Я вживую видел мировой рекорд Дюплантиса! Каким было главное шоу этой Олимпиады

В финале Олимпийских игр – 2024 в Париже феноменальный Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Швед побил своё же достижение и покорил высоту 6.25 м. Это уже девятый мировой рекорд в копилке спортсмена.

Мне посчастливилось наблюдать за этим историческим событием прямо с трибуны. И вот пять быстрых мыслей о рекорде.