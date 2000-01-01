Распаковка бокса с медалью ОИ-2024. Видео
Хотите узнать, как выглядят коробочки, в которых олимпийским чемпионам Парижа отдают медали? Пловец Дэниел Уиффен, чемпион на дистанции 800 м вольным стилем снял распаковку награды.
Распаковка бокса с олимпийской медалью Игр в Париже. Видео
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