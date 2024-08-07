Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Статьи

Олимпиада 2024 в Париже – онлайн-трансляция соревнований 7 августа 2024

Ещё один крутой российский спортсмен выходит на старт. События 12-го дня Олимпиады. LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
Захар Петров
Комментарии
Гребец Захар Петров попробует зацепиться за медаль Игр в Париже.

В среду, 7 августа, в Париже состоятся соревнования 12-го дня Олимпийских игр — 2024. Спортсмены разыграют 23 комплекта наград в 10 различных видах спорта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём интересном, что происходит на ОИ-2024.

В 12-й день Олимпиады на спортивных аренах Парижа появится один российский спортсмен: гребец Захар Петров будет пробиваться в полуфинальный заплыв каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров.

Из других ключевых событий дня стоит отметить полуфиналы в мужском волейболе, первый финал в синхронном плавании в XXI веке, который выиграет не Россия, и насыщенную вечернюю программу у легкоатлетов.

Олимпиада-2024. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2024. Медальный зачёт

Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой:

Что посмотреть в 12-й день Олимпиады Расписание 12-го дня Олимпиады
Live Андрей Шитихин

Сегодня вечером впервые в XXI веке на Олимпиаде золотая медаль в синхронном плавании достанется не России — группы покажут акробатическую программу. Сборная Франции — один из претендентов на медали. В составе этой команды выступает Анастасия Баяндина, которая завоёвывала золотые медали чемпионатов мира, выступая за Россию.

08:54 Андрей Шитихин

Тренировка участников соревнований в открытом плавании состоялась. Спортсмены попробовали воду Сены. Завтра им предстоит заплыв на 10 км.

Фото: Maja Hitij/Getty Images

08:44 Андрей Шитихин

Что посмотреть в 12-й день Олимпиады

Главные события дня и то, как их посмотреть в России — тоже в нашем материале.

Материалы по теме
Как там синхронное плавание без России? Что посмотреть в 12-й день Олимпийских игр
Как там синхронное плавание без России? Что посмотреть в 12-й день Олимпийских игр
08:40 Андрей Шитихин

Расписание 12-го дня Олимпиады

Чтобы вам было удобнее ориентироваться, подготовили подробнейшее расписание очередного соревновательного дня в Париже.

Материалы по теме
Российский каноист включается в борьбу за финал Олимпиады. Расписание 12-го дня Игр-2024
Российский каноист включается в борьбу за финал Олимпиады. Расписание 12-го дня Игр-2024
08:35 Андрей Шитихин

Чуть подробнее о том, что будет происходить. На старт вышли команды, состоящие из двух спортсменов — мужчины и женщины. В общей сложности каждой команде предстоит пройти 42,195 км — дистанцию классического марафона. Первый этап (мужчины) — 11,45 км, второй этап (женщины) — 10 км, третий этап (мужчины) — 10 км, четвёртый этап (женщины) — 10,745 км. Соревнования проходят по тому же километровому кругу, по которому проходили заходы на 20 км.

08:32 Андрей Шитихин

Доброе утро! Начинаем очередной соревновательный день на Олимпиаде в Париже. И начинаем с новой дисциплины лёгкой атлетики — марафонской эстафеты в спортивной ходьбе.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android