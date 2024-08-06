Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Статьи

Расписание спортивных матчей 7 августа 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: Хайкин с «Будё-Глимт» рвётся в ЛЧ, а на ОИ — новые битвы за медали
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 7 августа
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 7 августа: «Реал» – «Челси», «Барселона» – «Милан», «Штурм» – «ПСЖ» — это далеко не всё, что ждёт вас в этот день!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 7 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: «Реал» – «Челси», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 02:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: плановое развитие против импульсивного – что лучше?

Как показывает практика, путь «Реала», безусловно, продуктивнее, однако за «Челси» наблюдать не менее интересно. Да, Тодд Боули погрузил клуб в хаос, но что поделать? Так он видит. Мадридцы же потихоньку интегрируют Килиана Мбаппе, всячески подсвечивают Эндрика и готовятся в очередно раз удивлять всех вокруг. Хотя, надо признать, с последним и у лондонцев никаких проблем.

И смешно, и плакать хочется
В «Челси» опять какое-то безумие! Покупают восьмого вратаря — зачем столько и кто они все?
В «Челси» опять какое-то безумие! Покупают восьмого вратаря — зачем столько и кто они все?

⚽️ 2:30: «Барселона» – «Милан», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 02:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вывеска уровня Лиги чемпионов

Уже как-то стало привычно, что эти клубы периодически встречаются на летних турнирах или в товарняках. Последние две встречи закончились скупо: в 2022-м со счётом 1:0 победили итальянцы, а через год – испанцы. В ЛЧ «Милан» и «Барселона» выдают концерты. Но, может, теперь всё изменится в неофициальных встречах?

Следим внимательно
Самые ожидаемые трансферы лета. До дедлайна остался всего месяц
Самые ожидаемые трансферы лета. До дедлайна остался всего месяц

🥇🚶‍♂️ 8:30: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, ходьба (микст), эстафета, финал

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Микст. Ходьба. Марафон. Эстафета
07 августа 2024, среда. 08:30 МСК
Не началось

Интрига: кто станет первым чемпионом в новой дисциплине?

Международная федерация лёгкой атлетики убрала из олимпийских дисциплин марафонскую спортивную ходьбу на 50 км. На самом деле, это нечеловеческая нагрузка на колени. Скороходы рассказывали, что после таких заходов часто теряли сознание. И с нашими спортсменами такие истории были. Поэтому теперь в программе Олимпиад новая дисциплина — марафонская эстафета. Дистанция — 42,195 км, состав команды — четыре участника (двое мужчин и двое женщин).

Россиянин в бессознательном состоянии добыл серебро в Афинах
«В глазах потемнело». Как россиянин почти без сознания добыл медаль на Олимпиаде в Афинах
«В глазах потемнело». Как россиянин почти без сознания добыл медаль на Олимпиаде в Афинах

🤾‍♀️ 10:30: Испания – Египет, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), 1/4 финала

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 10:30 МСК
Испания
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Египет возьмёт реванш за прошлую Олимпиаду?

На Играх в Токио эти команды встретились в матче за третье место, и тогда Испания обыграла Египет, оставив африканцев без первой в истории медали на крупных турнирах. Сейчас египтяне близки к тому, чтобы отомстить европейцам и теперь оставить уже их без олимпийских наград. В Париже игра Египта смотрится гораздо более цельной.

Испанские гандболисты провально сыграли на Евро-2024
Сенсация на гандбольном ЧЕ-2024. Финалист прошлого розыгрыша не смог выйти из группы
Сенсация на гандбольном ЧЕ-2024. Финалист прошлого розыгрыша не смог выйти из группы

🤾‍♀️ 14:30: Германия – Франция, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), 1/4 финала

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 14:30 МСК
Германия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: молодость Германии или опыт Франции?

Молодая, мощная, быстрая сборная Германии на предварительном этапе показала великолепную игру. Против команды Альфреда Гислассона только одно — отсутствие опыта игры на таком уровне у подавляющего большинства гандболистов. Как раз опыта французам, действующим олимпийским чемпионам, не занимать. За них будут бешено болеть трибуны — возможно, именно в плей-офф Франция предстанет той командой, которую все привыкли видеть, а не сборной пенсионеров, которым ничего не нужно.

Франция выиграла чемпионат Европы благодаря чудо-броскам
«Я думал, что умираю». Друг Килиана Мбаппе помог сборной Франции вырвать золото ЧЕ-2024
«Я думал, что умираю». Друг Килиана Мбаппе помог сборной Франции вырвать золото ЧЕ-2024

🤽‍♂️ 15:00: Хорватия – Испания, Олимпиада-2024, водное поло (мужчины), 1/4 финала

Олимпиада 2024. Водное поло
Мужчины. 1/4 финала. Хорватия — Испания
07 августа 2024, среда. 15:00 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли экс-россиянин пробиться в полуфинал?

Сборная Хорватии в нынешнем году выиграла чемпионат мира по водному поло, обеспечив себе путёвку на Олимпиаду. В составе этой команды выступает бывший лидер сборной России Константин Харьков. Он мечтал о том, чтобы сыграть на Олимпиаде с российской командой, но в итоге приехал с хорватской. В соперниках — сложная Испания.

Харьков — один из экс-россиян, кто претендует на медали Игр-2024
Топ-8 бывших российских спортсменов на Олимпиаде-2024
Истории
Топ-8 бывших российских спортсменов на Олимпиаде-2024

🏐 17:00: Италия – Франция, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/2 финала

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
07 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Италия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: в четвертьфинале и те, и другие отскочили. Кому повезёт на этот раз?

Сборная Италии ушла с 0:2 по сетам, отыграв четыре матчбола у Японии. Камбэк с 0:2 удался и французам. Кто выйдет в финал? За Италию — более целостная игра, за хозяев — полный зал и опыт, ведь они олимпийские чемпионы Токио.

Четвертьфиналы на этой Олимпиаде — настоящее безумие!
Безумные четвертьфиналы в волейболе! Франция и Италия отскочили, Польша сняла проклятие
Безумные четвертьфиналы в волейболе! Франция и Италия отскочили, Польша сняла проклятие

🤾‍♀️ 18:30: Дания – Швеция, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), 1/4 финала

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 18:30 МСК
Дания
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли шведы остановить датчан?

Сборная Дании просто катком прошлась по своим соперникам на групповом этапе. В составе команды — суперзвёзды мирового гандбола, которые показывают свою лучшую игру. Но шведы известны тем, что могут собираться именно тогда, когда в них никто не верит. Может быть, они преподнесут сенсацию?

На групповом этапе датчане выиграли все матчи
Сборная Дании по гандболу одолела Норвегию в 5-м туре Олимпиады-2024

⚽️ 19:30: «Штурм» – «ПСЖ», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча российских вратарей!

Дождались! Матч европейских клубов, в воротах которых россияне. Первых представляет Даниил Худяков, ещё недавно сидевший на лавке в «Локомотив». Вторых – Матвей Сафонов, новичок «ПСЖ», за которого «Краснодару» заплатили € 20 млн. Очевидно, что парижане – фавориты, но какая разница? Хочется просто поддержать парней в их новых клубах. Из приятного – оба будут в Лиге чемпионов. Отличная проверка перед стартом сезона.

Если вдруг пропустили
От «молодого Нойера» до «грёбаного стыда». Что за российский вратарь перешёл в клуб из ЛЧ
От «молодого Нойера» до «грёбаного стыда». Что за российский вратарь перешёл в клуб из ЛЧ

⚽️ 20:00: «Арсенал» Лондон – «Байер», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 20:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Гранит Джака против бывшей!

Чемпион Германии против вице-чемпиона Англии – вывеска уровня… да хоть финала Лиги чемпионов. А ведь встречаются лучшие друзья – Микель Артета и Хаби Алонсо, чья дружба длится с самого детства. Команды немного обновились за лето и продолжают трансформацию, а потому интересно взглянуть на новичков.

Например на этого
Первый новичок «Арсенала» впечатляет
Первый новичок «Арсенала» впечатляет

🥇 🏊‍♀️🏊‍♀️ 20:30: Олимпиада-2024, Синхронное плавание — группы, акробатическая программа, финал

Олимпиада 2024. Синхронное плавание
Группы. Акробатическая программа
07 августа 2024, среда. 20:30 МСК
Не началось

Интрига: кто же выиграет без России?

Впервые за много лет в синхронном плавании победят представители какой-то другой страны, а не России. Наших спортсменов в Париже нет, и у остальных команд словно крылья выросли — что, мы будем за золото бороться, а не за серебро? Такого шанса может больше и не быть. Из двух медалей в синхронном плавании сильнейших сначала определят группы.

Почитайте шикарное интервью с легендой синхронного плавания
«Меня разнесут после этого интервью!» Великая чемпионка Ромашина, какой вы её не знали
Эксклюзив
«Меня разнесут после этого интервью!» Великая чемпионка Ромашина, какой вы её не знали

🏐 21:00: Польша – США, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/2 финала

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
07 августа 2024, среда. 21:00 МСК
Польша
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поляки сняли проклятие четвертьфинала. Победят ли американцев?

Эти команды не совершили подвигов в четвертьфинале, показали солидный волейбол и победили своих соперников. Что дальше? У поляков более глубокий состав, на стороне американцев — опыт и сыгранность. А ещё у Польши на уколах играет доигровщик Форналь и под вопросом выход на площадку центрального Бенека.

Поляки не играли в полуфинале Олимпиады 44 года
Мужская волейбольная сборная Польши вышла в полуфинал Олимпиады впервые с 1980 года

⚽️ 21:45: «Ягеллония» – «Будё-Глимт», ЛЧ, третий квалификационный раунд, первый матч

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2024, среда. 21:45 МСК
Ягеллония
Белосток, Польша
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявит себя Никита Хайкин?

Российский вратарь продолжает играть за «Будё-Глимт», а его клуб медленно движется к мечте – групповому раунду Лиги чемпионов. Чтобы стать к нему ещё на шаг ближе, необходимо обыгрывать «Ягеллонию». Клуб из Польши – непростой соперник, в предыдущем раунде прошли «Паневежис», а норвежцы – рижский РФШ. Вот это будет круто, если вслед за Худяковым и Сафоновым в ЛЧ попадёт и Хайкин.

Кстати, про современную связь России и ЛЧ
Вот это трансфер у середняка РПЛ! Новичок «Оренбурга» ещё осенью рубился в ЛЧ с «Баварией»
Вот это трансфер у середняка РПЛ! Новичок «Оренбурга» ещё осенью рубился в ЛЧ с «Баварией»

🤾‍♀️ 22:30: Нигерия – США, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), 1/4 финала

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 22:30 МСК
Нигерия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удастся ли первой сборной из Африки в плей-офф ОИ обыграть фаворитов турнира?

Для сборной Нигерии проход в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже уже можно считать невероятным достижением. Женская сборная страны стала первой из африканских национальных команд в истории, которая пробилась в плей-офф Олимпиады. Ни мужчинам, ни женщинам до этого такая планка не покорялась. Обидно, что теперь Нигерии предстоит встретиться с США – главным фаворитом. Американки не проигрывали на Играх с 1992 года. И речь не только о главных наградах, американки выиграли 57 матчей подряд на главном турнире четырёхлетия. Сумеет ли аутсайдер прервать эту серию?

Условия мечты от сборной США:
Одного отеля было мало — и взяли второй. На время ОИ игроки США живут в доме за $ 15 млн
Одного отеля было мало — и взяли второй. На время ОИ игроки США живут в доме за $ 15 млн

🤾‍♀️ 22:30: Норвегия – Словения, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), 1/4 финала

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 22:30 МСК
Норвегия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая Норвегия настоящая?

На Олимпиаде в Париже мужская сборная Норвегии предстала в самых разных вариантах — одерживала уверенные победы (в том числе над сборной Франции!), проигрывала без шансов, летала по паркету и ползала. Непонятно, в каком матче Норвегия была настоящей. Но в четвертьфинале на этот вопрос точно будет дан ответ. В соперниках — мощные словенцы, лучшая команда с Балкан на сегодняшний день. Предсказать победителя невозможно.

Норвежские гандболисты на Олимпиаде обыграли главных фаворитов
Гандболисты сборной Норвегии обыграли французов во 2-м туре олимпийского турнира в Париже

🥇🏃‍♂️🚧💦 22:40: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, стипльчез, 3000 м (мужчины), финал

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал
07 августа 2024, среда. 22:40 МСК
Не началось

Интрига: рекордсмен мира против олимпийского чемпиона

Забег на 3000 м с препятствиями в Париже — сшибка двух сильнейших бегунов современности на этой дистанции. Эфиоп Ламеха Гирма хоть и является рекордсменом мира, но на крупных турнирах всегда оставался вторым. А вот алжирец Суфьян Эль-Баккали — как раз на главных турнирах вытаскивает из себя всё, что только может. Кто окажется сильнее на этот раз — кто-то из этих двоих или другой мастер стипльчеза?

Гирма установил мировой рекорд в стильчезе
Это какая-то фантастика! В лёгкой атлетике побили три мировых рекорда за один вечер
Это какая-то фантастика! В лёгкой атлетике побили три мировых рекорда за один вечер
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android