В медальном зачёте Олимпиады опять перестановки: США вырвались на первое место

11-й день Олимпийских игр в Париже получился самым скромным на медальные финалы на второй неделе Игр – было разыграно лишь 13 комплектов наград. Однако США смогли выжать максимум.

Золото в многострадальном сёрфинге, финал которого постоянно переносили из-за непогоды на Таити, золото в женской борьбе и два золота в лёгкой атлетике, причём в тех видах, где явными фаворитам были представители других стран. Четыре победы сделали медальную коллекцию американцев ещё более внушительной (24 – 31 – 31) и вывели их на первое место.

На все победы Америки Китай смог ответить только золотом в прыжках в воду. По общему количеству наград представители Поднебесной отстают от главных конкурентов уже довольно сильно (58 против 86), но в неофициальном зачёте главное – это золотые медали. И тут Китай пока держится: 22 – 20 – 16.

В борьбе за третье место Австралия и Франция добыли по одному золоту, а потому свои позиции сохранили. У представителей южного полушария в копилке 35 ю (14 – 12 – 9) наград, а у хозяев Игр – 48 (13 – 16 – 19).

Россия с одним серебром опустилась на 58-е место в медальном зачёте. Бахрейн, Словения, КНДР и Уганда – все эти страны выше нас.