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Драма на Олимпиаде-2024 в женской борьбе: спортсменку не допустили до финала из-за перевеса в 100 г

Спортсменку из Индии лишили гарантированной медали Олимпиады. Но она сама виновата!
Андрей Шитихин
Винеш Пхогат
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Винеш Пхогат выбила из турнира главного фаворита, но не сумела уложиться в вес.

Настоящей драмой завершилось выступление представительницы Индии Винеш Пхогат в турнире по вольной борьбе. В первом же круге она победила главного фаворита, дошла до финала, но в день решающей схватки не смогла сделать вес. В итоге она не просто не получила серебряную медаль, а вообще была дисквалифицирована!

Объединённый мир борьбы ввёл правило ежедневного взвешивания в 2018 году. Сделано это было для того, чтобы отбить у желающих гонять вес выступать не в своей категории. Была масса примеров, когда борцы до старта турнира на взвешивании укладывались в свою категорию, но к поединкам набирали от 5 кг и больше.

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Винеш Пхогат выступала в категории до 50 кг и в 1/8 финала попала на японку Юи Сусаки, многократную чемпионку мира, олимпийскую чемпионку, главную претендентку на победу в этой категории. Сусаки в их схватке вела 2:0, но допустила ошибку за несколько секунд до окончания схватки, и индийская спортсменка провела приём на три балла.

А ведь до этого японка в течение нескольких лет не то что не проигрывала, она даже балла соперницам не отдавала, как кубинец Михаин Лопес. Пхогат, воодушевлённая такой удачей, одолела в четвертьфинале и в полуфинале соперниц из Украины и Кубы соответственно. В финале она должна была бороться с американкой Сарой Энн Хильдебрандт.

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Но утром в день финала индийская спортсменка провалила взвешивание. Допустимая норма была превышена на 100 г. В результате Винеш Пхогат не только не была допущена до финала, но и вообще исключена из числа участниц! Вместо гарантированной медали – настоящая трагедия и больница после дикой весогонки.

Проигравшая в полуфинале кубинка теперь будет бороться за золото, а уступившая в четвертьфинале украинка – за бронзу.

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