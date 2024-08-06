Российские гребцы установили олимпийский рекорд. Доберутся ли они до медалей?

Россияне продолжают выступления на Олимпийских игра – 2024 в Париже. На этот раз свой путь к медалям начали наши гребцы на каноэ Алексей Коровашков и Захар Петров. Парни с первой попытки напрямую вышли в полуфинал в двойках, установив олимпийский рекорд!

Алексей Коровашков и Захар Петров отбирались на Олимпиаду в Париже в парах с другими спортсменами: Иваном Штылëм и Михаилом Павловым. Но этих каноистов не пустили на Игры, поэтому Коровашкову и Петрову пришлось вынужденно встать в пару. Вот только в этом заключалась сложность: и Алексей, и Захар гребут с одной руки, а значит, одному из спортсменов пришлось вставать в неудобное положение.

В такой ситуации мало кто ожидал высоких результатов в каноэ-двойке на 500 м, но наши парни уже на старте превзошли ожидания. Коровашков и Петров стали первыми в квалификационном заплыве, опередив ближайших соперников на полсекунды.

Такой результат позволил россиянам напрямую отобраться в полуфинал, минуя четвертьфиналы. Более того, преодолев дистанцию за 1.38,65 Алексей и Захар обновили олимпийский рекорд, державшийся с 2004 года! В Афинах китайцы Мэн Гуаньлян и Ян Вэньцзюнь выдали 1.38,91. Так долго рекорд никто не мог побить потому, что с 2008 года на Олимпиадах соревнования на каноэ-двойках не проводились. В Париже эту дисциплину вернули в олимпийскую программу.

Увы, уже в следующем квалификационном заплыве рекорд россиян был побит. Это сделали китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь (1.37,40) и испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.37,78).

Уже завтра, 7 августа, наши парни будут биться за выход в финал. Начало заплывов в 12:20 мск.