Чемпион Олимпиады в Париже спал на улице под скамейкой. Итальянца довели организаторы

Итальянский пловец Томас Чеккон выиграл золото в Париже на дистанции 100 м на спине. И всего через пару дней после триумфа парня заметили спящим на траве за лавочкой, словно бездомный. Что с ними произошло?

Итальянца довели

23-летний чемпион Игр-2024 из Италии Томас Чеккон был замечен спящим на траве в Олимпийской деревне. Спортсмен снял кроссовки, расстелил полотенце и в форме своей сборной улёгся вдоль пешеходной дорожки прямо за скамейкой.

Отдыхающего Чеккона заметил саудовский гребец Хусейн Алиреза. Он же выложил видео в сеть, иронично подписав его: «Отдыхай сегодня, побеждай завтра».

Оказалось, что Томас вышел поспать на улице не из-за странных причуд и это не является для него чем-то нормальным. Всё дело в том, что итальянец просто устал от условий, созданных для спортсменов в Олимпийской деревне.

«Мы устали от всего этого»

Чеккон, выигравший заплыв на 100 м на спине, не смог даже отобраться в финал на 200 м, показав только 14-й результат. После этого он в пух и прах раскритиковал условия, в которых проживают спортсмены.

«В деревне нет кондиционеров, очень жарко, плохо кормят. Многие спортсмены переехали по этой причине. Сначала идёт дождь, потом наступает жара, мы не высыпаемся. И вода в бассейне медленная. Мы устали от всего этого. Это не проходит без последствий», – заявил итальянец.

Томас Чеккон Фото: Maddie Meyer/Getty Images

В дни Олимпиады в Париже установилась жара, температура воздуха часто зашкаливает за +30°C, а кондиционеров в деревне действительно нет. Организаторы отказались от «чудо-техники», чтобы Олимпиада прослыла самой экологичной в истории.

Директор деревни спортсменов Лоран Мишо заявлял, что если спортсменам всё же понадобится кондиционер, то они его получат. То ли Чеккон не допросился, то ли критиковал организаторов слишком мягко, но итог один – олимпийский чемпион был вынужден чуть ли не бомжевать на улице ради своего же комфорта.