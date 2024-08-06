Смогут ли российские гребцы удивить мир? Главные события 11-го дня Олимпиады. LIVE

Алексей Коровашков и Захар Петров проводят первые заезды на Играх в Париже.

Во вторник, 6 августа в Париже пройдут соревнования 11-го дня Олимпийских игр. Спортсмены разыграют 15 комплектов наград. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём интересном, что происходит на французских спортивных аренах.

В 11-й день Олимпиады на старт выйдут ещё два россиянина: гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров составят экипаж в каноэ-двойках. Во вторник состоятся квалификационные старты, финалы — в среду.

Что касается других ярких событий дня, то великий кубинец Михеин Лопес сразится за своё пятое (!) золото на борцовском ковре, состоится крутой финальный забег в женском спринте на 200 метров, а также пройдут четвертьфинальные матча в женском гандболе и волейболе.

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