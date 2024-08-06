Последняя схватка великого Михаина Лопеса. Что посмотреть в 11-й день Олимпиады-2024?

А в гребле стартует один российский экипаж – Коровашков и Петров.

Сегодня, 6 августа, в Париже пройдёт 11-й соревновательный день Олимпийских игр – 2024. Будет разыграно 15 комплектов наград.

Российские спортсмены примут участие в соревнованиях: старт в квалификации каноэ-двоек возьмут Алексей Коровашков и Захар Петров.

Напоминаем, что посмотреть Олимпиаду можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Российские гребцы – на старт!

В 11:30 мск севернее Парижа на водном стадионе Вэр-сюр-Марн пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ. И это будет ещё один день, когда российские спортсмены выступят на Играх-2024.

Пока только в квалификации, но большой путь всегда начинается с первого шага. Хочется верить, что так будет и у Алексея Коровашкова с Захаром Петровым. Российский тандем примет участие в первом квалификационном заезде каноэ-двоек и будет плыть по крайней из дорожек – №8.

Ребятам нужно оказаться не ниже второго места, чтобы выйти напрямую в полуфинал. Ну а если не свезёт, то попробовать свои силы уже в 1/4 финала.

Кубинская скала

В поход за пятым золотом Олимпийских игр в карьере отправился великий кубинский борец-классик. Михаину Лопесу 41 год, а он всё ещё главный претендент на победу среди супертяжей. Так же, как это было и в далёком 2008 году в Пекине. С тех пор кубинец не проиграл ни одной Олимпиады. А парижские Игры для него стали уже шестыми по счёту!

Финальная схватка Лопеса состоится в 21:30. В соперники ему достался чилиец Ясмани Акоста Фернандес.

Михаин Лопес в Париже-2024 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Следим за Ингебригтсеном

А в 21:50 начнётся финальный забег у мужчин на 1500 м. Главным претендентом на золотую медаль здесь является Якоб Ингебригтсен. В Токио на этой дистанции норвежец установил олимпийский рекорд. Впрочем, соперники Якоба тоже на месте. Это кениец Тимоти Черуйот и британец Джош Керр.

В программе вечера также финалы на 200 м у женщин. Следим за борьбой ямайских и американских спринтерш. А также за развязкой борьбы в секторе по прыжкам в длину и на дистанции 3000 м с препятствиями у женщин.

В боксе на Олимпиаде случаются не только скандалы. Есть место и для красивых историй: Первая беженка-призёр ОИ. Невероятная история Синди Нгамба

Баскетбол, волейбол и гандбол

Следим за развитием событий и на баскетбольной площадке. Сегодня там состоятся все матчи 1/4 финала мужского турнира. Станет ли лёгкой прогулкой матч звёздных американцев со сборной Бразилии? Ответ получим после 22:30 мск. Да, самое сладкое в Париже приберегли на вечер.

Ну а до этого пройдут матчи Сербия — Австралия, Германия — Греция, а также Франция — Канада.

Леброн Джеймс Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Состоятся четвертьфинальные игры и у волейболисток.

10:00. Китай — Турция;

14:00. Бразилия — Доминиканская Республика;

18:00. США — Польша;

22:00. Италия — Сербия.

На суд любителей командных видов спорта будут представлены и матчи 1/4 финала в гандболе у женщин. В 14:30 хозяйки Игр сразятся с Германией. Француженкам перед битком забитыми трибунами снова борются за звание сильнейших, каковыми они были и в Токио, в упорном финале одолев россиянок.