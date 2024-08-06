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Скандал на Олимпиаде-2024, у румынской гимнастки отобрали медаль в пользу американки во время празднования

У румынской гимнастки отобрали медаль в пользу США. Душераздирающая сцена на Олимпиаде
Андрей Шитихин
У румынской гимнастки отобрали медаль в пользу США
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Ана Барбосу даже уронила флаг, с которым за мгновение до этого праздновала бронзу. Смотреть на такое без слёз невозможно.

Румынская гимнастка Ана Барбосу завоевала бронзовую награду в вольных упражнениях на Олимпиаде в Париже. После объявления оценок она выскочила на ковёр с национальным флагом, чтобы отпраздновать своё достижение вместе с болельщиками. Но именно в этот момент судьи объявили, что результаты пересмотрены, и в результате бронзу получила американка Джордан Чайлз.

На Барбосу было больно смотреть. Она прижала руки к сердцу, как только последовали первые слова объявления о пересмотре результатов. Румынский флаг был в тот момент в её руках, но, как только высветились окончательные оценки, флаг выпал из рук 18-летней гимнастки.

Красивая улыбка, которую она дарила всем болельщикам мгновение назад, сменилась горькими слезами. Да и смотреть на такое без слёз было просто невозможно.

Чайлз сложно обвинять. Она сделала свою комбинацию, получила оценку, но её тренеры усмотрели, что один элемент остался не оценённым судьями. Наставники подали протест на сложность и добились своего – к результату Джордан было добавлено 0,1 балла.

Этого хватило, чтобы опередить Барбосу и занять третье место.

Но судейские выкрутасы – а до этого у другой румынской гимнастки усмотрели заступ, которого на самом деле не было – вызвали протест у великой Нади Команечи. Она написала в соцсетях: «Мы говорим о ментальном здоровье спортсменок, а в итоге происходит такое».

Неизвестно, как такой удар скажется на Барбосу. Девушка в соцсетях уже написала, что подобные вещи нужно преодолевать, чтобы стать сильнее. А радостная Джордан Чайлз вместе с Симоной Байлз на награждении необычно поздравили чемпионку в вольных – бразильянку Ребеку Андраде. До рыдающей румынки им не было никакого дела.

Что сделали американки на награждении в спортивной гимнастике?
Байлз необычно поздравила главную соперницу с победой. Такого от американки никто не ждал!
Байлз необычно поздравила главную соперницу с победой. Такого от американки никто не ждал!
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