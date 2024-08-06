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Скандал в женском финале на 5000 м на Олимпиаде-2024: чемпионку мира Фаит Кипьегон дисквалифицировали и лишили медали

Скандал в финале Олимпиады-2024: чемпионку мира дисквалифицировали и лишили медали
Михаил Чесалин
Скандал в женском финале на 5000 м на ОИ-2024
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Фаит Кипьегон осталась без серебра в забеге на 5000 м.

Большим скандалом завершился женский финальный забег на 5000 м на Олимпиаде-2024 в Париже. Действующую чемпионку мира после окончания финала дисквалифицировали и лишили заработанной медали.

Что же произошло?

Кипьегон в 2023 году обновляла мировой рекорд на «пятёрке»:
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В финале на 5000 м болельщики ожидали традиционного противостояния спортсменок из Эфиопии и Кении. Особое внимание было обращено на кенийку Фаит Кипьегон, двукратную олимпийскую чемпионку на дистанции 1500 м, но при этом и действующую чемпионку мира на «пятёрке», а также на эфиопку Гудаф Цегай – мировую рекордсменку на 5000 м и действующую чемпионку мира на 10 000 м.

Именно эти две спортсменки и сошлись на дистанции. Нет, не в красивой заочной борьбе тактик, а в прямом физическом смысле – сошлись до толкания локтями и вытеснения друг друга с дорожки. Причём сказать, кто прав, а кто виноват в этом столкновении, с первого взгляда сложно.

Но судьи сочли, что именно Кипьегон мешала своей сопернице, а не наоборот. И после окончания забега аннулировали результат Фаит.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. 5000 м. Финал
05 августа 2024, понедельник. 22:15 МСК
Окончено
1
Беатрис Чебет
Кения
14:28.56
2
Сифан Хассан
Нидерланды
14:30.61
3
Надия Баттоклетти
Италия
14:31.64

Всё бы ничего, но Фаит показала в гонке второй результат, уступив только соотечественнице Беатрис Чебет. Однако судьи одну из главных звёзд лёгкой атлетики не пожалели и серебряную медаль у неё забрали. На второе место после дисквалификации кенийской соперницы переместилась нидерландка Сифан Хассан, на третье – итальянка Надия Баттоклетти.

Трудно сказать, насколько столкновение на дорожке помешало Цегай. Вроде бы оно было не слишком жёстким, и Гудаф крепко стояла на ногах, но в итоге сильнейшая представительница Эфиопии стала только восьмой.

А Кипьегон покинула арену в слезах. Однако у неё ещё будет шанс отыграться.

А на что ещё посмотреть в лёгкой атлетике на Олимпиаде?
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