Первая беженка-призёр ОИ. Невероятная история Синди Нгамба

Боксёрский турнир на Олимпийских играх дарит не только скандальные инфоповоды, связанные с судейством и допуском подозрительных спортсменов к участию, но и вдохновляющие истории.

4 августа 25-летняя боксёрша родом из Камеруна Синди Нгамба одержала победу над француженкой Давиной Мишель решением судей и стала полуфиналисткой в весовой категории до 75 кг. Это значит, что она уже гарантировала себе место на пьедестале. А главное во всём этом то, что Нгамба вошла в историю как первый спортсмен из олимпийской сборной беженцев, завоевавший медаль.

Нгамба в 11 лет перебралась из Камеруна в Великобританию к своему дяде. Вернее, её перевезли в другую страну. У неё были документы, когда Синди только приехала, но они оказались утеряны, что обнаружили, лишь когда пришло время поступать в колледж. Нгамба хотела забрать паспорт, чтобы сдать его в учебное заведение, и обнаружила, что документа нет. Синди упоминала, что её незаконно оставили в Великобритании в своё время, но в силу возраста и понятия не имела, что происходит. В 21 год спортсменка едва не была депортирована из страны.

Она пришла в иммиграционный офис в Болтоне, где и проживает, и внезапно заметила много полицейских рядом: «Мне сказали, что я арестована, и я не могла в это поверить. Моего брата тоже арестовали, а я просто разрыдалась. Нас привезли в лагерь временного содержания, и я провела ночь там. Тогда думала, что это конец. Я просто себя жалела, чувствовала беспомощность. К счастью, нас отпустили через два дня».

Синди Нгамба Фото: Richard Pelham/Getty Images

За Синди заступились, так как она уже тогда выступала на национальных турнирах по боксу и делала это весьма достойно. Среди любителей она трижды выигрывала национальные турниры по боксу в трёх (!) весовых категориях. Такого не делал никто со времён Наташи Джонас, которая сейчас блистает в профессионалах и стала чемпионкой в двух весовых категориях. Всё это на фоне постоянного страха, что Синди могут выгнать из страны.

Нгамба неоднократно подавала документы на получение гражданства, ходатайствует за это и национальная боксёрская федерация, но безрезультатно. Даже получить статус беженца для девушки было весьма проблематично, однако она справилась: «Чтобы получить статус беженца, мне пришлось пройти через столько трудностей, связанных с иммиграцией, с министерством внутренних дел. Меня отправляли в лагерь временного содержания, было много случаев, когда меня пытались просто вышвырнуть из Великобритании и отправить обратно в страну, которую я покинула, будучи ребёнком».

Нгамба тренируется с топовыми боксёрами-любителями Великобритании, но при этом боксёрская федерация не может финансово поддерживать её. Остаётся полагаться на спонсоров, и даже это не всегда помогает из-за проблем с документами. Например, в своё время она не смогла съездить на турнир в Майами.

Из-за этого Нгамба считает, что она вынуждена работать усерднее остальных: «Некоторым приходится нелегко и нужно работать больше, чем другим. Не говорю, что у остальных лёгкий путь и они не работают усердно, но чувствую, что в жизни мне пришлось преодолеть множество препятствий, которые делают меня той, кто я есть».

До Олимпиады в Париже Сидни рассчитывала получить гражданство и попасть в национальную команду Великобритании, но безуспешно. Поэтому боксёрша представляет сборную беженцев и, более того, является её знаменосцем. Такие команды выступают на Олимпиадах с 2016 года, и для участия нужно получить подтверждение статуса беженца и показывать хорошие спортивные результаты. Для того чтобы приехать в Париж Нгамба прошла отбор через квалификационный турнир, устроенный МОК, и заработала путёвку.

Синди Нгамба Фото: Richard Pelham/Getty Images

8 августа ей предстоит встретиться с представительницей Панамы Атейной Байлон в рамках полуфинала. И Синди не намерена довольствоваться просто бронзовой медалью.

«Многие люди меня не поддерживали в четвертьфинале. Но я слушала команду, тренеров и саму себя. Я держалась своей тактики, оставалась спокойной и собранной. Рада, что справилась. Надеюсь, в следующий раз справлюсь тоже. Хотя нет, не надеюсь. Я справлюсь», — заявила Нгамба после выхода в полуфинал.

Возможно, история Синди через несколько дней заиграет золотыми оттенками.