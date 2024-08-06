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Мировой рекорд Армана Дюплантиса на Олимпиаде в Париже вызывает непередаваемые чувства

Я вживую видел мировой рекорд Дюплантиса! Каким было главное шоу этой Олимпиады
Андрей Панков
Арман Дюплантис
Аудио-версия:
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Андрей Панков делится своими мурашками по коже.

В финале Олимпийских игр – 2024 в Париже феноменальный Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Швед побил своё же достижение и покорил высоту 6.25 м. Это уже девятый мировой рекорд в копилке спортсмена.

Мне посчастливилось наблюдать за этим историческим событием прямо с трибуны. И вот пять быстрых мыслей о рекорде.

Как Дюплантис выиграл второе золото Олимпиады:
Самый яркий момент Олимпиады в Париже. Дюплантис выиграл золото с мировым рекордом!
Самый яркий момент Олимпиады в Париже. Дюплантис выиграл золото с мировым рекордом!
  1. У шестовиков невероятно дружная атмосфера. Наблюдать за их сектором было одно удовольствие. Абсолютно каждому при его попытке аплодировали и помогали заводить трибуны соперники. Например, сам Дюплантис до последнего топил за то, чтобы не остаться единственным прыгающим в секторе, чтобы его преследователи брали одну высоту за другой. Ну а на попытках на мировой рекорд уже все остальные шестовики превратились в обычных болельщиков.
  2. Увидеть вживую мировой рекорд — особенное чувство. Ты не контролируешь, как начинаешь покрываться мурашками во время попыток его установить. А после испытываешь чистое счастье за человека, который это сделал.
  3. Арман Дюплантис — идеальный шоумен. Он производит впечатление хладнокровного убийцы с голубыми глазами, но от него невозможно оторвать взгляд. Есть ощущение, что он нарочно не взял планку с первых двух попыток, чтобы эпично покорить её в последней.
  4. Публика во Франции — восторг! Во-первых, изначально все 70 тысяч пришли смотреть на мировой рекорд Дюплантиса. Все хотели прикоснуться к истории. Во-вторых, к моменту, когда швед остался в секторе один, завершились абсолютно все другие соревнования. Однако никто и не думал расходиться. Все ждали эти 6.25. И какой же шум раздался, когда они случились. Даже не так — ШУМ!
  5. Это было просто прекрасно!
Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Прыжки с шестом. Финал
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Окончено
1
Арман Дюплантис
Швеция
6.25
2
Гэвин Сэм Кендрикс
США
5.95
3
Эммануил Каралис
Греция
5.90
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