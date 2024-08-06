Известно, какую высоту Дюплантис может взять в будущем. Потенциальный рекорд шокирует

Главная звезда современности в мужских прыжках с шестом Арман Дюплантис покорил новую высоту, установив уже девятый мировой рекорд. Причём сделал он это с третьей попытки в финале Олимпийских игр в Париже.

Рекордный прыжок Мондо смотрелся внушительно. 70 тыс. болельщиков, собравшихся на «Стад де Франс», придали ему сил, и планку на высоте 6,25 он преодолел с большим запасом. Скажем прямо – с огромным.

Ночью в международной федерации World Athletics проанализировали финальную успешную попытку шведа и пришли к шокирующим выводам.

Первый. Перед рекордным прыжком рекордсмен разогнался до скорости 38,2 км/ч – это почти на 2 км/ч быстрее, чем разгонялся самый реактивный футболист современности Килиан Мбаппе на недавнем чемпионате Европы по футболу – 2024. На том турнире максимум француза составил 36,5 км/ч. А ведь шведский атлет ещё и бежал с длиннющим шестом в руках!

Потенциальный рекорд Армана Дюплантиса Фото: World Athletics

Второй. Швед доказал, что 6,25 м – далеко не его предел. В финальной попытке расстояние между телом Армана и планкой в высшей точке составило 6,72 см! Этот показатель, конечно, не гарантирует, что Дюплантис установит ещё полсотни мировых рекордов, поднимая планку каждый раз на сантиметр, но показывает, что Мондо способен на большее. Гораздо большее!