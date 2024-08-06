Хочешь побеждать китайцев? Думай, как китаец! История необычной победы на Олимпиаде

Датчанин выучил китайский язык, чтобы лучше понимать непобедимых на тот момент конкурентов. И смог их обыграть!

Казалось, что бадминтон – вид спорта, в котором представителям азиатских стран нет и не может быть равных, хлёсткие удары по воланчику у них в крови. Так и было, пока из Северной Европы не постучал один человек.

В Париже датчанин Виктор Аксельсен повторил рекорд китайца Линь Даня, став двукратным чемпионом Олимпийских игр по бадминтону. Пожалуй, даже в Азии этого парня признают, уважают и любят, как своего.

Совершенно неожиданный шаг

Любовь к бадминтону шестилетнему Виктору привил отец. Оказалось, что у мальчика настоящий талант. Уже в 10 лет его признали игроком года в родном клубе в Оденсе, а вскоре он начал выигрывать национальные первенства.

В 16 Виктор дебютировал за сборную Дании и с ходу взял чемпионат мира среди юниоров. Он стал первым в истории неазиатом с таким титулом.

Первое серьёзное достижение на взрослом уровне пришло к парню в 2014-м. Аксельсен завоевал бронзу на домашнем чемпионате мира, уступив, конечно же, представителям Азии – малазийцу Ли Чонг Вею и китайцу Чень Лону.

Осознавая уровень, который задают его основные соперники, и желая стать №1 в своём виде спорта, Виктор пошёл на совершенно неожиданный шаг – взялся за изучение китайского языка.

Любимчик китайских болельщиков

Сам Аксельсен говорит, что тогда, в 2014-м, всё началось с шутки.

«Я сказал себе, что если бы умел говорить по-китайски, то мог бы многое узнать о том, как тренируются китайские игроки, об их взглядах на бадминтон и их методах тренировок», – вспоминал датчанин.

В 2016-м в Рио Виктор произвёл настоящий фурор. В матче за бронзу он сначала обыграл чемпиона Игр в Лондоне Линь Даня, а после в интервью для центрального телевидения Китая с акцентом, но заговорил на их языке.

Видео стало вирусным, и Аксельсен мигом влюбил в себя толпы азиатских болельщиков. В Китае парню даже дали прозвище Ан Сай Лон, что в переводе означает «спокойный соревновательный дракон».

Сам датчанин не смог оценить, насколько владение языком всё это время помогало ему на корте, но уже в 2017-м он вновь перевернул историю бадминтона, выиграв золото чемпионата мира. В полуфинале и финале Виктор с лёгкостью расправился с китайскими соперниками. А через месяц повторил успех на открытом чемпионате Японии и поднялся на первую строчку мирового рейтинга. Раньше такое казалось совершенно невозможным.

Датчанин перевернул историю бадминтона

Бадминтонист продолжил покорять мировой бадминтон на Олимпийских играх в Токио. За весь турнир он не поиграл ни одного сета и вновь, как пять лет назад, в решающем матче, но теперь уже за золото, обыграл чемпиона предыдущих Игр – Чень Лона.

В Париж 30-летний спортсмен приехал закрепить успех. Перед началом турнира он успел дать интервью на китайском языке и в очередной раз впечатлил всех своими навыками.

«Я думаю, Аксельсен мог бы стать репортёром CGTN (китайского международного новостного телеканала. – Прим. «Чемпионата»), если бы решил завершить карьеру бадминтониста! Ха … Он говорит на мандаринском лучше, чем репортёр!» – написал в комментариях один из болельщиков.

Виктор Аксельсен Фото: Alex Pantling/Getty Images

То, что предполагалось Аксельсоном как шутка, стало реальным рецептом победы. Датчанин просто блестяще выступил на парижских кортах. Как и в Токио, он не отдал соперникам ни единого сета и взял вторую золотую олимпийскую медаль. Ранее подобного добивался только китаец Линь Дань, которого сам Виктор не раз в своей карьере побеждал.

Кстати, вряд ли китайские болельщики сильно расстроены отсутствием на пьедестале почёта своих соотечественников. В Азии Аксельсена обожают! А он взамен пилит контент во всех социальных сетях и дублирует информацию на китайском языке. У датчанина миллионы подписчиков. Из Азии, конечно!