Я вживую видел мировой рекорд Дюплантиса! Каким было главное шоу этой Олимпиады
Андрей Панков делится своими мурашками по коже.
В финале Олимпийских игр – 2024 в Париже феноменальный Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Швед побил своё же достижение и покорил высоту 6.25 м. Это уже девятый мировой рекорд в копилке спортсмена.
Мне посчастливилось наблюдать за этим историческим событием прямо с трибуны. И вот пять быстрых мыслей о рекорде.
Как Дюплантис выиграл второе золото Олимпиады:
- У шестовиков невероятно дружная атмосфера. Наблюдать за их сектором было одно удовольствие. Абсолютно каждому при его попытке аплодировали и помогали заводить трибуны соперники. Например, сам Дюплантис до последнего топил за то, чтобы не остаться единственным прыгающим в секторе, чтобы его преследователи брали одну высоту за другой. Ну а на попытках на мировой рекорд уже все остальные шестовики превратились в обычных болельщиков.
- Увидеть вживую мировой рекорд — особенное чувство. Ты не контролируешь, как начинаешь покрываться мурашками во время попыток его установить. А после испытываешь чистое счастье за человека, который это сделал.
- Арман Дюплантис — идеальный шоумен. Он производит впечатление хладнокровного убийцы с голубыми глазами, но от него невозможно оторвать взгляд. Есть ощущение, что он нарочно не взял планку с первых двух попыток, чтобы эпично покорить её в последней.
- Публика во Франции — восторг! Во-первых, изначально все 70 тысяч пришли смотреть на мировой рекорд Дюплантиса. Все хотели прикоснуться к истории. Во-вторых, к моменту, когда швед остался в секторе один, завершились абсолютно все другие соревнования. Однако никто и не думал расходиться. Все ждали эти 6.25. И какой же шум раздался, когда они случились. Даже не так — ШУМ!
- Это было просто прекрасно!
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