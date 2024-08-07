Помимо красоты в бассейне, стоит обратить внимание на старт российского гребца и на экс-россиянина Харькова в водном поло.

Как там синхронное плавание без России? Что посмотреть в 12-й день Олимпийских игр

Сегодня, 7 августа, в Париже пройдёт 12-й соревновательный день Олимпийских игр – 2024. Будет разыгран 21 комплект наград.

За день на арены Олимпиады выйдет только один россиянин: старт в квалификации в каноэ-одиночках возьмёт Захар Петров. Будем за него болеть!

Напоминаем, что посмотреть Олимпиаду можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Ещё одно появление атлета из России

Гребля на байдарках и каноэ. 12:40 мск. Все, кому небезразлична судьба российских спортсменов в Париже, будут следить за соревнованиями на водном стадионе. Там в заезде каноистов на 1000 м выступит Захар Петров. Накануне он в экипаже с Алексеем Коровашковым напрямую вышел в полуфинал. Сейчас ему предстоит бороться за место под солнцем одному.

Говорят, у гребцов есть хорошие шансы: Ромасенко: у Коровашкова и Петрова хорошие шансы на победу в Париже

Чемпионка из России помогает Франции

В синхронном плавании будет непривычно грустно. В финале групп по всем известным причинам не выступит российская команда.

Зато там нашлось место россиянке, которая теперь представляет Францию. Это двукратная чемпионка мира Анастасия Баяндина. Акробатическую программу хозяйки соревнований будут показывать третьими. А старт в 20:30.

Анастасия Баяндина Фото: из личного архива Анастасии Баяндиной

Вообще, шансов у француженок на попадание в призовую тройку немного. В отсутствие России правят бал синхронистки из Китая. За ними в очереди за наградами стоят американки, мексиканки и испанки.

Ещё момент: это первая Олимпиада у синхронисток по новым правилам. Интересно посмотреть на то, как адаптировались команды к изменившимся реалиям.

В лёгкой атлетике большая премьера

«Королева спорта» тоже на месте и приготовила сразу пять финалов.

Первый из них начнётся утром. В 8:30 на улицах Парижа пройдёт смешанная марафонская эстафета. В каждой команде два ходока: мужчина и женщина. Марафонцы будут чередовать этапы по 10 км. Такого ещё не было!

На вечер запланированы финалы в беге на 400 м и 3000 м с препятствиями, в метании диска у мужчин, а также в прыжках с шестом у женщин. Там в финал неожиданно не отобралась чемпионка мира 2024 года из Великобритании Молли Кодери. Ей не удалось взять отметку в 4,55 м.

Польша против Италии в волейболе

Вот уже рукой подать до решающего матча в мужском волейбольном турнире.

7 августа там состоятся оба полуфинальных матча. В 17:00 Польша схлестнётся с США, а в 21:00 мск Франция сыграет против Италии.

Следим и за водным поло. Ведь в соревнованиях ватерполистов за действующих чемпионов мира из Хорватии играет экс-россиянин Константин Харьков. Его команде предстоит сыграть с Испанией. Начало в 15:00.