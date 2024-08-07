Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Статьи

Олимпиада-2024 в Париже – расписание соревнований на 7 августа 2024

Российский каноист включается в борьбу за финал Олимпиады. Расписание 12-го дня Игр-2024
Батраз Томаев
Захар Петров
Аудио-версия:
Комментарии
Пройдут финалы в лёгкой атлетике, синхронном плавании и тхэквондо. А ещё определятся финалисты у мужчин в волейболе.

Сегодня, 7 августа, в Париже разыграют 21 комплект наград Олимпийских игр – 2024 в 10 различных видах спорта: боксе, лёгкой атлетике, спортивном скалолазании, тяжёлой атлетике, велоспорте, парусном спорте, тхэквондо, скейтбординге, синхронном плавании и спортивной борьбе.

В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ состоится квалификационный заезд с участием российского каноиста Захара Петрова. Его старт в 12:40 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 7 августа.

Полный календарь Олимпиады-2024:

7 августа, среда. День 12-й. Расписание финалов

8:30. Лёгкая атлетика. Спортивная ходьба. Смешанная эстафета. Марафон;
13:54. Спортивное скалолазание. Женщины. Скорость;
15:43. Парусный спорт. Микст. Многокорпусные;
16:00. Тяжёлая атлетика. Мужчины. 61 кг;
16:43. Парусный спорт. Микст. Швертбот;
18:30. Скейтбординг. Мужчины. Парк;
19:04. Велоспорт. Трек. Мужчины. Гонка преследования;
19:57. Велоспорт. Трек. Женщины. Гонка преследования;
20:00. Лёгкая атлетика. Прыжки с шестом. Женщины;
20:30. Синхронное плавание. Группы. Акробатическая программа;
20:30. Тяжёлая атлетика. Женщины. 49 кг;
20:55. Греко-римская борьба. До 77 кг;
21:25. Лёгкая атлетика. Метание диска. Мужчины;
21:30. Греко-римская борьба. До 97 кг;
22:15. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг;
22:19. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг;
22:20. Лёгкая атлетика. 400 м. Мужчины;
22:37. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг;
22:43. Лёгкая атлетика. 3000 м с/ч. Мужчины;
23:43. Бокс. Мужчины. До 63,5 кг;
23:51. Бокс. Мужчины. До 80 кг.

Медальный зачёт Олимпиады-2024:

7 августа, среда. 12-й день ОИ-2024. Полное расписание

8:30. Лёгкая атлетика. Спортивная ходьба. Смешанная эстафета. Марафон. Финал;
10:00. Гольф. Женщины. Личный зачёт;
10:00. Тхэквондо. Мужчины, до 58 кг. Женщины, до 49 кг. Квалификация;
10:30. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала;
10:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-одиночки, каноэ-одиночки, 500 м. Мужчины. Байдарки-одиночки, 1000 м. Квалификация;
11:00. Настольный теннис. Мужчины, женщины. Команды. 1/4 финала;
11:00. Прыжки в воду. Мужчины. 3 м. 1/2 финала;
11:00. Спортивное скалолазание. Мужчины. Трудность. 1/2 финала;
11:05. Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту. Мужчины. Метание копья. Женщины. 5000 м. Мужчины. 800 м. Мужчины. Квалификация. 1500 м. Женщины. Утешительный раунд. 100 м с/б. Женщины. Предварительный раунд;
12:00. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Сербия — Австралия;
12:00. Борьба. Греко-римская. До 77, до 97 кг. Женская борьба. До 50 кг. Утешительный раунд. Греко-римская борьба. До 67, до 87 кг. 1/8 финала. Женская борьба. До 53 кг. 1/8 финала;
13:13. Парусный спорт. Мужчины, женщины, микст. Кайт;
13:30. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Предварительные заезды;
13:45. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Квалификация. Женщины. Кейрин, командная гонка преследования. Первый раунд;
13:54. Спортивное скалолазание. Женщины. Скорость. Финал;
14:30. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Германия — Франция;
15:00. Водное поло. Мужчины. 1/4 финала. Хорватия — Испания;
15:00. Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала. Нидерланды — Аргентина;
15:30. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Испания — Бельгия;
15:43. Парусный спорт. Микст. Многокорпусные, швертбот. Финалы;
16:00. Прыжки в воду. Женщины. 3 м. Предварительный раунд;
16:00. Тяжёлая атлетика. Мужчины. 61 кг. Финал;
16:35. Водное поло. Мужчины. 1/4 финала. Греция — Сербия;
17:00. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Польша — США;
18:00. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала. Испания — Канада;
18:30. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Дания — Швеция;
18:30. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Финал;
19:00. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Германия — Франция;
19:00. Пляжный волейбол. 1/4 финала. Женщины. Бразилия — Латвия;
19:04. Велоспорт. Трек. Мужчины, женщины. Гонка преследования. Финалы;
20:00. Водное поло. Мужчины. 1/4 финала. США — Австралия;
20:00. Лёгкая атлетика. Прыжки с шестом. Женщины. Финал;
20:00. Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала. Бельгия — Китай;
20:05. Лёгкая атлетика. 110 м с/б. Мужчины. 400 м с/б. Мужчины. 200 м. Мужчины, женщины. 1/2 финала. Тройной прыжок. Мужчины. Квалификация;
20:30. Синхронное плавание. Группы. Акробатическая программа. Финал;
20:30. Тяжёлая атлетика. Женщины. 49 кг. Финал;
20:55. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Финал;
21:00. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Италия — Франция;
21:25. Лёгкая атлетика. Метание диска. Мужчины. Финал;
21:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал;
21:35. Водное поло. Мужчины. 1/4 финала. Италия — Венгрия;
22:00. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Испания — Норвегия;
22:15. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. Финал;
22:19. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Мужчины. До 58 кг. Финалы;
22:20. Лёгкая атлетика. 400 м. Мужчины. Финал;
22:30. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Нигерия — США;
22:30. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Норвегия — Словения;
22:43. Лёгкая атлетика. 3000 м с/ч. Мужчины. Финал;
23:00. Пляжный волейбол. 1/4 финала. Мужчины. Катар — США;
23:43. Бокс. Мужчины. До 63,5 кг, до 80 кг. Финалы.

В соревнованиях синхронисток выступит ещё одна русская француженка:
«Хейта нет». Что чувствует российская синхронистка, выступающая за Францию на Олимпиаде
«Хейта нет». Что чувствует российская синхронистка, выступающая за Францию на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android