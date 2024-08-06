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Олимпиада-2024 в Париже – расписание соревнований на 6 августа 2024

На старт выходят российские гребцы! Расписание 11-го дня Олимпиады-2024
Батраз Томаев
Расписание соревнований на 6 августа 2024 года
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Будем следить за первым заездом каноэ-двойки Коровашкова и Петрова. А также за финалами в боксе, лёгкой атлетике и на велотреке.

Сегодня, 6 августа, в Париже разыграют 15 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в восьми различных видах спорта: боксе, лёгкой атлетике, велоспорте, парусном спорте и конном спорте, прыжках в воду и скейтбординге, а также в спортивной борьбе.

В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ состоятся квалификационные заезды с участием российской каноэ-двойки в составе Захара Петрова и Алексея Коровашкова. Их старт – в 11:30 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 6 августа.

Полный календарь Олимпиады-2024

6 августа, вторник. День 11-й. Расписание финалов

11:00. Конный спорт. Личный конкур;
15:43. Парусный спорт. Женщины. Швертбот;
16:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м;
16:43. Парусный спорт. Мужчины. Швертбот;
18:30. Скейтбординг. Женщины. Парк;
20:55. Греко-римская борьба. До 60 кг;
20:57. Лёгкая атлетика. Метание молота. Женщины;
21:10. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командный спринт;
21:15. Лёгкая атлетика. Прыжки в длину. Мужчины;
21:30. Греко-римская борьба. До 130 кг;
21:50. Лёгкая атлетика. 1500 м. Мужчины;
22:14. Лёгкая атлетика. 3000 м с/ч. Женщины;
22:14. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг;
22:40. Лёгкая атлетика. 200 м. Женщины;
00:06. Бокс. Женщины. До 60 кг.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

6 августа, вторник. 11-й день ОИ-2024. Полное расписание

10:00. Волейбол. Женщины. 1/4 финала. Китай — Турция;
10:30. Гандбол. Женщины. 1/4 финала. Дания — Нидерланды;
10:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, женщины. Байдарки-четвёрки, байдарки-двойки, каноэ-двойки. 500 м. Квалификация;
11:00. Конный спорт. Личный конкур. Финал;
11:00. Настольный теннис. Мужчины, женщины. Команды. 1/8 финала;
11:00. Прыжки в воду. Мужчин. 3 м. Предварительный раунд;
11:00. Спортивное скалолазание. Мужчины. Боулдеринг. 1/2 финала;
11:05. Лёгкая атлетика. 1500 м. Мужчины. Предварительный раунд. Метание копья. Мужчины. Прыжки в длину. Женщины. Квалификация. 110 м с/б. Мужчины. 400 м. Женщины. 400 м с/б. Мужчины. 200 м. Мужчины. Утешительный раунд;
12:00. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Германия — Греция;
12:00. Борьба. Греко-римская. До 60, до 130 кг. Женская борьба. До 68 кг. Утешительный раунд. Греко-римская борьба. До 77, до 97 кг. 1/8 финала. Женская борьба. До 50 кг. 1/8 финала;
13:03. Парусный спорт. Мужчины, женщины, микст. Кайт, динги, многокорпусные;
13:30. Скейтбординг. Женщины. Парк. Предварительные заезды;
14:00. Волейбол. Женщины. 1/4 финала. Бразилия — Доминиканская Республика;
14:00. Спортивное скалолазание. Мужчины. Лазание на скорость. Квалификация с посевом;
14:30. Гандбол. Женщины. 1/4 финала. Франция — Германия;
15:00. Водное поло. Женщины. Группа В. 5-й тур. Канада — Испания;
15:10. Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала. Нидерланды — Испания;
15:30. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Сербия — Австралия;
15:43. Парусный спорт. Мужчины, женщины. Швертбот. Финалы;
16:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал;
16:35. Водное поло. Женщины. Группа В. 5-й тур. Нидерланды — Италия;
18:00. Волейбол. Женщины. 1/4 финала. США — Польша;
18:00. Пляжный волейбол. 1/4 финала. Мужчины. Германия — Нидерланды;
18:30. Гандбол. Женщины. 1/4 финала. Венгрия — Швеция;
18:30. Скейтбординг. Женщины. Парк. Финал;
18:30. Велоспорт. Трек. Мужчины, женщины. Командная гонка преследования. Квалификация. Мужчины. Командный спринт. Первый раунд;
19:00. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Франция — Канада;
19:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Мужчины. Бразилия — Швеция;
19:00. Футбол. Женщины. 1/2 финала. США — Германия;
20:00. Водное поло. Женщины. 1/4 финала. Австралия — Греция;
20:00. Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала. Германия — Индия;
20:30. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа;
20:35. Лёгкая атлетика. 400 м. Мужчины. 400 м с/б. Женщины. 1/2 финала;
20:55. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Финал;
20:57. Лёгкая атлетика. Метание молота. Женщины. Финал;
21:10. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командный спринт. Финал;
21:15. Лёгкая атлетика. Прыжки в длину. Мужчины. Финал;
21:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Финал;
21:35. Водное поло. Женщины. Группа В. 5-й тур. Венгрия — США;
21:50. Лёгкая атлетика. 1500 м. Мужчины. Финал;
22:00. Волейбол. Женщины. 1/4 финала. Италия — Сербия;
22:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Женщины. Австралия — Швейцария;
22:00. Футбол. Женщины. 1/2 финала. Бразилия — Испания;
22:14. Лёгкая атлетика. 3000 м с/ч. Женщины. Финал;
22:14. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. Финал;
22:30. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. США — Бразилия;
22:30. Гандбол. Женщины. 1/4 финала. Норвегия — Бразилия;
22:40. Лёгкая атлетика. 200 м. Женщины. Финал;
23:00. Пляжный волейбол. 1/4 финала. Женщины. США — Швейцария;
00:06. Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал.

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