Поляки и американцы рубятся за финал в мужском волейболе! LIVE

Сегодня, 7 августа, на Олимпиаде в Париже пройдут полуфинальные матчи мужского волейбольного турнира. Мы узнаем, кто сыграет в решающем матче, а кто сразится за бронзу. В 17:00 мск начнут выяснять отношения Польша и США, а в 21:00 на площадку выйдут команды Италии и Франции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этих увлекательных матчей.

Четвертьфиналы получились захватывающими: та же Италия отыгралась в матче с Японией с 0:2 по сетам и 21:24 в третьей партии. Франции тоже пришлось отыгрывать фору в два сета во встрече с Германией. У Польши и США по счёту матчи сложились чуть легче, но и в этих играх всё могло качнуться в любую сторону.

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