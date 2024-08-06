Самая нелепая история Олимпиады: израильская пловчиха пропустила финал из-за ужина

Самая нелепая история Олимпиады произошла с израильтянкой Анастасией Горбенко. Она могла бы принять участие в финальном заплыве на 200 м комплексом, но вместо этого пошла на ужин. Но её вины в этом нет.

Хотела сделать по протоколу

В полуфинальных заплывах на 200 м комплексом 20-летняя израильтянка Анастасия Горбенко показала девятый результат. Это лишало её возможности напрямую отобраться в финал, но сохраняло шансы на выступление в случае, если кто-то из спортсменок снимется с заплыва.

Являясь первой запасной, Горбенко уточнила у руководителей своей делегации, надо ли ей отнести экипировку в комнату ожидания, как того требует протокол. Спортсменку заверили, что до старта финала осталось мало времени, так что в этом нет необходимости. Анастасия послушалась и вместо того, чтобы дождаться заплыва в 21:08, отправилась на торжественный ужин, организованный Международным олимпийским комитетом в 21:30.

Горбенко и команда в ярости!

Тем временем стало известно, что австралийка Элла Рамзи, отобравшаяся в финал напрямую, заболела и снялась с соревнований. За 25 минут до старта организаторы начали искать ей замену и первым делом позвонили представителям израильской федерации. А там как ни в чём не бывало отказались от участия Горбенко в заплыве, не спросив спортсменку.

Анастасия узнала о возможности принять участие в финале чуть позже, как раз в то время, когда спокойно ехала на ужин. Такой поворот событий привёл Горбенко и её команду в ярость, но изменить что-то уже было нельзя.

Анастасия Горбенко Фото: Mondadori Portfolio/Getty Images

Пловчиха, которая ждала своего шанса три года, так нелепо его упустила. Зато хоть вкусно поужинала. По крайней мере, мы на это надеемся.

Представители израильской федерации объяснили своё решение очень просто: они решили, что Горбенко не нужно находиться в бассейне и ждать финала, а звонок поступил в последнюю минуту.

Любопытно, что и вторая запасная тоже не успела прибыть в бассейн к началу заплыва, так что в финале Олимпиады участвовали лишь семь спортсменок.