Событие века на Олимпиаде! Кубинский гигант сделал то, что больше никому не под силу

Когда Михаин Лопес впервые появился на Олимпийских играх в 2004 году, мне было всего четыре года. И вот спустя 20 лет мне посчастливилось писать о походе этого кубинского спортсмена за пятым (!) золотом. Легендарном походе!

Событию века было суждено случиться во вторник, 6 августа. В Париже решили с порога вдарить финалом тяжеловесов в начале турнира борцов.

В весе до 130 кг в соперники Лопесу достался чилиец Ясмани Фернандес. Пожалуй, это был поединок с самым предсказуемым исходом. Без шансов.

Уже по итогам первого периода схватки Михаин вёл со счётом 3:0. Во второй половине встречи Лопес провёл ещё несколько результативных действий. Итоговый счёт – 6:0. Ровно столько баллов, сколько было Олимпиад.

Но символизм на этом не закончился. После окончания схватки Лопес снял борцовки прямо на ковре и дал понять – он завершил карьеру.

Михаин Лопес Фото: Sarah Stier/Getty Images

Михаин Лопес стал самым титулованным борцом в истории ещё в Токио, выиграв четвёртое золото. Именно в 2021 году он обошёл по количеству успехов на ОИ Александра Карелина. У того было три победы.

Сейчас Лопесу 41 год. Но вы только посмотрите, как Михаин подготовился к шестой Олимпиаде. Привёл себя в чемпионское состояние. Профессионал!

Почему пять золотых наград Лопеса – это легендарно? Есть ведь спортсмены в других видах спорта, у которых шесть, семь и больше побед на Играх.

Михаин Лопес Фото: Sarah Stier/Getty Images

Но важно то, что у борцов, в отличие от гимнастов, пловцов и гребцов, есть всего один шанс в среднем раз в четыре года забрать золото. И легендарный кубинец этими шансами пользовался как никто другой. За 16 лет он не допустил ни единой ошибки, не проиграл ни одной схватки на Олимпиаде.

Легенда!

И безумно круто, что сразу после Олимпийских игр Михаин Лопес прилетит на турнир в Новосибирск. Возможно, чтобы поделиться секретом успеха. А может, пожать руку будущему олимпийскому чемпиону из России.

Лопеса на ковре будет не хватать. Но ушёл он очень красиво!