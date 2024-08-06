Шведский прыгун с шестом сначала списал образ с турецкого стрелка, а затем побил мировой рекорд.

Дюплантис повторил главный мем Олимпиады в Париже. Ну и кто здесь батя?

Гениальный шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис вечером 5 августа вверг в экстаз главный стадион Олимпиады в Париже. С третьей попытки он перелетел планку на высоте мирового рекорда – 6,25 м, после чего началось настоящее сумасшествие. Но до этого Дюплантис прыгнул для разогрева на 6,10 м, повторив главный мем Олимпиады в Париже.

Фотографии и коллажи турецкого стрелка Юсуфа Дикеча, который вместе с Шевал Тархан принёс своей стране серебро в микст-дуэтах в стрельбе из пневматического пистолета, наводнили Сеть. 51-летний офицер жандармерии в отставке выступал как будто на расслабоне – без специальных очков, без наушников, засунув руку в карман треников.

Всем своим видом он показывал – ну и кто здесь батя? Да, победить не получилось, но образ Дикеча стал одним из символов парижской Олимпиады: как будто мужик мимо проходил, посмотрел и решил показать всем, как надо.

Так вот, Дюплантис повторил этот мем.

Дюплантис повторил главный мем Олимпиады Фото: кадры из трансляции

Шведский прыгун преодолел планку на высоте 6,10 м, установив новый олимпийский рекорд. К тому моменту он уже гарантировал себе золотую медаль, а после этого прыжка вытянул одну руку, изображая стрельбу из пистолета, а другую засунул в тайтсы – ну и кто здесь батя? Швед настолько крут, что даже все соперники поддерживали его в секторе, когда он прыгал на рекорд.

Батя мировых прыжков с шестом. Интересно, сможет ли он по ходу карьеры поднять планку на 6,30 м? Года три назад скептики в Сети говорили, что и 6,20 невозможно, поскольку нужны другие технологии изготовления шестов, чтобы прыгать на такую высоту. Ну, значит, Дюплантис с другой планеты.