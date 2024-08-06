Самый яркий момент Олимпиады в Париже. Дюплантис выиграл золото с мировым рекордом!

Мужские прыжки с шестом в наши дни – это зрелище особого рода. В нём нет никакой интриги, на Олимпиаде в Париже на золото был всего один претендент – швед Арман Дюплантис. Однако именно на него собрался полный стадион. Потому что он должен был на глазах у десятков тысяч болельщиков сделать то, чего не делал ещё ни один человек в мире.

Речь, конечно, о новом мировом рекорде.

Чтобы стать олимпийским чемпионом Мондо потребовалось лишь три прыжка: на 5,70, 5,85 и 5,95 м. Если бы он больше не вышел в сектор, то всё равно получил бы золото, потому что 5,95 м, кроме него, взял только Сэм Кендрикс, но он был хуже по попыткам. А Дюплантис всё так же с первого прыжка взял ещё и 6,00 м и снял вообще все вопросы о золоте.

А дальше пошли рекорды.

До сегодняшнего вечера главным достижением шестовиков на Олимпиаде была высота 6,03 м – её покорил бразилец Тьяго Брас на Играх 2016 года. Удивительно, но в Токио Мондо её преодолеть не смог.

Зато три года спустя сделал это с каким-то колоссальным запасом. Мелочиться Мондо не стал и сразу после 6,00 м заказал 6,10 м. И взял с первой попытки. Олимпийский рекорд зафиксирован, можно и на мировой идти.

Планка поднялась на 6,25 м. Для Дюплантиса этим вечером – высота далеко не заоблачная. Было видно, как легко он перелетал планку в прошлых попытках. Было ощущение, что и мировой может пасть с первого же прыжка.

Но нет, Дюплантис невольно публику подразнил. Ни с первого прыжка не перелетел, ни со второго. И только с третьего, когда остался один на стадионе и зарядился всей энергией болельщиков, – планка устояла!

Мондо – великий. Выиграть Олимпиаду – это мощно. Но выиграть Олимпиаду с мировым рекордом на заказ – это из разряда абсолютной фантастики.

Как здорово, что мы эту фантастику посмотрели.