«Хейта нет». Что чувствует российская синхронистка, выступающая за Францию на Олимпиаде

Анастасия Баяндина – одна из ярчайших российских спортсменок, выступающих на Олимпиаде в Париже под другим флагом. В 2017 году она вошла в состав сборной России по синхронному плаванию и успела выиграть с командой по два золота на чемпионате мира и Европы. Однако уже в 2018-м перебралась во Францию и решила строить спортивную карьеру там.

С учётом того, что Баяндина выступает перед полными трибунами на Олимпийских играх во Франции, кажется, всё получилось.

Анастасия рассказала, какой путь она прошла к этому моменту, как сейчас общается с россиянками и что чувствует, работая в сборной Франции.

– Анастасия, первая Олимпиада по новым правилам, как оно?

– Мы ещё привыкаем. Второй год по новым правилам, но есть моменты, которые сложно понять. Всегда нужно подстраиваться, менять сложность и хореографию. Сейчас по новым правилам нужно быть в настоящем моменте и следить за своими движениями более точно, чем раньше. Обычно движения остаются в мышечной памяти, а здесь не так.

– Ощущается праздник? Здесь полные трибуны, домашняя Олимпиада.

– Определённо. Огонь в глазах, публика даёт невероятные вибрации, мы чувствуем эту поддержку. Это реально праздник, очень много эмоций.

– Расскажите вашу историю, как случился ваш переход? Вы же отправляли письма в разные федерации?

– Да, в 2018-м я переехала во Францию, был долгий путь с натурализацией, адаптацией в команде. Но всё прошло хорошо, я здесь, моя мечта сбылась.

– Как сестра, где она?

– К сожалению, так получилось, что после отборов я осталась одна без сестры. История очень трогательная.

– Она не прошла по спортивному принципу?

– Да, после соревнований тренеры решили отобрать восемь человек, Даша в это число не вошла.

Анастасия Баяндина во время выступлений Фото: Clive Rose/Getty Images

– Какой у вас уровень французского?

– В 2020-м была на уровне В1, сейчас — В2.

– Русским словам подруг по команде не учили?

– Паре слов учила, было дело, но я скорее стараюсь, наоборот, адаптироваться к французскому.

– Вы самая титулованная синхронистка в сборной, это ощущается в команде? Было, что вас спрашивали, как вы готовились в России?

– Конечно, про подготовку спрашивали, про то, как нас тренировали в России, там мы проводили в воде намного больше часов. Но, в принципе, больше я адаптировалась к работе в группе, чем ставила себя в пример. Да, титулы у нас есть, но каждый год — новый чемпионат мира и новые чемпионы.

– Что сложнее всего было в адаптации?

– Язык и дистанция от родителей, чего-то привычного, от семьи. Родители до сих пор в России. Хорошо, что изначально мы с сестрой были вместе. Непростой была адаптация к новой жизни, к пониманию, что время назад не идёт и нужно двигаться только вперёд.

– Ты выступаешь на Олимпиаде, получается, это всё того стоило?

– Да.

– Родители, сестра приехали, поддерживают?

– Родителей было сложно привезти, поэтому они смотрят дома.

– Визу не дали?

– Даже не пробовали делать им визу. Родители были на соревнованиях, только когда мне было 11 лет. Меня бы это, наоборот, мандражило. А Даша — здесь, на трибунах.

– Вы много общаетесь с нашими синхронистками, сохраняете общение?

– Да, стараемся. Конечно, дистанция играет свою роль, но мы переписываемся, поддерживаем друг друга.

– Хейта нет?

– Хейта нет. Я бы даже сказала — наоборот. Девочки даже считают, что мне повезло.

– Что вы выступаете, а они нет?

– Да. Везение – это хорошо, но это также персональная работа и тяжёлое решение.

– Хотели бы с ними тоже посоревноваться?

– Думаю, мир синхронного плавания до сих пор пересматривает видео, равняется на российских спортсменок. Это всё равно не проходит даром, все эти годы работы, олимпийские медали, золото ЧМ и ЧЕ. Хочется увидеть их на соревнованиях.

Сборная России по синхронному плаванию Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– То есть спорт многое потерял из-за бана России? Они доминировали, за ними все тянулись.

– Сложно ответить. Сейчас мы видим, по новым правилам очень много вариантов подиума. Кто-то играет по правилам, кто-то старается поддерживать хореографию, кто как играет свои карты.

– Увидев синхронное плавание изнутри двух сборных, как считаете, может ли кто-то однажды прервать доминацию россиянок, когда их разбанят?

– Думаю, сейчас всё возможно. Мы видим большую разницу в странах в каждой программе, и в технической, и в произвольной, особенно в акробатике. Сложно сказать, но роль играет каждая медаль на чемпионатах мира в каждой программе. Но если брать общий подсчёт баллов и три программы, как мы делаем сейчас, думаю, Россия поборолась бы с Китаем и было бы, как раньше.