно провалилась в соревнованиях на бревне, вообще оставшись без медали!

Симона Байлз – однозначно один из лидеров мировой гимнастики. В Париже она могла войти в историю и сравняться с Ларисой Латыниной по количеству олимпийских титулов. Для этого американке надо было взять пять золотых наград на ОИ-2024.

Поначалу с этой задачей Байлз справлялась. Она с лёгкостью стала лучшей в командном и личном многоборье, практически без конкуренции. Потом Симона спокойно забрала золото в опорном прыжке. До заветной цели оставались две медали: на вольных и на бревне. В финал на брусьях американка традиционно не отобралась, так как ей не подходит этот снаряд.

Уже будучи семикратной олимпийской чемпионкой, Симона появилась на соревнованиях на бревне. Байлз выходила на помост предпоследней, поэтому видела почти все выступления конкуренток. Одна за другой соперницы грубо ошибались, падая со снаряда. Из шести человек без падений отработали лишь итальянки, но и у них были небольшие потери равновесия.

Казалось, с такими выступлениями соперниц Симона легко заберёт восьмую награду. Всем своим видом Байлз показывала, что не особо нервничает, со скукой и зевками наблюдая за соревнованиями.

И начала американка своё выступление очень хорошо. Было ощущение, что золото у неё в кармане. Но тут Байлз грубо ошиблась – завершив серию сальто, Симона не удержала равновесие и соскочила с бревна. Весь зал издал удивлённый вздох. Американка же невозмутимо закончила упражнение.

А дальше началось томительное ожидание. Оценки Байлз выставляли больше трёх минут. В это время Симона ходила туда-сюда, нервно сжимая губы. Баллы напряжённо ждали все. Когда на табло появилась оценка Байлз, все ахнули. Американка получила лишь 13,100, а это четвёртое место. Причём после Симоны выступала Ребека Андраде, которая выдала результат лучше и сместила Байлз на пятое место.

У американки за падение сняли 0,300 балла. При этом сложность у Симоны 6,200 балла! Для понимания – у победительницы Алисе Д'Амато база была 5,800.

Результат Байлз стал крайне неожиданным для всех, особенно для самой Симоны. В итоге американка осталась не только без золота, но и без повторения рекорда Ларисы Латыниной. По крайней мере, на этой Олимпиаде.

Решится ли Байлз выступить в Лос-Анджелесе – большой вопрос. В 2028 году Симоне будет 31 год. Взять медаль в таком возрасте в гимнастике не очень просто, но вполне возможно. А пока же мы можем констатировать один факт: Байлз не станет величайшей гимнасткой планеты на Играх в Париже.