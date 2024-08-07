Ещё один крутой российский спортсмен выходит на старт. События 12-го дня Олимпиады. LIVE

В среду, 7 августа, в Париже состоятся соревнования 12-го дня Олимпийских игр — 2024. Спортсмены разыграют 23 комплекта наград в 10 различных видах спорта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём интересном, что происходит на ОИ-2024.

В 12-й день Олимпиады на спортивных аренах Парижа появится один российский спортсмен: гребец Захар Петров будет пробиваться в полуфинальный заплыв каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров.

Из других ключевых событий дня стоит отметить полуфиналы в мужском волейболе, первый финал в синхронном плавании в XXI веке, который выиграет не Россия, и насыщенную вечернюю программу у легкоатлетов.

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