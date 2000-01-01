Легкоатлетка сделала предложение своему парню на Олимпиаде. Видео

Легкоатлетка сделала предложение парню на ОИ

На Олимпиаде в Париже мы видели множество предложений руки и сердца, но одно из них стало особенным. Француженка Алис Фино заняла четвёртое место в стипль-чезе, а потом предложила своему парню стать её мужем!