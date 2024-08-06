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Медальный зачёт Олимпиады-2024 на 5 августа, результаты летних Олимпийских игр в Париже за день

Американцы радовались недолго. Китай сбросил США с первого места в медальном зачёте
Михаил Чесалин
Медальный зачет Олимпиады-2024 на 5 августа
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Ещё вчера «звёздно-полосатые» были чуть-чуть впереди.

10-й день Олимпийских игр в Париже получился чуть ли не расслабляющим по сравнению с концом предыдущей недели, когда медали сыпались на атлетов из рога изобилия. 5 августа было разыграно «лишь» 20 комплектов наград.

Чуть-чуть расслабились и лидеры медального зачёта. Американцы и китайцы на обе сборные выиграли лишь три золота. Китай – два, США – одно.

Накануне американцы впервые с начала Олимпиады достали своих конкурентов по количеству золотых наград, а по серебряным и бронзовым опередили, поэтому взобрались на первую строчку. Но теперь её пришлось уступить. Золото для США в понедельник выиграл только метатель диска Валари Оллман. Поэтому у них 20 – 30 – 28 по медалям. У китайцев же отличились гимнаст и стрелок — и они вновь впереди: 21 – 18 – 14.

Хронология главных событий девятого дня Олимпиады:
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На третье место, но уже с большим отставанием, вырвалась Австралия, в составе которой зажгли представители гребного слалома (13 – 11 – 8). Франция без свежего золота держится на четвёртой позиции: 12 – 16 – 18.

Россия, если бы её медали отражались в таблице, была бы на 55-м месте. Впрочем, неудивительно: одним серебром на Играх никого не удивишь.

Олимпиада-2024. Медальный зачёт
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