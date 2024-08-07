Ещё один крутой российский спортсмен выходит на старт. События 12-го дня Олимпиады. LIVE

В среду, 7 августа, в Париже состоятся соревнования 12-го дня Олимпийских игр — 2024. Спортсмены разыграют 23 комплекта наград в 10 различных видах спорта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём интересном, что происходит на ОИ-2024.
В 12-й день Олимпиады на спортивных аренах Парижа появится один российский спортсмен: гребец Захар Петров будет пробиваться в полуфинальный заплыв каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров.
Из других ключевых событий дня стоит отметить полуфиналы в мужском волейболе, первый финал в синхронном плавании в XXI веке, который выиграет не Россия, и насыщенную вечернюю программу у легкоатлетов.
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Сегодня вечером впервые в XXI веке на Олимпиаде золотая медаль в синхронном плавании достанется не России — группы покажут акробатическую программу. Сборная Франции — один из претендентов на медали. В составе этой команды выступает Анастасия Баяндина, которая завоёвывала золотые медали чемпионатов мира, выступая за Россию.
Тренировка участников соревнований в открытом плавании состоялась. Спортсмены попробовали воду Сены. Завтра им предстоит заплыв на 10 км.
Фото: Maja Hitij/Getty Images
Что посмотреть в 12-й день Олимпиады
Главные события дня и то, как их посмотреть в России — тоже в нашем материале.
Расписание 12-го дня Олимпиады
Чтобы вам было удобнее ориентироваться, подготовили подробнейшее расписание очередного соревновательного дня в Париже.
Чуть подробнее о том, что будет происходить. На старт вышли команды, состоящие из двух спортсменов — мужчины и женщины. В общей сложности каждой команде предстоит пройти 42,195 км — дистанцию классического марафона. Первый этап (мужчины) — 11,45 км, второй этап (женщины) — 10 км, третий этап (мужчины) — 10 км, четвёртый этап (женщины) — 10,745 км. Соревнования проходят по тому же километровому кругу, по которому проходили заходы на 20 км.
Доброе утро! Начинаем очередной соревновательный день на Олимпиаде в Париже. И начинаем с новой дисциплины лёгкой атлетики — марафонской эстафеты в спортивной ходьбе.