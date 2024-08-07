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Олимпиада-2024, волейбол, мужчины, 1/2 финала, Польша — США, Италия — Франция

Поляки и американцы рубятся за финал в мужском волейболе! LIVE
Пётр Кондаков
Игроки сборной США Тори Эрик Шоджи и Тори Дефалко
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Четыре сильнейшие сборные ведут борьбу за медали. Фаворита нет!

Сегодня, 7 августа, на Олимпиаде в Париже пройдут полуфинальные матчи мужского волейбольного турнира. Мы узнаем, кто сыграет в решающем матче, а кто сразится за бронзу. В 17:00 мск начнут выяснять отношения Польша и США, а в 21:00 на площадку выйдут команды Италии и Франции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этих увлекательных матчей.

Четвертьфиналы получились захватывающими: та же Италия отыгралась в матче с Японией с 0:2 по сетам и 21:24 в третьей партии. Франции тоже пришлось отыгрывать фору в два сета во встрече с Германией. У Польши и США по счёту матчи сложились чуть легче, но и в этих играх всё могло качнуться в любую сторону.

Волейбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (м), Олимпиада-2024, турнирная сетка

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Стартовые составы команд Сорная Польши недосчиталась основного центрального блокирующего
Live Пётр Кондаков

Стартовые составы команд

Тренеры не удивили, проверенные временем и матчами сочетания:

Польша: Януш — Курек (к) — Леон — Форналь — Хубер — Кохановский — Заторски (л)

США: Кристенсон (к) — Андерсон — Дефалко — Расселл — Холт — Аверилл — Шоджи (л)

16:55 Пётр Кондаков

Считанные минуты до начала встречи. Судить матч, кстати, будет итальянец Стефано Чезаре. Второй рефери — француз Фабрис Колладос.

16:49 Пётр Кондаков

Казанские болельщики наверняка будут болеть за своего любимца — капитана сборной США Майку Кристенсона. Кроме того, из американцев в нашей лиге в разные годы выступали Мэттью Андерсон, Максвелл Холт, Эрик Шоджи.

У поляков, конечно, мы помним о Вильфредо Леоне, который, кстати играл вместе с Андерсоном в годы гегемонии казанского «Зенита» на европейской арене. Заезжал в Суперлигу и Бартош Курек, правда, в «Динамо» себя ничем особым не проявил. А ещё в бытность игроком в Казани год провёл Никола Грбич.

16:39 Пётр Кондаков

Американцы, кстати, провалили прошлую Олимпиаду. В Токио они даже не вышли из группы. Тогда сборная США здорово стартовала, победив будущих чемпионов — Францию — 3:0. Но затем последовали поражения от России, Аргентины и Бразилии.

16:31 Пётр Кондаков
Сборная США

Сборная США в своём четвертьфинале переиграла Бразилию 3:1. Американцы не удержались от перепадов — сначала вытащили первый сет с -6, второй наоборот отдали с +6. Но третью и четвёртую партии взяли уверенно. И пока эта команда идёт без поражений.

16:27 Пётр Кондаков

Сорная Польши недосчиталась основного центрального блокирующего

Матеуш Бенек

Центральный блокирующий Матеуш Бенек в игре со Словенией подвернул голеностоп и выбыл до конца Олимпиады. В заявке его заменил диагональный Бартоломей Боладзь.

Теперь у поляков в составе три диагональных и всего два центра — Норберт Хубер и Якуб Кохановский.

16:18 Пётр Кондаков

За поляков в четвертьфинале болела Ига Свёнтек

В матче со Словенией у поляков была звёздная болельщица — первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая на этой Олимпиаде стала бронзовым призёром.

16:12 Пётр Кондаков

Поляки впервые с 1980 года сыграют в полуфинале Олимпиады

Сборная Польши

Сборная Польши сняла проклятие четвертьфинала в Париже. Пять подряд Олимпиад поляки уступали на этой стадии! А в полуфинале они и вовсе играли в последний раз в Москве-1980.

Но на этот раз всё сложилось как нельзя лучше. Команда Николы Грбича уверенно переиграла крепкую сборную Словении — 3:1. Ключевой фактор — подача, 12:5 в пользу Польши по эйсам, да и в целом «бяло-червоные» отодвинули словенцев от сетки.

16:06 Пётр Кондаков

Добрый вечер! Сегодня нас ждут два полуфинальных матча олимпийского турнира у мужчин в волейболе. И начнём мы с матча Польша — США. Он стартует чуть меньше чем через час — в 17:00 мск.

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Новости. Олимпиада 2024
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