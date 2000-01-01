Как менялись олимпийские факелы с 2000 года?
Олимпиада в Париже в самом разгаре, а факел текущих Игр стал одним из самых уникальных в плане дизайна. А как выглядели факелы других ОИ начиная с 2000 года?
Сидней-2000
Сиднейский факел отличается от всех своей формой: его дизайн навеян формой всемирно известного здания Оперы, изгибом бумеранга, а цвет напоминает Тихий океан.
Афины-2004
Простота и гармоничность оливкового листа – вот главный референс для олимпийского факела в 2004 году. В его изготовлении, конечно же, использовалось само оливковое дерево.
Пекин-2008
Форма пекинского факела напоминает традиционный китайский свиток пергамента. Уникальный орнамент сверху обозначает «счастливые облака», концы факела также были выполнены в форме облаков.
Лондон-2012
Три грани олимпийского факела в Лондоне – отсылка и к знакомому всем девизу Игр: «Быстрее, выше, сильнее», и к главным ценностям Олимпиады: совершенство, дружба, уважение.
Рио-2016
Движение, инновации и бразильский колорит – такой посыл был вложен в дизайн факела 2016 года. Он же олицетворяет встречу олимпийского огня и человеческого тепла бразильского народа.
Токио-2020
Розовое золото – главный элемент украшения факела – это аллюзия на цветение сакуры, одно из главных символов японской культуры. Также важно, что сам факел экологически чист и на 30% произведён из вторсырья.
Париж-2024
Равенство, вода и мир – факел этих Игр отражает три главные темы ОИ в Париже. Поэтому факел имеет симметричную форму, волнистую часть и отражает благородство через изгибы и округлые линии.
Как менялись олимпийские факелы с 2000 года?
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