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Баскетбол, Олимпиада-2024: лучшие игроки по итогам четвертьфиналов, кто проявил себя лучше всех, лучшие баскетболисты

Когда казалось, что уже всё. Без них полуфиналисты Олимпиады были бы другие
Виталий Весёлый
Символическая пятёрка по итогам четвертьфиналов ОИ
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Символическая пятёрка по итогам четвертьфинальных матчей Олимпийских игр в Париже.

После ярких матчей группового этапа, которыми изобиловал баскетбольный турнир на Играх в Париже, все ждали, что борьба в плей-офф будет даже более напряжённой. И она действительно таковой была. Все три матча стадии 1/4 финала (кроме игры США и Бразилии) держали болельщиков в напряжении до самого конца. Но и встреча американцев с бразильцами подарила фанатам множество эмоций. Полуфиналисты уже известны, ну а кто из игроков был более убедительным и помог своим сборным оказаться в шаге от олимпийского финала?

Никола Йокич

Никола Йокич, Олимпиада-2024

Никола Йокич, Олимпиада-2024

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сербы и австралийцы выдали, пожалуй, самый напряжённый матч этого турнира на данный момент. А ведь по первым минутам казалось, что Австралия победит сербов в одну корзину. 31:17 после первой четверти в пользу подопечных Брайана Гурджиана и 44:20 — по ходу второй. Один только Патрик Миллз к началу второй десятиминутки набрал больше очков, чем все сербские баскетболисты, вместе взятые (18 против 17). Но, получив «-24», балканцы наконец опомнились и начали ситуацию выправлять, переведя встречу в клатч, вылившийся в овертайм.

В игре проявили себя столько баскетболистов, что каждый из них был бы вполне достоин, чтобы оказаться в символической пятёрке. Надежду Австралии подарил снова Патрик Миллз — именно он перевёл матч в овертайм. А Филип Петрушев обокрал соперников на последних секундах дополнительной пятиминутки и не дал возможность совершить бросок, который мог бы позволить фанатам увидеть второй овертайм. Даже тренер сербов Светислав Пешич в полной мере заслуживает того, чтобы быть упомянутым в нашем списке.

Именно он встряхнул своих подопечных при счёте 20:44 и сделал всё, чтобы мы стали свидетелями невероятного камбэка. Но определяющую роль сыграл всё же Никола Йокич, который очень хотел в полуфинал. Центровой смахивал с кольца мяч, который уже был готов туда опуститься, не давал шансов соперникам на подборах и реализовывал сложнейшие броски с сопротивлением в решающие мгновения. 21 очко, 14 подборов и восемь передач — Николе опять всего немного не хватило до трипл-дабла, но он, кажется, совсем не расстроен — главное, что его команда поборется за выход в финал.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Окончен
95 : 90
ОТ
Австралия
Сербия: Йокич - 21, Богданович - 17, Мицич - 14, Добрич - 11, Гудурич - 11, Аврамович - 10, Петрушев - 9, Милутинов - 2, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац
Австралия: Миллз - 26, Гидди - 25, Маквей - 13, Экзам - 12, Рит - 7, Ландейл - 5, Магней - 2, Дэниэлс, Грин, Инглс, Деллаведова, Кэй

Франц Вагнер и Деннис Шрёдер

Франц Вагнер и Деннис Шрёдер, Олимпиада-2024

Франц Вагнер и Деннис Шрёдер, Олимпиада-2024

Фото: Getty Images

Сборная Германии проводила свой матч с греками немного раньше сербов и австралийцев и так же, как балканская команда, столкнулась со сложностями в начале. Греция, которая лишь в последний момент запрыгнула в плей-офф Олимпиады, дала настоящий бой действующим чемпионам мира, с первых же минут обозначив свой серьёзный настрой. Германия, правда, вскоре опомнилась и ход встречи уже во второй десятиминутке переломила. В третьей четверти немцы вышли вперёд и нитей игры уже не упускали.

Яннис Адетокунбо по старой доброй традиции нынешней Олимпиады стал самым результативным игроком матча, но победу своей команде не принёс. У немцев же отлично смотрелся Деннис Шрёдер, как всегда мастерски руководивший своей сборной. А также Франц Вагнер, который был также очень хорош. Франц провёл на площадке больше времени среди всех игроков этой встречи, стал самым результативным в составе сборной Германии (18 очков). А также принёс немцам три подбора и две передачи. Уверенная игра двух лидеров бундестим в итоге помогла ей пробиться в полуфинал, сломив сопротивление неуступчивых греков.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 12:00 МСК
Германия
Окончен
76 : 63
Греция
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

Гершон Ябуселе

Гершон Ябуселе, Олимпиада-2024

Гершон Ябуселе, Олимпиада-2024

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Сборная Франции, несмотря на статус принимающей Олимпиаду команды и наличие в составе 20-летнего таланта Виктора Вембаньямы, к матчу с Канадой подходила в статусе аутсайдера. Какого же было удивление «кленовых», когда с первых минут французы понеслись вперёд. И даже когда сборная Канады предпринимала отчаянные попытки с целью в игру вернуться, «трёхцветные» включали дополнительные обороты, чтобы этого не произошло. В отличие от предыдущих матчей на олимпийском турнире, Вембаньяма в этот раз находился в тени, хоть и приносил немало пользы своей команде. Заметен же со старта был тяжёлый форвард Гершон Ябуселе. На паркете он провёл больше 30 минут (второй результат в команде) и за это время принёс французам 22 очка, пять подборов и одну результативную передачу.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
82 : 73
Канада
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч

Девин Букер

Девин Букер, Олимпиада-2024

Девин Букер, Олимпиада-2024

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Сборные США и Бразилии встречались в заключительном матче игрового дня и определяли последнего полуфиналиста турнира. Американцы были безоговорочными фаворитами и этот статус сразу же подтвердили. Штаты стали единственной командой на стадии 1/4 финала, набравшей больше сотни очков. Стив Керр осмотрительно подошёл к ротации состава и задействовал всех игроков таким образом, чтобы у них оставалось больше сил на полуфинал.

Лишь два баскетболиста американской сборной провели на площадке более 20 минут (но не более 21), однако и этого с лихвой хватило, чтобы южноамериканцев разгромить. Больше всего бразильцам отгрузил Девин Букер, который своими «трёшками» сразу помог своей команде уйти в отрыв. В общей сложности Девин набрал 18 очков, к которым прибавил три подбора и столько же результативных передач. Впереди полуфиналы: Франция — Германия и Сербия — США, в которых могут появиться другие герои. Кто в итоге поможет своим командам попасть в финал, узнаем уже скоро.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 22:30 МСК
Бразилия
Окончен
87 : 122
США
Бразилия: душ Сантуш, Фелисио, Лозада, Бените, Уэртас, Сантос, Мейндл, Нето, Де Паула, Перейра, Кабокло, Диас
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
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