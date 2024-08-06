Спорт 7 августа: «Реал» – «Челси», «Барселона» – «Милан», «Штурм» – «ПСЖ» — это далеко не всё, что ждёт вас в этот день!

Топ-события среды: Хайкин с «Будё-Глимт» рвётся в ЛЧ, а на ОИ — новые битвы за медали

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: «Реал» – «Челси», товарищеский матч

Интрига: плановое развитие против импульсивного – что лучше?

Как показывает практика, путь «Реала», безусловно, продуктивнее, однако за «Челси» наблюдать не менее интересно. Да, Тодд Боули погрузил клуб в хаос, но что поделать? Так он видит. Мадридцы же потихоньку интегрируют Килиана Мбаппе, всячески подсвечивают Эндрика и готовятся в очередно раз удивлять всех вокруг. Хотя, надо признать, с последним и у лондонцев никаких проблем.

⚽️ 2:30: «Барселона» – «Милан», товарищеский матч

Интрига: вывеска уровня Лиги чемпионов

Уже как-то стало привычно, что эти клубы периодически встречаются на летних турнирах или в товарняках. Последние две встречи закончились скупо: в 2022-м со счётом 1:0 победили итальянцы, а через год – испанцы. В ЛЧ «Милан» и «Барселона» выдают концерты. Но, может, теперь всё изменится в неофициальных встречах?

🥇🚶‍♂️ 8:30: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, ходьба (микст), эстафета, финал

Интрига: кто станет первым чемпионом в новой дисциплине?

Международная федерация лёгкой атлетики убрала из олимпийских дисциплин марафонскую спортивную ходьбу на 50 км. На самом деле, это нечеловеческая нагрузка на колени. Скороходы рассказывали, что после таких заходов часто теряли сознание. И с нашими спортсменами такие истории были. Поэтому теперь в программе Олимпиад новая дисциплина — марафонская эстафета. Дистанция — 42,195 км, состав команды — четыре участника (двое мужчин и двое женщин).

🤾‍♀️ 10:30: Испания – Египет, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), 1/4 финала

Интрига: Египет возьмёт реванш за прошлую Олимпиаду?

На Играх в Токио эти команды встретились в матче за третье место, и тогда Испания обыграла Египет, оставив африканцев без первой в истории медали на крупных турнирах. Сейчас египтяне близки к тому, чтобы отомстить европейцам и теперь оставить уже их без олимпийских наград. В Париже игра Египта смотрится гораздо более цельной.

🤾‍♀️ 14:30: Германия – Франция, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), 1/4 финала

Интрига: молодость Германии или опыт Франции?

Молодая, мощная, быстрая сборная Германии на предварительном этапе показала великолепную игру. Против команды Альфреда Гислассона только одно — отсутствие опыта игры на таком уровне у подавляющего большинства гандболистов. Как раз опыта французам, действующим олимпийским чемпионам, не занимать. За них будут бешено болеть трибуны — возможно, именно в плей-офф Франция предстанет той командой, которую все привыкли видеть, а не сборной пенсионеров, которым ничего не нужно.

🤽‍♂️ 15:00: Хорватия – Испания, Олимпиада-2024, водное поло (мужчины), 1/4 финала

Интрига: сможет ли экс-россиянин пробиться в полуфинал?

Сборная Хорватии в нынешнем году выиграла чемпионат мира по водному поло, обеспечив себе путёвку на Олимпиаду. В составе этой команды выступает бывший лидер сборной России Константин Харьков. Он мечтал о том, чтобы сыграть на Олимпиаде с российской командой, но в итоге приехал с хорватской. В соперниках — сложная Испания.

🏐 17:00: Италия – Франция, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/2 финала

Интрига: в четвертьфинале и те, и другие отскочили. Кому повезёт на этот раз?

Сборная Италии ушла с 0:2 по сетам, отыграв четыре матчбола у Японии. Камбэк с 0:2 удался и французам. Кто выйдет в финал? За Италию — более целостная игра, за хозяев — полный зал и опыт, ведь они олимпийские чемпионы Токио.

🤾‍♀️ 18:30: Дания – Швеция, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), 1/4 финала

Интрига: смогут ли шведы остановить датчан?

Сборная Дании просто катком прошлась по своим соперникам на групповом этапе. В составе команды — суперзвёзды мирового гандбола, которые показывают свою лучшую игру. Но шведы известны тем, что могут собираться именно тогда, когда в них никто не верит. Может быть, они преподнесут сенсацию?

На групповом этапе датчане выиграли все матчи Сборная Дании по гандболу одолела Норвегию в 5-м туре Олимпиады-2024

⚽️ 19:30: «Штурм» – «ПСЖ», товарищеский матч

Интрига: встреча российских вратарей!

Дождались! Матч европейских клубов, в воротах которых россияне. Первых представляет Даниил Худяков, ещё недавно сидевший на лавке в «Локомотив». Вторых – Матвей Сафонов, новичок «ПСЖ», за которого «Краснодару» заплатили € 20 млн. Очевидно, что парижане – фавориты, но какая разница? Хочется просто поддержать парней в их новых клубах. Из приятного – оба будут в Лиге чемпионов. Отличная проверка перед стартом сезона.

⚽️ 20:00: «Арсенал» Лондон – «Байер», товарищеский матч

Интрига: Гранит Джака против бывшей!

Чемпион Германии против вице-чемпиона Англии – вывеска уровня… да хоть финала Лиги чемпионов. А ведь встречаются лучшие друзья – Микель Артета и Хаби Алонсо, чья дружба длится с самого детства. Команды немного обновились за лето и продолжают трансформацию, а потому интересно взглянуть на новичков.

🥇 🏊‍♀️🏊‍♀️ 20:30: Олимпиада-2024, Синхронное плавание — группы, акробатическая программа, финал

Интрига: кто же выиграет без России?

Впервые за много лет в синхронном плавании победят представители какой-то другой страны, а не России. Наших спортсменов в Париже нет, и у остальных команд словно крылья выросли — что, мы будем за золото бороться, а не за серебро? Такого шанса может больше и не быть. Из двух медалей в синхронном плавании сильнейших сначала определят группы.

🏐 21:00: Польша – США, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), 1/2 финала

Интрига: поляки сняли проклятие четвертьфинала. Победят ли американцев?

Эти команды не совершили подвигов в четвертьфинале, показали солидный волейбол и победили своих соперников. Что дальше? У поляков более глубокий состав, на стороне американцев — опыт и сыгранность. А ещё у Польши на уколах играет доигровщик Форналь и под вопросом выход на площадку центрального Бенека.

Поляки не играли в полуфинале Олимпиады 44 года Мужская волейбольная сборная Польши вышла в полуфинал Олимпиады впервые с 1980 года

⚽️ 21:45: «Ягеллония» – «Будё-Глимт», ЛЧ, третий квалификационный раунд, первый матч

Интрига: как проявит себя Никита Хайкин?

Российский вратарь продолжает играть за «Будё-Глимт», а его клуб медленно движется к мечте – групповому раунду Лиги чемпионов. Чтобы стать к нему ещё на шаг ближе, необходимо обыгрывать «Ягеллонию». Клуб из Польши – непростой соперник, в предыдущем раунде прошли «Паневежис», а норвежцы – рижский РФШ. Вот это будет круто, если вслед за Худяковым и Сафоновым в ЛЧ попадёт и Хайкин.

🤾‍♀️ 22:30: Нигерия – США, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), 1/4 финала

Интрига: удастся ли первой сборной из Африки в плей-офф ОИ обыграть фаворитов турнира?

Для сборной Нигерии проход в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже уже можно считать невероятным достижением. Женская сборная страны стала первой из африканских национальных команд в истории, которая пробилась в плей-офф Олимпиады. Ни мужчинам, ни женщинам до этого такая планка не покорялась. Обидно, что теперь Нигерии предстоит встретиться с США – главным фаворитом. Американки не проигрывали на Играх с 1992 года. И речь не только о главных наградах, американки выиграли 57 матчей подряд на главном турнире четырёхлетия. Сумеет ли аутсайдер прервать эту серию?

🤾‍♀️ 22:30: Норвегия – Словения, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины), 1/4 финала

Интрига: какая Норвегия настоящая?

На Олимпиаде в Париже мужская сборная Норвегии предстала в самых разных вариантах — одерживала уверенные победы (в том числе над сборной Франции!), проигрывала без шансов, летала по паркету и ползала. Непонятно, в каком матче Норвегия была настоящей. Но в четвертьфинале на этот вопрос точно будет дан ответ. В соперниках — мощные словенцы, лучшая команда с Балкан на сегодняшний день. Предсказать победителя невозможно.

Норвежские гандболисты на Олимпиаде обыграли главных фаворитов Гандболисты сборной Норвегии обыграли французов во 2-м туре олимпийского турнира в Париже

🥇🏃‍♂️🚧💦 22:40: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, стипльчез, 3000 м (мужчины), финал

Интрига: рекордсмен мира против олимпийского чемпиона

Забег на 3000 м с препятствиями в Париже — сшибка двух сильнейших бегунов современности на этой дистанции. Эфиоп Ламеха Гирма хоть и является рекордсменом мира, но на крупных турнирах всегда оставался вторым. А вот алжирец Суфьян Эль-Баккали — как раз на главных турнирах вытаскивает из себя всё, что только может. Кто окажется сильнее на этот раз — кто-то из этих двоих или другой мастер стипльчеза?