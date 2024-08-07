Когда казалось, что уже всё. Без них полуфиналисты Олимпиады были бы другие

После ярких матчей группового этапа, которыми изобиловал баскетбольный турнир на Играх в Париже, все ждали, что борьба в плей-офф будет даже более напряжённой. И она действительно таковой была. Все три матча стадии 1/4 финала (кроме игры США и Бразилии) держали болельщиков в напряжении до самого конца. Но и встреча американцев с бразильцами подарила фанатам множество эмоций. Полуфиналисты уже известны, ну а кто из игроков был более убедительным и помог своим сборным оказаться в шаге от олимпийского финала?

Никола Йокич

Никола Йокич, Олимпиада-2024 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сербы и австралийцы выдали, пожалуй, самый напряжённый матч этого турнира на данный момент. А ведь по первым минутам казалось, что Австралия победит сербов в одну корзину. 31:17 после первой четверти в пользу подопечных Брайана Гурджиана и 44:20 — по ходу второй. Один только Патрик Миллз к началу второй десятиминутки набрал больше очков, чем все сербские баскетболисты, вместе взятые (18 против 17). Но, получив «-24», балканцы наконец опомнились и начали ситуацию выправлять, переведя встречу в клатч, вылившийся в овертайм.

В игре проявили себя столько баскетболистов, что каждый из них был бы вполне достоин, чтобы оказаться в символической пятёрке. Надежду Австралии подарил снова Патрик Миллз — именно он перевёл матч в овертайм. А Филип Петрушев обокрал соперников на последних секундах дополнительной пятиминутки и не дал возможность совершить бросок, который мог бы позволить фанатам увидеть второй овертайм. Даже тренер сербов Светислав Пешич в полной мере заслуживает того, чтобы быть упомянутым в нашем списке.

Именно он встряхнул своих подопечных при счёте 20:44 и сделал всё, чтобы мы стали свидетелями невероятного камбэка. Но определяющую роль сыграл всё же Никола Йокич, который очень хотел в полуфинал. Центровой смахивал с кольца мяч, который уже был готов туда опуститься, не давал шансов соперникам на подборах и реализовывал сложнейшие броски с сопротивлением в решающие мгновения. 21 очко, 14 подборов и восемь передач — Николе опять всего немного не хватило до трипл-дабла, но он, кажется, совсем не расстроен — главное, что его команда поборется за выход в финал.

Франц Вагнер и Деннис Шрёдер

Франц Вагнер и Деннис Шрёдер, Олимпиада-2024 Фото: Getty Images

Сборная Германии проводила свой матч с греками немного раньше сербов и австралийцев и так же, как балканская команда, столкнулась со сложностями в начале. Греция, которая лишь в последний момент запрыгнула в плей-офф Олимпиады, дала настоящий бой действующим чемпионам мира, с первых же минут обозначив свой серьёзный настрой. Германия, правда, вскоре опомнилась и ход встречи уже во второй десятиминутке переломила. В третьей четверти немцы вышли вперёд и нитей игры уже не упускали.

Яннис Адетокунбо по старой доброй традиции нынешней Олимпиады стал самым результативным игроком матча, но победу своей команде не принёс. У немцев же отлично смотрелся Деннис Шрёдер, как всегда мастерски руководивший своей сборной. А также Франц Вагнер, который был также очень хорош. Франц провёл на площадке больше времени среди всех игроков этой встречи, стал самым результативным в составе сборной Германии (18 очков). А также принёс немцам три подбора и две передачи. Уверенная игра двух лидеров бундестим в итоге помогла ей пробиться в полуфинал, сломив сопротивление неуступчивых греков.

Гершон Ябуселе

Гершон Ябуселе, Олимпиада-2024 Фото: Jamie Squire/Getty Images

Сборная Франции, несмотря на статус принимающей Олимпиаду команды и наличие в составе 20-летнего таланта Виктора Вембаньямы, к матчу с Канадой подходила в статусе аутсайдера. Какого же было удивление «кленовых», когда с первых минут французы понеслись вперёд. И даже когда сборная Канады предпринимала отчаянные попытки с целью в игру вернуться, «трёхцветные» включали дополнительные обороты, чтобы этого не произошло. В отличие от предыдущих матчей на олимпийском турнире, Вембаньяма в этот раз находился в тени, хоть и приносил немало пользы своей команде. Заметен же со старта был тяжёлый форвард Гершон Ябуселе. На паркете он провёл больше 30 минут (второй результат в команде) и за это время принёс французам 22 очка, пять подборов и одну результативную передачу.

Девин Букер

Девин Букер, Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Сборные США и Бразилии встречались в заключительном матче игрового дня и определяли последнего полуфиналиста турнира. Американцы были безоговорочными фаворитами и этот статус сразу же подтвердили. Штаты стали единственной командой на стадии 1/4 финала, набравшей больше сотни очков. Стив Керр осмотрительно подошёл к ротации состава и задействовал всех игроков таким образом, чтобы у них оставалось больше сил на полуфинал.

Лишь два баскетболиста американской сборной провели на площадке более 20 минут (но не более 21), однако и этого с лихвой хватило, чтобы южноамериканцев разгромить. Больше всего бразильцам отгрузил Девин Букер, который своими «трёшками» сразу помог своей команде уйти в отрыв. В общей сложности Девин набрал 18 очков, к которым прибавил три подбора и столько же результативных передач. Впереди полуфиналы: Франция — Германия и Сербия — США, в которых могут появиться другие герои. Кто в итоге поможет своим командам попасть в финал, узнаем уже скоро.