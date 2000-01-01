Легкоатлетка сделала предложение парню на ОИ
На Олимпиаде в Париже мы видели множество предложений руки и сердца, но одно из них стало особенным. Француженка Алис Фино заняла четвёртое место в стипль-чезе, а потом предложила своему парню стать её мужем!
Легкоатлетка сделала предложение своему парню на Олимпиаде. Видео
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