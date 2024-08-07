Поляки и американцы рубятся за финал в мужском волейболе! LIVE

Сегодня, 7 августа, на Олимпиаде в Париже пройдут полуфинальные матчи мужского волейбольного турнира. Мы узнаем, кто сыграет в решающем матче, а кто сразится за бронзу. В 17:00 мск начнут выяснять отношения Польша и США, а в 21:00 на площадку выйдут команды Италии и Франции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этих увлекательных матчей.
Четвертьфиналы получились захватывающими: та же Италия отыгралась в матче с Японией с 0:2 по сетам и 21:24 в третьей партии. Франции тоже пришлось отыгрывать фору в два сета во встрече с Германией. У Польши и США по счёту матчи сложились чуть легче, но и в этих играх всё могло качнуться в любую сторону.
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Стартовые составы команд
Тренеры не удивили, проверенные временем и матчами сочетания:
Польша: Януш — Курек (к) — Леон — Форналь — Хубер — Кохановский — Заторски (л)
США: Кристенсон (к) — Андерсон — Дефалко — Расселл — Холт — Аверилл — Шоджи (л)
Считанные минуты до начала встречи. Судить матч, кстати, будет итальянец Стефано Чезаре. Второй рефери — француз Фабрис Колладос.
Казанские болельщики наверняка будут болеть за своего любимца — капитана сборной США Майку Кристенсона. Кроме того, из американцев в нашей лиге в разные годы выступали Мэттью Андерсон, Максвелл Холт, Эрик Шоджи.
У поляков, конечно, мы помним о Вильфредо Леоне, который, кстати играл вместе с Андерсоном в годы гегемонии казанского «Зенита» на европейской арене. Заезжал в Суперлигу и Бартош Курек, правда, в «Динамо» себя ничем особым не проявил. А ещё в бытность игроком в Казани год провёл Никола Грбич.
Американцы, кстати, провалили прошлую Олимпиаду. В Токио они даже не вышли из группы. Тогда сборная США здорово стартовала, победив будущих чемпионов — Францию — 3:0. Но затем последовали поражения от России, Аргентины и Бразилии.
Сборная США в своём четвертьфинале переиграла Бразилию 3:1. Американцы не удержались от перепадов — сначала вытащили первый сет с -6, второй наоборот отдали с +6. Но третью и четвёртую партии взяли уверенно. И пока эта команда идёт без поражений.
Сорная Польши недосчиталась основного центрального блокирующего
Центральный блокирующий Матеуш Бенек в игре со Словенией подвернул голеностоп и выбыл до конца Олимпиады. В заявке его заменил диагональный Бартоломей Боладзь.
Теперь у поляков в составе три диагональных и всего два центра — Норберт Хубер и Якуб Кохановский.
За поляков в четвертьфинале болела Ига Свёнтек
В матче со Словенией у поляков была звёздная болельщица — первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая на этой Олимпиаде стала бронзовым призёром.
Поляки впервые с 1980 года сыграют в полуфинале Олимпиады
Сборная Польши сняла проклятие четвертьфинала в Париже. Пять подряд Олимпиад поляки уступали на этой стадии! А в полуфинале они и вовсе играли в последний раз в Москве-1980.
Но на этот раз всё сложилось как нельзя лучше. Команда Николы Грбича уверенно переиграла крепкую сборную Словении — 3:1. Ключевой фактор — подача, 12:5 в пользу Польши по эйсам, да и в целом «бяло-червоные» отодвинули словенцев от сетки.
Добрый вечер! Сегодня нас ждут два полуфинальных матча олимпийского турнира у мужчин в волейболе. И начнём мы с матча Польша — США. Он стартует чуть меньше чем через час — в 17:00 мск.