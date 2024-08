Симона Байлз проиграла на Олимпиаде дважды за день. Как это было изнутри?

Симона Байлз сегодня в Париже могла повторить вечный рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной и завоевать девять золотых медалей на Олимпиаде. Для этого нужно было стать первой сначала на бревне, а потом — в вольных упражнениях.

Конечно, именно на Байлз пришла бо́льшая часть арены в Берси. Когда её объявляли во время выхода всех участниц на бревно, зал взорвался овациями. А сама Байлз была невозмутимо спокойна или делала вид, что спокойна. Пока все её соперницы разминались либо на бревне, либо тянулись у своих мест, Байлз сидела на стуле и зевала.

Во время выступления первых четырёх девушек она сидела в позе лотоса и почти не двигалась. Но при этом активно следила за исполнениями других гимнасток и постоянно кричала им: «Come on you got it». Со своего места за первую половину она встала лишь однажды — поддержать свою партнёршу по сборной США после неудачного исполнения.

Симона Байлз Фото: Naomi Baker/Getty Images

Когда подошла очередь её разминки на бревне, она зашла на него на 30 секунд, исполнила один прыжок и пошла смеяться с подругой по команде. А перед самим выступлением Байлз долго сидела на полу, как будто по русской традиции решила присесть на дорожку, потом обменялась последними словами с тренером и пошла выступать.

Выступление оказалось неудачным, Байлз с бревна упала — весь зал ахнул. После чего Симона целых три минуты ждала оценки. В этот день так долго с оценками не тянули ни до, ни после. На лице Байлз можно было прочитать раздражение, но она тщательно старалась его скрыть за маской безразличия. Под взором десятка камер, которые казалось вот-вот залезут ей прямо в лицо, она увидела свою оценку и четвёртое место, после чего без эмоций села на своё место, дождалась завершения соревнований, поздравила итальянку с золотом и ушла в подтрибунку.

Через два часа настал черёд вольных упражнений. На него Симона вышла, как показалось, гораздо более расслабленной. Она долго ждала своего выступления, но вообще не нервничала. А потом вышла и… проиграла. Судьи сняли с неё баллы за приземление вне ковра, из-за чего она уступила бразильянке Андраде 0,033 балла. Удивительно, но оценки Симона встретила с улыбкой на лице, а потом сильно радовалась за другую американку, которая завоевала бронзу. То, что задумывалось как триумф Байлз, превратилось в бразильский карнавал.