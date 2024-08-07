«Иностранцы офигеют от нас». Российский каноист сделал первый шаг к медали Олимпиады

Сегодня, 7 августа, российский гребец Захар Петров напрямую прошёл в полуфинал в каноэ-одиночках на 1000 м на Олимпиаде.

22-летний парень из провинции стал лидером российской гребли в сложный период отстранения от международных стартов и теперь прекрасно показал себя в Париже. Какой путь преодолел Захар и что о нём надо знать?

«Немного чувствую себя звездой»

Захар родился 13 мая 2004 года в многодетной семье в посёлке Лашма Касимского района Рязанской области. С детства мальчик любил спорт: сперва занимался дзюдо, а в 13 лет попал в греблю. Школа находилась в Сынтуле, в 30 км от родной Лашмы. Ежедневно Петрову приходилось тратить по 40 минут на дорогу, чтобы добраться до спортивной школы.

«Когда меня позвали в секцию, мой тренер Елена Васильевна Иванова сразу посадила меня на каноэ. Буквально через месяц меня уже отправили на сбор в Тверь. Мне было 13-14 лет, так что страшно не было. Все три месяца лета я провёл на сборах, мне очень понравилось», – рассказывал Захар «Матч ТВ».

Вскоре юный спортсмен попал в юниорскую сборную России, в составе которой в 2019-2021 годах успел выступить на международных стартах. На первенстве мира Захар взял три золота, серебро и бронзу, на первенстве Европы – четыре золота и серебро, а на этапах Кубка мира – золото и бронзу.

Переход Петрова на взрослый уровень пришёлся на период отстранения россиян от международных стартов. Но молодой спортсмен не отчаялся и начал быстро прогрессировать, выступая на национальном уровне. В короткие сроки Захар стал лидером российской гребли. С Кубка доброй воли он увёз 10 (6 – 3 – 1) наград, с Кубка России – 3 (2 – 1 – 0), с всероссийских соревнований – 3 (3 – 0 – 0), с чемпионата России – 7 (5 – 1 – 1).

«Буквально три года назад у меня стали появляться хорошие результаты. Стал лучшим гребцом по каноэ. Уже второй год я лидер в российском каноэ. Конкуренция у нас есть, но не стоит забывать, что в других странах тоже сильные гребцы. Надо работать, чтобы побеждать и там.

Всегда нужно двигаться по жизни. Всегда нужно расти и достигать результатов. На воду в России выхожу спокойно. На самом деле, эмоции есть, они просто внутри. Но, конечно, они не такие, как на международных соревнованиях. Плохо, что нас не допускают до международных соревнований в другие страны. Года уходят, и это плохо. Однако я воспринимаю всё с улыбкой. Зачем грустить? Если будешь грустить, так и вся жизнь пройдёт.

Захар Петров Фото: Oscar J Barroso/Getty Images

Пускай иностранные спортсмены о нас не думают. Когда нас выпустят и мы приедем на международные старты, они офигеют от того, как россияне развалили у них всё в хорошем смысле слова. Сейчас немного чувствую себя звездой. Это может помешать, но я буду сдерживать эмоции и тренироваться дальше», – делился своими мыслями Петров.

Долгожданная Олимпиада

В мае 2024 года Захар получил нейтральный статус и сразу поехал в Венгрию на отборочный турнир, который был последним шансом попасть на Олимпиаду. 8 мая Петров вместе с Михаилом Павловым должен был участвовать в квалификационном заплыве на 500 м в каноэ-двойках, но не вышло. Павлова отстранили от соревнований, так как у него нашли в соцсетях лайки в поддержку Владимира Путина и СВО.

В итоге 9 мая Захару пришлось выходить на заплыв в одиночке на 1000 м. Россиянин пришёл к финишу первым и завоевал лицензию на Олимпиаду. Петров преодолел дистанцию за 3.47,02, опередив ближайшего соперника на 2 секунды.

На Олимпиаде молодому россиянину пришлось встать в пару с титулованным Алексеем Коровашковым, партнёра которого тоже не допустили на Игры. Единственная проблема – оба спортсмена гребут с одной руки. Несмотря на эту сложность, Петров с Коровашковым напрямую отобрались в полуфинал, установив олимпийский рекорд. Правда, достижение россиян в следующем заплыве перебили китайцы и испанцы.

А сегодня, 7 августа, в каноэ-одиночках Захар напрямую вышел в полуфинал, став вторым в своём заплыве – 3.49,86. Россиянин уступил лишь поляку Виктору Глазунову, который преодолел 1000 м за 3.48,40. Хосе Рамон Пельер, пришедший к финишу третьим, уступил Петрову 2,31 секунды!

8 августа Захар поборется с Алексеем за выход в финал на каноэ-двойках, а 9 августа ему предстоит биться за финал в каноэ-одиночках.