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Симона Байлз проиграла сразу два финала в последний день своих выступлений на Олимпиаде в Париже

Симона Байлз проиграла на Олимпиаде дважды за день. Как это было изнутри?
Андрей Панков
Байлз проиграла на Олимпиаде дважды за день
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Следили за эмоциями американской гимнастки.

Симона Байлз сегодня в Париже могла повторить вечный рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной и завоевать девять золотых медалей на Олимпиаде. Для этого нужно было стать первой сначала на бревне, а потом — в вольных упражнениях.

Байлз начала эту Олимпиаду с победы в командном многоборье:
Россиянок на неё не было! Байлз вернула сборной США олимпийское золото в гимнастике
Россиянок на неё не было! Байлз вернула сборной США олимпийское золото в гимнастике

Конечно, именно на Байлз пришла бо́льшая часть арены в Берси. Когда её объявляли во время выхода всех участниц на бревно, зал взорвался овациями. А сама Байлз была невозмутимо спокойна или делала вид, что спокойна. Пока все её соперницы разминались либо на бревне, либо тянулись у своих мест, Байлз сидела на стуле и зевала.

Во время выступления первых четырёх девушек она сидела в позе лотоса и почти не двигалась. Но при этом активно следила за исполнениями других гимнасток и постоянно кричала им: «Come on you got it». Со своего места за первую половину она встала лишь однажды — поддержать свою партнёршу по сборной США после неудачного исполнения.

Симона Байлз

Симона Байлз

Фото: Naomi Baker/Getty Images

Когда подошла очередь её разминки на бревне, она зашла на него на 30 секунд, исполнила один прыжок и пошла смеяться с подругой по команде. А перед самим выступлением Байлз долго сидела на полу, как будто по русской традиции решила присесть на дорожку, потом обменялась последними словами с тренером и пошла выступать.

Выступление оказалось неудачным, Байлз с бревна упала — весь зал ахнул. После чего Симона целых три минуты ждала оценки. В этот день так долго с оценками не тянули ни до, ни после. На лице Байлз можно было прочитать раздражение, но она тщательно старалась его скрыть за маской безразличия. Под взором десятка камер, которые казалось вот-вот залезут ей прямо в лицо, она увидела свою оценку и четвёртое место, после чего без эмоций села на своё место, дождалась завершения соревнований, поздравила итальянку с золотом и ушла в подтрибунку.

Подробности поражения Байлз на бревне:
Байлз сенсационно осталась без медали. Величайшей гимнасткой ей не быть!
Байлз сенсационно осталась без медали. Величайшей гимнасткой ей не быть!

Через два часа настал черёд вольных упражнений. На него Симона вышла, как показалось, гораздо более расслабленной. Она долго ждала своего выступления, но вообще не нервничала. А потом вышла и… проиграла. Судьи сняли с неё баллы за приземление вне ковра, из-за чего она уступила бразильянке Андраде 0,033 балла. Удивительно, но оценки Симона встретила с улыбкой на лице, а потом сильно радовалась за другую американку, которая завоевала бронзу. То, что задумывалось как триумф Байлз, превратилось в бразильский карнавал.

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