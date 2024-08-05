Топ-события вторника: матч команды Чалова и Оздоева в ЛЧ и 11-й день Олимпиады в Париже

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Время в материале указано по Москве.

🏐 10:00: Китай — Турция, Олимпиада-2024, волейбол (женщины), 1/4 финала

Интрига: сможет ли турецкое нападение что-то противопоставить Китаю?

Сборная Турции пока выглядит абсолютно разбалансированной. Есть Мелисса Варгас, но вот помощи она пока не дождалась. Против отлаженной игры Китая шансов мало. Но небольшая надежда на мощную подачу и неудержимую атаку Варгас есть. Однако для этого должно сойтись слишком многое.

Все четвертьфинальные пары и сетка турнира: Стали известны пары 1/4 финала женского волейбольного турнира Олимпиады

🤾‍♀️ 10:30: Дания — Нидерланды, Олимпиада-2024, гандбол (женщины), 1/4 финала

Интрига: сможет ли Дания наконец-то обыграть Нидерланды?

На групповом этапе Дания и Нидерланды показали одинаковые результаты: одержали четыре победы и потерпели одно поражение. Многие эксперты называют датчанок главными фаворитами предстоящего матча из-за более сбалансированного состава. Вот только статистика личных встреч говорит в пользу нидерландок: в трёх последних встречах сборных именно «оранжевые» были сильнее. Прервут ли скандинавки эту серию на Олимпиаде?

🏀 12:00: Германия — Греция, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), 1/4 финала

Интрига: чемпионы мира справятся с соперником, которому повезло попасть в плей-офф?

Германия катком прошлась по группе B. Немцы не почувствовали сопротивления Франции, Японии и Бразилии. Команда во главе с Деннисом Шрёдером выглядит монструозно на фоне слабой Греции. В составе подопечных Вассилиса Спанулиса выделяется лишь Яннис Адетокунбо, а остальные проявляют себя пока слишком слабо. Хватит ли усилий одного Грик Фрика, чтобы справиться с такой разносторонней Германией?

🏀 15:30: Сербия — Австралия, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), 1/4 финала

Интрига: MVP НБА поможет сербам пробиться в полуфинал Олимпиады?

Сборная Сербии с Николой Йокичем во главе вышла в плей-офф со второго места группы C, уступив только США. К тому же европейская сборная помогла Греции пробиться в четвертьфинал тем, что обыграла Южный Судан. Яннис Адетокунбо и его команда должны быть безмерно благодарны подопечным Светислава Пешича. Но сможет ли действующий MVP НБА провести свой коллектив в полуфинал? В последнем матче Йокича на второй план отодвинул Богдан Богданович. Может быть, на этот раз появится новый герой.

🏐 18:00: США — Польша, Олимпиада-2024, волейбол (женщины), 1/4 финала

Интрига: добавит ли команда Карча Кирая в плей-офф?

Сборная США прошла в плей-офф, но перепады в игре американок пугают. Даже в игре с Францией команда Карча Кирая имела проблемы, а впереди непростой матч со сборной Польши. Команда Стефано Лаварини пока тоже не хватает звёзд с неба на этой Олимпиаде, но в четвертьфинал прошла с пятым посевом. И представить победу Польши над США можно. Но у Карча Кирая есть большой запас по игре. Посмотрим, к чему это приведёт.

Польша выбила из борьбы Японию и заставила завершить карьеру Сарину Нисиду: Фото Капитан женской сборной Японии Сарина Нисида завершила карьеру в 28 лет на Играх в Париже

🏀 19:00: Франция — Канада, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), 1/4 финала

Интрига: страна-хозяйка Олимпиады или один из главных претендентов на медали — кто победит?

Франция хоть и выиграла два матча в группе B, но выглядела не слишком-то и уверенно. Игра с Германией это и показала. Хозяйку Олимпийских игр с первых и до последних минут поддерживает толпа болельщиков, может быть, это поможет французам выстоять во встрече с Канадой. «Кленовые листья» выиграли все свои матчи в «группе смерти» с Испанией, Грецией и Австралией. Кто в итоге победит?

⚽️ 19:00: США — Германия, Олимпиада-2024, футбол (женщины), 1/2 финала

Интрига: возьмёт ли Германия реванш за поражение на групповой стадии?

Американки выглядит на турнире очень здорово. Команда Эммы Хейз одержала четыре победы в четырёх матчах и теперь находится в шаге от финала. В четвертьфинале сборная США справилась с Японией (1:0) благодаря голу в дополнительное время. Его автором стала Тринити Родман — дочь известного в прошлом баскетболиста Денниса Родмана. Немки, в свою очередь, с трудом прошли Канаду. Команды не забили мячей ни в основное, ни в дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказалась европейская сборная. США и Германия уже встречались на групповой стадии, и тогда американки легко обыграли соперниц — 4:1.

Родители Тринити Родман развелись, когда она еще была ребёнком: Дочь Родмана: когда я росла, мой отец проводил время на вечеринках, а я была с мамой

⚽️ 20:00: «Мальмё» — ПАОК, ЛЧ, третий квалификационный раунд, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сделает ли команда Чалова и Оздоева ещё один шаг на пути к основной сетке Лиги чемпионов?

С недавнего времени в составе ПАОКа числится не только полузащитник Магомед Оздоев, но и нападающий Фёдор Чалов. Греческий клуб стал чемпионом страны по итогам прошлого сезона. А этим летом уже преодолел один квалификационный раунд — прошёл по сумме двух матчей боснийский «Борац» (3:2, 1:0). А что «Мальмё»? Шведский клуб на предыдущей стадии разобрался с «Клаксвиком» (4:1, 2:3) с Фарерских островов.

🥇👟 21:20: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, прыжки в длину (мужчины), финал

Интрига: возьмёт ли Митиадис Тентоглу второе олимпийское золото?

Митиадис Тентоглу — главный претендент на золото Парижа. В этом году на чемпионате Европы грек выдал 8,65 метра, что является лучшим результатом за последние несколько лет. Навязать хоть какую-то борьбу Тентоглу может разве что Маттиа Фурлани, переписавший в этом году юниорский мировой рекорд. Вот только шансов на это не так много.

🥇🏃‍♂️ 21:50: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 1500 м (мужчины), финал

Интрига: упустит ли Якоб Ингебригтсен очередное золото крупного турнира?

Якоб Ингебригтсен — пожалуй, лучший стайер в мире, но на крупных международных турнирах норвежцу не везёт. На двух последних чемпионатах мира Якоб оставался лишь вторым. На Олимпиаде Ингебригтсен явно хочет взять золото, но будет это непросто, ведь в соперниках сильный британец Джош Керр. Упустит ли норвежец свой очередной шанс на титул?

⚽️ 22:00: Бразилия – Испания, Олимпиада-2024, футбол (женщины), 1/2 финала

Интрига: доберутся ли чемпионки мира до финала Олимпиады?

Испанки — действующие чемпионки мира. На Олимпиаде-2024 они одержали четыре победы в четырёх матчах. В четвертьфинале с Колумбией сборная Испании оформила камбэк — превратила 0:2 в 2:2. Второй мяч европейская команда забила на 90+7-й минуте. Дело дошло до серии пенальти, где удача оказалась на стороне испанских футболисток. Бразилия прошла в плей-офф, набрав всего лишь три очка. А вот в четвертьфинале южноамериканская команда высадила хозяек Олимпиады — 1:0. На групповой стадии Бразилия проиграла Испании (0:2). А как будет на этот раз?

🏀 22:30: Бразилия — США, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), 1/4 финала

Интрига: будет ли чудо?

США – главный претендент на золотые медали Олимпийских игр во Франции. Национальная команда во главе с Леброном Джеймсом, Кевином Дюрантом и Стефеном Карри выиграла у всех в своей группе с завидным преимуществом. «Звёздно-полосатые» получили самого слабого соперника из возможных в четвертьфинале за счёт лучшего посева – Бразилию. Южноамериканской сборной удастся навязать хоть какую-то борьбу? На самом деле, верится с трудом, но это же спорт. Чудеса случаются.

🥇🏃‍♀️ 22:40: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 200 м (женщины), финал

Интрига: кто возьмёт золото на 200 м в отсутствие лидеров?

200 м в этом году преподнесли сенсацию. Шерика Джексон снялась с соревнований, а Мари-Жозе Та Лу, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и Ша'Карри Ричардсон не отобрались на дистанцию. В итоге вместо крутой битвы фаворитов нас ждёт противостояние ноунеймов. Кто в этой борьбе выхватит золото?