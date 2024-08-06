Байлз необычно поздравила главную соперницу с победой. Такого от американки никто не ждал!

В понедельник, 5 августа, американская гимнастка Симона Байлз потерпела крайне болезненные поражения в вольных упражнениях и на бревне. Казалось, что после такого гимнастка, привыкшая побеждать, выдаст яркую реакцию: заплачет, разозлится, обидится на соперниц.

Но Байлз всех поразила. Во время награждения Ребеки Андраде золотом вольных Симона сделала крайне милый жест, которого от неё не ждали.

Всё пошло наперекосяк

Симона Байлз 5 августа должна была повторить рекорд Ларисы Латыниной по количеству золотых медалей Олимпиады. У американки их было семь, а у советской гимнастки – девять. Вот только у Симоны в этот день всё пошло наперекосяк. На бревне после серии сальто она потеряла равновесие и соскочила со снаряда. Падение вылилось в сильную сбавку по баллам, и в итоге Байлз стала лишь пятой.

В вольных упражнениях ситуация была не лучше. Симона дважды обеими ногами сделала заступ за ковёр, что серьёзно повлияло на её итоговую оценку. Байлз заняла второе место, уступив 0,033 балла Ребеке Андраде.

Отреагировала на обе эти ситуации Симона довольно спокойно. Единственные эмоции Байлз показала, когда после протеста её подруга по команде Джордан Чайлз взяла бронзу. Тогда семикратная олимпийская чемпионка начала радоваться и обнимать американскую гимнастку.

На церемонии награждения Байлз всех удивила. Когда Ребека поднялась на пьедестал, Симона вместе с Джордан решили необычно поздравить чемпионку. Они присели на одно колено и начали торжественно поднимать руки. В это время Андраде тоже радостно вскинула руки.

Байлз и Чайлз поздравляют Андраде Фото: Naomi Baker/Getty Images

Такого от Симоны не ожидал никто, особенно если учитывать тот факт, что бразильянка – главная соперница Байлз. Именно Андраде – единственная гимнастка, которая хоть как-то может соперничать с американкой на большей части снарядов. На ЧМ-2023 Ребека отобрала у Симоны золото в опорном прыжке, а также навязала хорошую борьбу в многоборье и в вольных. Там бразильянка стала второй, но оказала давление на лидера.

На Олимпиаде в Париже Андраде тоже напрягала Байлз. В личном многоборье и опорном прыжке Ребека стала второй, хотя боролась с Симоной до конца. В вольных бразильянка обошла свою соперницу на сотые доли балла, но это не ударило по самолюбию американки. На пьедестале она сделала всё красиво – воздала дань уважения своей главной конкурентке.