Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Статьи

Какой рекорд способен установить Арман Дюплантис — в финале Олимпиады он прыгнул на 6,25, но способен на большее

Известно, какую высоту Дюплантис может взять в будущем. Потенциальный рекорд шокирует
Юлия Сидорова
Арман Дюплантис
Аудио-версия:
Комментарии
В верхней точке Мондо улетел на 6,72. Фантастика!

Главная звезда современности в мужских прыжках с шестом Арман Дюплантис покорил новую высоту, установив уже девятый мировой рекорд. Причём сделал он это с третьей попытки в финале Олимпийских игр в Париже.

Как творилась история:
Самый яркий момент Олимпиады в Париже. Дюплантис выиграл золото с мировым рекордом!
Самый яркий момент Олимпиады в Париже. Дюплантис выиграл золото с мировым рекордом!

Рекордный прыжок Мондо смотрелся внушительно. 70 тыс. болельщиков, собравшихся на «Стад де Франс», придали ему сил, и планку на высоте 6,25 он преодолел с большим запасом. Скажем прямо – с огромным.

Ночью в международной федерации World Athletics проанализировали финальную успешную попытку шведа и пришли к шокирующим выводам.

Первый. Перед рекордным прыжком рекордсмен разогнался до скорости 38,2 км/ч – это почти на 2 км/ч быстрее, чем разгонялся самый реактивный футболист современности Килиан Мбаппе на недавнем чемпионате Европы по футболу – 2024. На том турнире максимум француза составил 36,5 км/ч. А ведь шведский атлет ещё и бежал с длиннющим шестом в руках!

Потенциальный рекорд Армана Дюплантиса

Потенциальный рекорд Армана Дюплантиса

Фото: World Athletics

Второй. Швед доказал, что 6,25 м – далеко не его предел. В финальной попытке расстояние между телом Армана и планкой в высшей точке составило 6,72 см! Этот показатель, конечно, не гарантирует, что Дюплантис установит ещё полсотни мировых рекордов, поднимая планку каждый раз на сантиметр, но показывает, что Мондо способен на большее. Гораздо большее!

Корреспондент «Чемпионата» был на стадионе, когда Дюплантис ставил рекорд:
Я увидел мировой рекорд Дюплантиса! Каким было главное шоу этой Олимпиады
Я увидел мировой рекорд Дюплантиса! Каким было главное шоу этой Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android