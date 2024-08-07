Российский каноист включается в борьбу за финал Олимпиады. Расписание 12-го дня Игр-2024

Пройдут финалы в лёгкой атлетике, синхронном плавании и тхэквондо. А ещё определятся финалисты у мужчин в волейболе.

Сегодня, 7 августа, в Париже разыграют 21 комплект наград Олимпийских игр – 2024 в 10 различных видах спорта: боксе, лёгкой атлетике, спортивном скалолазании, тяжёлой атлетике, велоспорте, парусном спорте, тхэквондо, скейтбординге, синхронном плавании и спортивной борьбе.

В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ состоится квалификационный заезд с участием российского каноиста Захара Петрова. Его старт в 12:40 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 7 августа.

7 августа, среда. День 12-й. Расписание финалов

8:30. Лёгкая атлетика. Спортивная ходьба. Смешанная эстафета. Марафон;

13:54. Спортивное скалолазание. Женщины. Скорость;

15:43. Парусный спорт. Микст. Многокорпусные;

16:00. Тяжёлая атлетика. Мужчины. 61 кг;

16:43. Парусный спорт. Микст. Швертбот;

18:30. Скейтбординг. Мужчины. Парк;

19:04. Велоспорт. Трек. Мужчины. Гонка преследования;

19:57. Велоспорт. Трек. Женщины. Гонка преследования;

20:00. Лёгкая атлетика. Прыжки с шестом. Женщины;

20:30. Синхронное плавание. Группы. Акробатическая программа;

20:30. Тяжёлая атлетика. Женщины. 49 кг;

20:55. Греко-римская борьба. До 77 кг;

21:25. Лёгкая атлетика. Метание диска. Мужчины;

21:30. Греко-римская борьба. До 97 кг;

22:15. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг;

22:19. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг;

22:20. Лёгкая атлетика. 400 м. Мужчины;

22:37. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг;

22:43. Лёгкая атлетика. 3000 м с/ч. Мужчины;

23:43. Бокс. Мужчины. До 63,5 кг;

23:51. Бокс. Мужчины. До 80 кг.

7 августа, среда. 12-й день ОИ-2024. Полное расписание

8:30. Лёгкая атлетика. Спортивная ходьба. Смешанная эстафета. Марафон. Финал;

10:00. Гольф. Женщины. Личный зачёт;

10:00. Тхэквондо. Мужчины, до 58 кг. Женщины, до 49 кг. Квалификация;

10:30. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала;

10:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-одиночки, каноэ-одиночки, 500 м. Мужчины. Байдарки-одиночки, 1000 м. Квалификация;

11:00. Настольный теннис. Мужчины, женщины. Команды. 1/4 финала;

11:00. Прыжки в воду. Мужчины. 3 м. 1/2 финала;

11:00. Спортивное скалолазание. Мужчины. Трудность. 1/2 финала;

11:05. Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту. Мужчины. Метание копья. Женщины. 5000 м. Мужчины. 800 м. Мужчины. Квалификация. 1500 м. Женщины. Утешительный раунд. 100 м с/б. Женщины. Предварительный раунд;

12:00. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Сербия — Австралия;

12:00. Борьба. Греко-римская. До 77, до 97 кг. Женская борьба. До 50 кг. Утешительный раунд. Греко-римская борьба. До 67, до 87 кг. 1/8 финала. Женская борьба. До 53 кг. 1/8 финала;

13:13. Парусный спорт. Мужчины, женщины, микст. Кайт;

13:30. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Предварительные заезды;

13:45. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Квалификация. Женщины. Кейрин, командная гонка преследования. Первый раунд;

13:54. Спортивное скалолазание. Женщины. Скорость. Финал;

14:30. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Германия — Франция;

15:00. Водное поло. Мужчины. 1/4 финала. Хорватия — Испания;

15:00. Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала. Нидерланды — Аргентина;

15:30. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Испания — Бельгия;

15:43. Парусный спорт. Микст. Многокорпусные, швертбот. Финалы;

16:00. Прыжки в воду. Женщины. 3 м. Предварительный раунд;

16:00. Тяжёлая атлетика. Мужчины. 61 кг. Финал;

16:35. Водное поло. Мужчины. 1/4 финала. Греция — Сербия;

17:00. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Польша — США;

18:00. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала. Испания — Канада;

18:30. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Дания — Швеция;

18:30. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Финал;

19:00. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Германия — Франция;

19:00. Пляжный волейбол. 1/4 финала. Женщины. Бразилия — Латвия;

19:04. Велоспорт. Трек. Мужчины, женщины. Гонка преследования. Финалы;

20:00. Водное поло. Мужчины. 1/4 финала. США — Австралия;

20:00. Лёгкая атлетика. Прыжки с шестом. Женщины. Финал;

20:00. Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала. Бельгия — Китай;

20:05. Лёгкая атлетика. 110 м с/б. Мужчины. 400 м с/б. Мужчины. 200 м. Мужчины, женщины. 1/2 финала. Тройной прыжок. Мужчины. Квалификация;

20:30. Синхронное плавание. Группы. Акробатическая программа. Финал;

20:30. Тяжёлая атлетика. Женщины. 49 кг. Финал;

20:55. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Финал;

21:00. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Италия — Франция;

21:25. Лёгкая атлетика. Метание диска. Мужчины. Финал;

21:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал;

21:35. Водное поло. Мужчины. 1/4 финала. Италия — Венгрия;

22:00. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Испания — Норвегия;

22:15. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. Финал;

22:19. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Мужчины. До 58 кг. Финалы;

22:20. Лёгкая атлетика. 400 м. Мужчины. Финал;

22:30. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Нигерия — США;

22:30. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Норвегия — Словения;

22:43. Лёгкая атлетика. 3000 м с/ч. Мужчины. Финал;

23:00. Пляжный волейбол. 1/4 финала. Мужчины. Катар — США;

23:43. Бокс. Мужчины. До 63,5 кг, до 80 кг. Финалы.