«Не жалею, что я не в Париже». Ведущий российский пловец – об Олимпиаде и мотивации

Климент Колесников – двукратный призёр Олимпиады в Токио, но в Париж, как и все остальные российские пловцы, выступающие в России, не поехал. Он даже нейтральный статус получать не стал. Однако дома его сезон сложился не очень гладко – Климент проиграл профильные дистанции юному Мирону Лифинцеву и на чемпионате, и на Кубке России.

О том, заводят ли его эти поражения, об Играх в Париже и удивительных пловцах из Франции и Китая, об инициативе Всероссийской федерации плавания называть Евгению Чикунову двукратной победительницей чемпионок Олимпиады и о многом другом Колесников рассказал в интервью «Чемпионату».

Мы пообщались с рекордсменом мира во время поездки в Саранск, где он в рамках программы «Газпром — детям» провёл мастер-класс, проплыл в шуточных эстафетах, рассказал кучу крутых историй – даже про то, как подвёл всю команду на чемпионате Европы – 2018, проплыв этап эстафеты вместо Владимира Морозова и схлопотав дисквалификацию.

«В Сене плавать ни за что бы не стал»

— Климент, ты же наверняка более-менее в курсе того, что происходит в Париже. Поплавал бы в Сене?

— (Смеётся.) Нет. Я бы даже в обычной речке, более пригодной для плавания, чем Сена, купаться не стал ни за что. У меня отторжение, даже страх перед любым другим водоёмом, кроме бассейна. Если я не вижу дна и того, что находится в воде – это пугает и отталкивает.

— Сочувствовал спортсменам, которым всё же пришлось плыть в этой реке?

— Да тут палка о двух концах. Со стороны организаторов, конечно, неправильно то, что они сделали. С другой стороны, выхода тоже нет. Если ты хочешь выигрывать, то будешь побеждать и в такой воде.

— У тебя в карьере была ситуация, когда приходилось соревноваться в грязной воде?

— К счастью, нет. Все соревнования проходили в нормальных сертифицированных бассейнах, соответствующих всем требованиям. Но однажды за границей пришлось проводить тренировку в бассейне, вода в котором была как в болоте. Бассейн чистили, перезаливали воду, и стояла такая муть, что страшно было – подцепишь что-то после этого или нет. Однако куда деваться, пришлось тренироваться. Повезло, что всё обошлось.

Климент Колесников Фото: РИА Новости

«Если ничего не доказано – значит, невиновен»

— За Олимпиадой следишь пристально?

— Только за плаванием. Больше вообще ни за чем не слежу. Даже 100-метровку беговую не смотрел.

— Почему?

— Не так интересно. Со 100-метровки только фотки увидел, как там аж четверо в линию набежали. Я последний раз смотрел беговую 100-метровку, когда выступал Усэйн Болт. Мне кажется, что после него уже не так интересно. Усэйн поднял спринт на другую высоту не только результатами, но и шоу, которое он устраивал. Теперь даже не особо слежу за тем, что там происходит.

— Так там выиграл тоже шоумен.

— Ну вот, отстал я от жизни, всё мимо меня прошло (улыбается).

— В плавании есть сейчас такие шоумены?

— У нас все более сдержанные. Не знаю, с чем это связано. Возможно, просто дисциплинированный вид спорта. Либо у нас подход другой – мы более слаженны, что ли, открыты, неслучайно каждый день друг друга в плавках видим (смеётся).

— Какое событие в олимпийском плавании тебя больше всего зацепило?

— Финал 100-метровки вольным стилем, когда китаец Пань Чжаньлэ установил мировой рекорд, побив своё достижение на полсекунды и обогнав парней со второго и третьего места на секунду! Такого не было, наверное, со времён Джонни Вайсмюллера. Это что-то невероятное. Для меня это за гранью понимания абсолютно.

— Не все верят, что Пань Чжаньлэ показал такие результаты чисто.

— Я читал, что этот результат вызвал много споров. Но если ничего не доказано – значит, невиновен. Я верю в то, что он проплыл на то, на что готов, и ничего более. Если даже посмотреть на его технику, он абсолютно отличается от других ребят. Непонятно только, как он тренируется и как к этому готовится. Но в спорте всегда были те, кто выделялся и отличался от других. Сейчас, видимо, такой и в плавании появился, он превзошёл всех.

— А как оценишь то, что он сделал в комбинированной эстафете?

— Его результат на последнем этапе эстафеты, когда он проплыл 100-метровку быстрее 46 секунд, можно сравнить с тем, как если бы Усэйн Болт бежал из 9 секунд.

— Да что в нём такого, в этом китайце? Он не устаёт?

— Уверен, что у него те же самые ощущения, что и у нас, которые плывут на секунду-полторы медленнее. Удивительно, что всех в конце дистанции в любом виде спорта начинает накрывать, мышцы просто оловом наливаются, а китаец как начинает за здравие, так и заканчивает за здравие. Эстафета из 46… Он же даже быстрее Джейсона Лезака проплыл, который тогда на волну от Алена Бернара лёг.

— Кто круче по выступлению в Париже — Пань Чжаньлэ или Леон Маршан?

— Тяжело сравнивать. Для меня Пань Чжаньлэ ярче, поскольку я на тех же дистанциях специализируюсь. А Леон Маршан – да, сумасшедший парень. Невероятно, как можно так спрогрессировать буквально за три года. Мы же плавали с ним на одних соревнованиях. И всё это после того, как он ушёл к Бобу Боумэну. Этот тренер, получается, просто провидец. Такие вещи вытворять, как Маршан – это что-то невероятное. Что нужно, чтобы плыть, как Леон? Богатырское, сумасшедшее здоровье. Без этого, какие бы тренировки ты ни делал, так плыть невозможно. Видимо, у Леона там дури, как у быка.

— Про тебя так же говорили, когда ты только начал проявлять себя на взрослом уровне.

— Да, я тоже плавал много дистанций. Возможно, я бы и сейчас так же плавал много. Но по причине здоровья пришлось от этого уйти. Поэтому, наверное, меня больше Пань Чжаньлэ привлекает. Хочется плавать так же быстро. Но то, что он сейчас сотворил, могло у многих отбить желание вообще тренировать 100-метровку (улыбается).

«Я вижу, что мне нужно делать, чтобы плыть быстрее»

— Когда смотрел Олимпиаду, не было сожаления, что ты тоже мог там быть?

— Всё давным-давно прошло. Мы плывём здесь, у нас есть свои соревнования. И я уже давно преследую свои цели. Единственное, что по этому поводу могу сказать – многие выражают своё сожаление, что нас нет на международных соревнованиях. И спортсмены иностранные, и фанаты обычные пишут, что с нами было бы интереснее. Такое достаточно часто происходит, на самом деле. Но личного сожаления – никакого.

— Лыжный тренер Юрий Бородавко посетовал, что отстранение от международных соревнований сказалось на мотивации спортсменов. Не выкладываются так, как могут, и это проблема. Как у тебя с этим?

— Если поверхностно посмотреть, то мотивация и желание тренироваться и выступать как можно лучше никуда у меня не делись. Если копнуть поглубже и начать изучать, как сказывается на результатах отсутствие на международных соревнованиях, то сравнить можно будет только тогда, когда вновь будем там выступать. Но я же установил в прошлом сезоне мировой рекорд на полтиннике, быстро плыл и 100 м на спине. Так что пока всё нормально. Однако если мы ещё пару лет будем плавать только в России, тогда смогу сказать, как сказывается отстранение на мотивации. Правда, я верю, что максимум через пару лет мы вернёмся на международные старты.

— Нельзя сказать, что у тебя совсем не было конкуренции в прошлом сезоне, но сейчас появился Мирон Лифинцев. Он тебя завёл?

— Мирон же не появился из ниоткуда. Он просто достаточно быстро прошёл этот этап, когда юниоры начинают плыть со взрослыми. Я начинал точно так же. Поэтому он меня не завёл – я понимаю, к чему он стремится. У меня в его возрасте такие же мысли были. Надеюсь, что это я его завожу. Меня не так волнует, что я проиграл именно Мирону, как то, что не решил свои задачи. Плыл не по тем результатам, которые хотел бы показать. Главный соперник у меня в зеркале.

— Но прогресс Мирона – это и для тебя здорово, наверное.

— Безусловно. Это для всех лучше. И смотреть намного интереснее. Это подстёгивает и с той точки зрения, что ты выходишь на старт, понимаешь, что есть кто-то, кто плывёт быстрее, и нужно постараться, чтобы его обыграть.

— Ты видишь, что нужно делать, чтобы его обыграть?

— Хорошо вы вопрос поставили (улыбается). Я вижу, что мне нужно делать, чтобы в принципе плыть быстрее. Но плыть быстрее, чем Мирон – не самоцель. Уверен, что и для него тоже. Главное – время на табло. Если оно будет хорошим, будут и победы.

— Как бы ты отнёсся к тому, если бы тебя представляли «двукратный победитель чемпионов Олимпиады»?

— Мне было бы некомфортно, если бы меня так представляли. Все заочные сравнения и регалии очень субъективны. Вот сейчас параллельно с Олимпиадой проходил Кубок России. И без подобных сравнений сложно обойтись, но это больше для прикола, что ли. Сравнения, наверное, подстёгивают, придают мотивации, однако слишком много нюансов. Вода ведь тоже играет роль – она везде разная, хотя этому значения не придают. Но вода – это десятые доли секунды, а то и секунды.

Климент Колесников Фото: РИА Новости

— Финансовая подпитка от федерации придаёт дополнительную мотивацию?

— Подпитка идёт, когда ты выигрываешь. Тогда и получаешь её. А когда ты проплыл, как я сейчас, то практически ничего и не получаешь. Но для меня в любом случае финансы никогда не превалировали над результатом. Всё это придёт, когда ты хорошо и быстро плывёшь. Чтобы так плавать, нужно правильно приоритеты расставлять, а не о деньгах думать. Так что всё взаимосвязано. Но приятно, когда побеждаешь и получаешь за это хорошие деньги. Блин, ну кто-то разве скажет, что может без денег прожить? Это же неправда. Круто плывёшь – получаешь деньги. Плывёшь не так круто — не получаешь.

— За Олимпиадой ещё будешь следить?

— Ну если баскетбол не доиграли, то посмотрю финал. Болеть ни за кого не собираюсь, просто шоу хотелось бы.

— Теперь сезон завершён?

— Да, до 20-х чисел августа отдых, потом потихоньку буду втягиваться, а с сентября уже приступать к работе. В отпуске буду максимально пассивным, постараюсь тюленить максимально, как только могу. Выйти в ресторан с друзьями, достопримечательности посмотреть – это да. Но чтобы на гидроцикле покататься или на доске – такого точно не будет.